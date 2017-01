Der Titelverteidiger greift erneut an

Mannheim. So langsam aber sicher nimmt das Teilnehmerfeld beim MorgenMasters-Finalturnier deutliche Konturen an. Am Sonntag buchte nun auch der Titelverteidiger Fortuna Heddesheim das Ticket. Der Verbandsligist bezwang in einem packenden und gerade in der Schlussphase hektischen Endspiel den Kreisligisten FC Turanspor mit 4:3 nach Verlängerung. 450 Zuschauer kamen zum vierten Qualifikationsturnier in der GBG Halle.

"Unser Ziel war es, zumindest das Finale zu erreichen, um über die Punktewertung die Teilnahme am Endturnier zu erreichen. Das haben wir geschafft. Wenn du dann in einem Endspiel stehst, willst du auch gewinnen. Das haben die Jungs dann ja auch gegen einen wirklich sehr starken Gegner gemacht", lobte Christian Emig, der Assistenz-Coach der Heddesheimer. Bereits in der Gruppenphase hatte die Fortuna gezeigt, dass mit ihr zu rechnen war. Nach drei Spielen hatte die Fortuna neun Punkte und ein Torverhältnis von 16:1 Treffern. Im letzten Gruppenspiel gegen den FK Srbija ließ es der Favorit lockerer angehen. Die Partie endete 0:0. "In der K.o.-Phase hatten wir das Problem, dass zwei Spieler ausfielen. Wir haben es aber mit viel Kraft geschafft", sagte Emig. Im Halbfinale gegen Phönix Schifferstadt lagen die Heddesheimer bis zweieinhalb Minuten vor Schluss mit 0:2 zurück. Doch Richard Wegmann verkürzte auf 1:2 (8.) und 60 Sekunden später gelang Brandon Wiley das 2:2 (9.). Letztlich sicherte sich die Fortuna dann mit einem 5:3 im Neunmeterschießen den Sieg.

Auch im Finale feierte Heddesheim einen Comeback-Sieg. Das Überraschungsteam FC Turanspor, das in der Gruppe C Tabellenerster wurde, führte durch Tore von Yusuf Cekemci (2.) und Yavuz Cömert nach sechs Minuten mit 2:0. Aber wieder bliesen die Heddesheimer zur Aufholjagd. Egzon Abdullahu markierte per Hacke das 1:2. Und zehn Sekunden vor Schluss traf Wiley noch zum Ausgleich - sehr zum Ärger der Turanspor-Spieler, die sich durch Schiedsrichterentscheidungen und dem Anhalten der Zeit benachteiligt fühlten. Es gab Verlängerung. Dort legte Josef Skandik für Heddesheim zum 3:2 vor. Turanspor glich aber durch Hakan Yildiz noch einmal zum 3:3 aus. Letztlich sorgte aber wieder der Heddesheimer Wiley mit dem 4:3 für die Entscheidung.

"Wir hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt. Bei solchen Entscheidungen verliert man schon ein bisschen die Lust", haderte Turanspor-Coach Mehmet Ali-Topal nach der unglücklichen Finalniederlage seiner Mannschaft, die aber mit Platz zwei 70 Punkte sammelte und beim abschließenden Qualifikationsturnier am Dienstag und Mittwochabend noch einmal ran darf.

Platz drei sicherte sich der FK Srbija mit einem 3:0-Erfolg über Phönix Schifferstadt. Die meisten Tore erzielten am Sonntag der Fortuna-Spieler Wiley und Dana Kader von Phönix Schifferstadt (je 9 Tore).

"Schön wie wir zweimal einen Rückstand noch gedreht haben. Die Jungs werden belohnt, sie dürfen am Dienstag und Mittwoch noch einmal ran. Aber dann lassen wir es ohne Druck angehen", betonte Christian Emig, der Turniersieger Heddesheim am Sonntag coachte. bol