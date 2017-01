Zirkus der Alphatiere

Alle Bilder anzeigen Silvio Heinevetter (Bild oben) hielt gegen Ungarn überragend, Andreas Wolff legte gegen Chile nach. © Klahn

Rouen. Der Platz auf der Bank, die Rolle als Ersatzmann - das ist nichts für Andreas Wolff und Silvio Heinevetter. Sie haben höhere Ansprüche, ein anderes Selbstverständnis und ein ausgeprägtes Ego. Jeder will die Nummer eins sein. Und jeder glaubt, dass er der Bessere ist. Das Credo der vom Ehrgeiz getriebenen Schlussmänner lautet: maximale Leistung, maximale Spielzeit.

Im WM-Eröffnungsspiel gegen Ungarn erhielt überraschend Heinevetter den Vorzug. Er überzeugte mit 14 Paraden. Wolff schaute zu, einen Motivationsschub aufgrund der Leistung des Kollegen verneinte er, wenngleich der Kieler genervt auf Fragen zum Konkurrenzkampf im Tor reagierte: "Warum sollte mich das anstacheln? Wir haben gewonnen und wollen Weltmeister werden. Wenn wir zwei Punkte haben, ist die Welt in Ordnung." Sein Zimmerkollege Jannik Kohlbacher hatte die Gefühlslage des Torwarts allerdings ein wenig anders in Erinnerung: "Er ist sehr ehrgeizig und war angefressen."

"Eigener Ansporn ist groß"

Am Sonntag gegen Chile war es dann EM-Held Wolff, der von Beginn an spielte. Er stand unter Druck - und lieferte mit 16 Paraden eine grandiose Leistung ab. So wie eigentlich immer in seinem fantastischen Jahr 2016, in dem er von der deutschen Nummer drei zum Weltstar wurde. Der Senkrechtstarter überholte den jahrelangen Platzhirsch Heinevetter nicht nur, sondern verdrängte den Berliner vor genau zwölf Monaten sogar aus dem EM-Kader. Deutschland wurde Europameister. Ohne Heinevetter. Denn neben Wolff fuhr Carsten Lichtlein mit zum Turnier nach Polen.

Die schmerzhafte EM-Ausbootung traf den Keeper hart und unerwartet, doch er gab darauf die sportliche Antwort. Der 32-Jährige überzeugte danach in der Bundesliga mit konstant starken Leistungen. Bei Olympia war der Lebensgefährte von Schauspielerin Simone Thomalla für Lichtlein dabei, bei der WM jetzt auch. Haben Wolffs Gala-Auftritte ihn etwa angetrieben und ihn noch besser werden lassen? Der Berliner verneint das. "Es geht nicht darum, dass seine Leistung mich motiviert. Mein eigener Ansporn ist groß genug", sagt Heinevetter und legt nach einer kurzen Pause noch nach: "Aber der Konkurrenzgedanke ist immer leistungsfördernd."

Bundestrainer Dagur Sigurdsson versucht, den Kampf um die Kiste, das Duell der zwei Alphatiere um den Platz zwischen den Pfosten, elegant zu moderieren: "Bei uns ist es nicht so wie im Fußball. Es gibt keinen ersten Mann. Es ist nicht entscheidend, wer anfängt. Oft ist es sogar wichtiger, wer am Ende des Spiels im Tor steht." Mit ihren überragenden Leistungen würden es ihm die zwei Keeper auch nicht schwer machen, sagte der Isländer: "Schwierig wird es erst, wenn beide schlecht spielen."

Dennoch: Dem Trainer ist die brisante Situation bewusst, denn beide Torhüter lieben die große Bühne und verteufeln die Bank. Nur Ersatz zu sein, ist etwas, was ihrem Naturell widerspricht. Es fühlt sich für jeden der beiden ungerecht an, entsprechend schwer fällt ihnen der Umgang mit diesem Schicksal.

Mit Mannschaftsspieler Lichtlein war das anders, der von allen geschätzte Gummersbacher nahm stets seine Rolle klaglos an. Wolff vermisst seinen Torwart-Partner von der EM 2016 sogar, was ganz deutlich wird, als er die Unterschiede in der Beziehung zwischen den Schlussmännern erklären soll: "Silvio und Carsten sind andere Typen. Carsten ist ein herausragender Mensch. Jedem ist klar, dass es einen solchen Sportler nicht allzu oft gibt. Er ist ein großartiger Mensch und Freund. Er fehlt der Mannschaft ein bisschen als Charakter."

Doch Sigurdsson hat sich für die Kombination Wolff/Heinevetter, für den Zirkus der Alphatiere entschieden - was bei den Olympischen Spielen funktionierte, aber eben auch enormes Konfliktpotenzial birgt. "Sie bedienen beide das Klischee, dass Torhüter eine eigene Spezies sind", sagt Henning Fritz, ehemaliger Weltklasse-Schlussmann. Heinevetter bestätigt das sogar: "Andy und ich sind spezielle Typen, die sich nicht in ein Schema drücken lassen."

Eine Zweckgemeinschaft

Während für den Berliner der Platz auf der Bank nicht gänzlich ungewohnt ist, weil bei seinem Verein auch Petr Stochl immer wieder Spielzeit bekommt, hat sich Wolffs Situation seit dem Sommer dramatisch verändert. In Wetzlar war er der unantastbare König zwischen den Pfosten, seit seinem Wechsel zum THW Kiel muss er sich aber mit Dänemarks Weltklasse-Keeper Niklas Landin die Spielzeit teilen. Eine Entwicklung, die in vielen anderen Clubs und Nationalteams zu beobachten ist. Gibt es vielleicht gar keine klassische Nummer eins mehr? "Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Das ist eine Entscheidung der Trainer", sagt Wolff kurz und knapp, nicht ohne seinen Kollegen noch artig zu loben und pflichtschuldig den Teamgedanken hervorzuheben: "Silvio und ich bestechen durch unsere Unterschiedlichkeit. Wir können dadurch den Gegner vor komplexe Aufgaben stellen. Bei Silvio weiß man nie, was da kommt."

Bislang ergänzen sich beide Torhüter tatsächlich, die Rivalen unterstützen sich sogar im Spiel und sprechen miteinander, sie reichen sich Getränke. Die Schlussmänner sind dabei aber eher professionelle Partner. Oder anders ausgedrückt. Sie reißen sich zusammen, bilden eine Zweckgemeinschaft. "Wenn es mal nicht läuft, gibt es da einen auf der Bank, der das Ding drehen kann", sagt Heinevetter. Nach Möglichkeit würde aber jeder von ihnen den Job lieber alleine erledigen.