Werben um neues „Wintermärchen“

Mannheim. Der kroatische Superstar Ivano Balic brillierte mit Handball-Zauberei, die spanische Legende Iker Romero führte klug Regie und der russische Linksaußen Eduard Kokscharow machte das, was er schon immer ziemlich gut konnte: Der Flügelflitzer erzielte Tore am Fließband. Vor neun Jahren trumpften diese Stars in der Mannheimer SAP Arena auf, sie verzückten die Fans bei der WM 2007, die nach dem Titelgewinn der deutschen Mannschaft bekanntlich als "Wintermärchen" in die Geschichte einging.

Entscheidung soll zeitnah fallen

Zwölf Jahre später möchten die Hallen-Betreiber ihre Arena erneut in den Fokus der Handball-Welt rücken. Sie werden sich beim Deutschen Handball-Bund (DHB) als Standort für die WM 2019 bewerben. Entsprechende Information dieser Zeitung bestätigte Jens Reithmann, operativer Geschäftsführer der SAP Arena, auf Anfrage. "Es gehört zu unserem Job, Großveranstaltungen nach Mannheim zu holen und eine Handball-WM passt perfekt in unser Portfolio. Wir stehen also geradezu in der Pflicht, uns zu bewerben", sagte Reithmann und blickte zurück: "Mit der Handball-WM 2007, der Eishockey-WM 2010 und vielen Boxkämpfen von Wladimir Klitschko haben wir gute Erfahrungen gemacht und zugleich gezeigt, dass wir den Anforderungen gerecht werden, die an solch eine Veranstaltung gestellt werden."

Die WM findet im Januar 2019 mit 24 Mannschaften in Deutschland und in Dänemark statt. In Deutschland werden voraussichtlich 38 Spiele ausgetragen. Im Detail sind dies zwei Vorrundengruppen (darunter die mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft), vier Achtel-, zwei Viertel- und beide Halbfinals. Fest steht bislang lediglich, dass das Finale in Kopenhagen stattfindet.

Anfang Oktober hat der DHB 13 Arenen-Betreiber in Deutschland mit einer Mindestkapazität von 9000 Plätzen angeschrieben. Interessenten können sich für die Vorrunde (deutsche und nicht-deutsche Gruppe) und/oder für die K.o.-Phase bewerben. Letzteres ist für das komplette Programm (vier Achtel-, zwei Viertel und beide Halbfinals) oder nur die Hälfte möglich. Daher wird in Deutschland voraussichtlich in drei bis vier Arenen gespielt. Die Bewerbungsphase endet Mitte November, eine Entscheidung über die deutschen WM-Standorte soll noch in diesem Winter fallen.

Berlin Favorit für deutsche Gruppe

"Deutschland hat mit fantastischen Arenen eine herausragende Infrastruktur. Wir werden die Qual der Wahl haben, denn wir müssen aufgrund wirtschaftlicher und emotionaler Faktoren eine optimale Entscheidung für den Handball treffen", sagte DHB-Generalsekretär Mark Schober.

Als wahrscheinlich gilt, dass Berlin (Max-Schmeling-Halle mit 10 000 Plätzen oder Mercedes-Benz-Arena mit 14 500 Plätzen) den Zuschlag für die Vorrundengruppe der deutschen Mannschaft erhält. Die Verantwortlichen der 13 200 Handball-Zuschauer fassenden SAP Arena haben aber auch erstklassige WM-Erfahrungen ohne die DHB-Auswahl gemacht - nämlich bei der Weltmeisterschaft 2007. Reithmann wollte indes nicht verraten, für welches Paket sich die Mannheimer interessieren: "Wir haben eine Präferenz, halten uns aber alle Optionen offen und werden mit dem DHB besprechen, was zu uns passt. Natürlich ist die deutsche Vorrundengruppe attraktiver, aber sie kostet auch mehr."

Wie aus Verbandskreisen zu hören ist, können sich die Mannheimer auf jeden Fall Hoffnungen machen, auch 2019 wieder WM-Gastgeber zu sein. Allein schon deshalb, weil mit Ausnahme der - allerdings im Hinblick auf VIP- und Business-Bereich nicht mehr zeitgemäßen - Münchner Olympiahalle (12 463 Plätze) keine andere Arena im Süden die geforderte Kapazität bietet. Außerdem schätzt der Verband die Handball-Erfahrung der Mannheimer Verantwortlichen, auch deshalb finden regelmäßig Länderspiele der Nationalmannschaft im "Wohnzimmer" des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen statt. "Wir haben eine sehr gute Beziehung zum DHB. Zehn Länderspiele in elf Jahren sprechen für sich", sagt Reithmann.

Ob die Kölner Lanxess-Arena, mit ihren 19 250 Plätzen als Haupt-Schauplatz des "Wintermärchens" 2007 geradezu als Standort für das Turnier 2019 prädestiniert, in den Überlegungen des Verbandes eine Rolle spielt, bleibt die brisanteste Frage. "Für mich ist Köln als Spielort bei der WM 2019 ad acta gelegt. Sonst stellen sie da am Ende noch Tischtennisplatten rein", sagte DHB-Vize Bob Hanning noch im Frühjahr, nachdem ein Länderspiel der deutschen Handballer gegen Dänemark wegen einer Doppelbelegung der Halle kurzfristig um einen Tag verschoben werden musste. Den ursprünglichen Termin hatten die Arena-Betreiber auch den Kölner Haien in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga zugesichert.

Nach erster und berechtigter Erregung beruhigte sich Hanning aber später ein wenig: "Ich habe meine persönliche Meinung zu dem Thema gesagt, da stehe ich auch zu. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in einem demokratischen Prozess leben und es andere Meinungen gibt, die dazu führen, dass Köln ein Thema sein kann."