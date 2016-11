Anmeldefrist läuft aus

Mannheim. Die 23. Auflage des MorgenMasters findet im nächsten Jahr vom 3. bis 22. Januar statt. Noch bis Ende dieser Woche haben Vereine die Chance, eine Mannschaft für das Hallenfußballspektakel zu melden.

"Die Veranstaltung hat sich bewährt. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren das Turnier schon kräftig durchreformiert. Es gibt deshalb im Hinblick auf die neue Auflage eigentlich keine Änderungen", erklärte Masters-Mitorganisator Erwin Prudlik auf Anfrage dieser Zeitung. Joachim Fellhauer, der für die Anmeldungen in der sogenannten MorgenMasters-Orgagruppe zuständig ist, sagte gestern: "Wir sind noch nicht voll. Theoretisch können sich auch zweite Mannschaften bewerben."

Zugpferde haben zugesagt

Bei der 22. Auflage, die der aktuelle Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim nach einem dramatischen 6:5-Sieg über Arminia Ludwigshafen gewann, wurde das Finalturnier des MorgenMasters erstmals von 15 auf 20 Mannschaften aufgestockt. Die Reaktionen darauf waren unter Besuchern und Beteiligten überwiegend positiv.

"Wir haben wieder unsere vier gesetzten Mannschaften. Das sind unsere Zugpferde. Das war wichtig", betonte Prudlik. Regionalligist SV Waldhof Mannheim, der Südwest-Oberligist Arminia Ludwigshafen, Baden-Oberligist SV Sandhausen II sowie Verbandsligist VfR Mannheim haben wieder zugesagt und damit ihren Startplatz für das Finalturnier bereits sicher, das erneut über zwei Tage - Freitag, 20. Januar, und Sonntag, 22. Januar - in der GBG Halle im Herzogenried ausgetragen wird.

Los geht es mit dem ersten MorgenMasters-Qualifikationsturnier in der Ketscher Neurotthalle (Dienstag, 3. und Mittwoch, 4. Januar). Auch 2017 wird der TVL Hallen-Cup in Lampertheim wieder Bestandteil der Mastersserie sein. Im Südhessischen geht es am Mittwoch, 4., Freitag, 6. und Sonntag, 8. Januar rund, und das zum 33. Mal. Die übrigen drei Qualifikationsturniere werden erneut in der GBG Halle im Herzogenried stattfinden. Am Samstag, 14. und Sonntag, 15. Januar, steigt jeweils ein Turnier. Nach dem abschließenden Qualifikationsturnier am Dienstag, 17., und Mittwoch 18. Januar, in der GBG Halle stehen dann alle Endrundenteilnehmer fest.

"Sportlich feilen wir gerade noch an dem Endrundenmodus der Qualifikationsturniere. Ob der beste Gruppensieger auch 2017 noch gegen den schlechtesten Dritten im Viertelfinale antreten soll, ist noch nicht sicher", so Prudlik. "Der bisherige Modus hat Absprachen verhindert. Dass sich zwei Teams nach der Gruppenphase wieder gegenüberstehen, ist auch in einem System möglich, in dem die Gruppenersten in den Viertelfinals auf die Gruppenzweiten treffen", outete sich Joachim Fellhauer als Verfechter des Status quo.

Auch diesmal wird in der GBG Halle der Ball auf Kunstrasen rollen. "Wir werden dabei denselben Belag des letzten Jahres haben", freut sich Prudlik, der aber betont: "Was immer schwieriger wird, ist die Suche nach neuen Sponsoren." Im Rahmen des MorgenMasters 2017 findet am Samstag, 21. Januar, der Cup für AH-Teams und am Sonntag, 22. Januar, zwischen den Finalturnierbegegnungen der GBG-Junioren-Cup statt.