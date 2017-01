20 Teams bereit für den Auftakt

Ketsch. Mit der Partie des SV Waldhof II gegen den Lokalmatador und Ausrichter Spvgg 06 Ketsch II fällt heute um 17.15 Uhr in der Ketscher Neurotthalle der Startschuss zum ersten Qualifikationsturnier für das MorgenMasters 2017. Die Blau-Schwarzen dürften sich auf dem Zettel bei den Favoriten für das erste Ausscheidungsturnier ganz oben wiederfinden. "Unser Ziel ist es, die K.o.-Runde zu erreichen", gibt SVW-Trainer Musie Sium vor. "Ab dem Viertelfinale ist dann sowieso alles möglich, zumal ich so gut wie keine Stammspieler einsetze."

Eine gute Rolle wird weiterhin dem Landesligisten TSG Eintracht Plankstadt zugetraut sowie dem SC Rot-Weiß Rheinau und Gastgeber Spvgg 06 Ketsch. Letzterer muss sich in Gruppe 3 mit den beiden A-Ligisten TSV Amicitia Viernheim II und TSV Neckarau sowie mit dem B-Ligisten FC Scharhof sowie dem Ligakonkurrenten FC Germania Friedrichsfeld auseinandersetzen. Die Germanen treten nach einer einjährigen Pause wieder in Ketsch an.

"Wir waren im vergangenen Jahr von Verletzungen gebeutelt, so dass wir damals entschieden haben, nicht anzutreten", erklärt Germania-Trainer Matthias Dehoust. "Jetzt haben aber die Spieler gedrängt, dass sie gerne wieder mitmachen wollen." Im Jahr 2014 hatten die Germanen den Wettbewerb in der Neurotthalle von Ketsch für sich entschieden und sich das bisher einzige Mal für das Masters-Finalturnier qualifiziert. An diesen Erfolg möchten die Friedrichsfelder gerne anknüpfen. "Die Jungs schwärmen heute noch vom Endturnier, als sie in der Vorrunde gegen den SV Waldhof gespielt haben", so Dehoust.

Für die Schwarz-Weißen aus dem Mannheimer Süden dürften die Spiele in der Halle zudem eine willkommene Ablenkung vom Liga-Alltag darstellen, nachdem es auf dem Feld vor der Winterpause in zehn Spielen keinen Sieg gab. "Dennoch gibt es von mir keine Zielvorgabe für die Halle. Für mich sollen die Jungs Spaß haben und verletzungsfrei bleiben. Und wenn sie sich dann auch noch für das Endturnier qualifizieren, wäre das eine tolle Sache", sieht Dehoust dem Hallenspektakel ganz entspannt entgegen.

Ob dort sein bislang einziger Neuzugang am Start ist, war noch offen. Vom SC Käfertal kehrt Innenverteidiger Dennis Lamberth zu den Germanen zurück, nachdem Christian Fickert zum Ende der Vorrunde zurückgetreten war. Geht es nach Dehoust, sollen die Personalplanungen damit aber noch nicht abgeschlossen sein.

Debütant FC Scharhof

"Wir würden gerne noch an der einen oder anderen Stelle noch nachlegen, wenn sich eine Möglichkeit ergibt", so der 43-jährige Ex-Profi. Mit zwei Trainingseinheiten in der Halle haben sich die Friedrichsfelder für das Turnier in Ketsch vorbereitet.

Interessant wird zudem, wie sich der SV Rohrhof präsentiert, bei dem mit Daniele Parisi ein Top-Torjäger zurückgekehrt ist. Auch der B-Ligist FC Scharhof hat im Winter nachgerüstet und vom A-Ligisten SC Pfingsberg die Spieler Eugen Dolinsky, Andreas Lulay, Alessandro Insabella und Maurizio Carotenuto verpflichtet. "Sofern die Freigaben vorliegen, möchten wir alle neuen Spieler einsetzen", so Vorsitzender und Trainer Jeremy Koch. Zum ersten Mal in der noch kurzen Vereinsgeschichte wird der Klub aus dem Norden Mannheims beim MorgenMasters teilnehmen. "Unser Ziel ist es, den Verein positiv zu präsentieren und natürlich gehen wir auch in der Halle in jedes Spiel rein, um es zu gewinnen."