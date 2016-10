„Wir Spieler werden als letztes gefragt – wenn überhaupt“

Der deutsche Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann macht sich große Sorgen um den Handballsport. © dpa

Kielce. Am Sonntag verlor Tobias Reichmann in der Champions League mit dem polnischen Spitzenklub KS Vive Tauron Kielce gegen die Rhein-Neckar Löwen. Zur neuen Saison wechselt der Handball-Nationalspieler zurück nach Deutschland und schließt sich der MT Melsungen an - die Entwicklung seiner Sportart hält der Europameister in vielerlei Hinsicht für gefährlich.

Herr Reichmann, nächste Woche startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation. Wie ordnen Sie den Aufschwung der DHB-Auswahl ein?

Tobias Reichmann: Wir sind in der Weltspitze angekommen. Die Entwicklung ging sicherlich schneller als wir es alle erwartet haben. Mit Olympia-Bronze haben wir gezeigt, dass der EM-Sieg keine Eintagsfliege war. Nun wollen wir natürlich noch mehr gewinnen. Aufgrund unserer Altersstruktur können wir noch ein paar Jahre zusammenspielen und haben eine große Zukunft vor uns. Allerdings dürfen wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern müssen auch bei den nächsten Turnieren sofort wieder angreifen. Für die WM im Januar heißt das: Halbfinale erreichen, Medaille holen.

Tobias Reichmann Tobias Reichmann wurde am 27. Mai 1988 in Berlin geboren.

geboren. Der Rechtsaußen kam über den LHC Cottbus (bis 2008) und den SC Magdeburg (2008-2009) zum THW Kiel. Bei den Norddeutschen blieb der Linkshänder bis 2012. Nach zwei Jahren bei der HSG Wetzlar schloss sich Reichmann 2012 dem polnischen Topklub KS Vive Tauron Kielce an. Zur neuen Saison wechselt er zur MT Melsungen.

2017 wechseln Sie vom Champions-League-Sieger Kielce zum Bundesligisten Melsungen. Ein Rückschritt?

Reichmann: Richtig ist, dass ich in Kielce immer in der Champions League spielen kann und wahrscheinlich jedes Jahr Meister werde. Diese Garantie habe ich in Melsungen natürlich nicht. Aber ich treffe so eine Zukunftsentscheidung ja auch nicht mehr alleine. Ich habe eine Familie. Und dann geht es vor allem auch darum, was meine Freundin möchte und was das Beste für die Kinder ist. Letztendlich war es logisch, zurück nach Deutschland zu gehen.

Viele Stars gehen mittlerweile den umgekehrten Weg und verlassen die Bundesliga, weil die Strapazen zu groß sind. Ist das nachvollziehbar?

Reichmann: Ich kann jeden Spieler verstehen, der die Bundesliga mit Blick auf seine Gesundheit verlässt. In anderen nationalen Ligen gibt es zwar auch mehr als 30 Begegnungen, aber in Deutschland kommt diese unglaubliche Intensität in jedem Spiel dazu. Mit Kielce gewinnen wir auch mal mit einer nicht hundertprozentig guten Leistung unsere Partien, das geht in der Bundesliga selbst als Spitzenreiter gegen den Tabellenletzten nicht.

Wie schätzen Sie nach dem Weggang einiger Stars die Qualität der Bundesliga ein?

Reichmann: Es ist immer noch die stärkste Liga der Welt, weil sie eben so unglaublich ausgeglichen ist und jeder jeden schlagen kann. Aber ob die besten Mannschaften der Welt noch in Deutschland spielen, ist längst nicht mehr so klar. Denn Klubs wie Veszprém, Kielce, Paris und Skopje haben unglaublich aufgerüstet. Mit diesen Vereinen kann man auch die Champions League gewinnen, muss sich aber in der Liga nicht so quälen. Ich kann deshalb verstehen, dass diese Vereine für manch einen Topspieler interessanter sind als ein Bundesligist.

Und dann kommt diese Termindichte dazu.

Reichmann: Es gibt fast keine Verschnaufpausen mehr. Ich denke da nur an die Löwen. Die Jungs wurden sonntags Meister und mussten montags bei der Nationalmannschaft sein. Da arbeitet man so viele Jahre auf einen so großen Erfolg hin - und dann kann man ihn nicht ausgiebig feiern, weil schon die nächste Verpflichtung ansteht. Das ist doch Wahnsinn.

Wie ergeht es Ihnen in Polen?

Reichmann: Die polnische Liga geht in diesem Jahr Mitte Dezember in die Pause, so war es 2015 auch. Da kann ich nicht klagen. Die Bundesliga spielt aber immer noch am zweiten Weihnachtstag und kurz danach geht es dann in diesem Jahr mit der WM-Vorbereitung weiter. Im Sommer gab es wegen Olympia für die Nationalspieler auch keine Pause, weil nach Rio direkt die Liga startete. Das ist vor allem in mentaler und weniger in körperlicher Hinsicht ein Problem. Denn irgendwann muss man einfach mal abschalten.

Der neue Modus in der Champions League macht es mit Blick auf die Belastung auch nicht einfacher.