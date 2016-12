Anpfiff direkt nach den Feiertagen

Bald rollt der Ball wieder beim MorgenMasters. In der GBG Halle (unser Bild) finden drei Qualifikationsturniere und das große Finale statt. © Nix

Mannheim. Still ruht der Ball im Spielbetrieb der Amateur-Fußballer, auch die Kicker der Region freuen sich auf die Feiertage. Erwin Prudlik, Präsident des Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau, macht da keine Ausnahme. "Jetzt können wir ein bisschen die Füße hochlegen", sagt der Chef des Klubs aus dem Mannheimer Süden. Doch im Gegensatz zu seinen Kollegen muss Prudlik im neuen Jahr gleich von Null auf Hundert starten. Als Mitorganisator des MorgenMasters ist die ruhige Zeit eben immer etwas kürzer.

Doch Prudlik gibt sich gelassen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", blickt der Funktionär auf die 23. Auflage des Hallen-Spektakels, das am 3./4. Januar wie immer mit dem ersten Qualifikationsturnier bei der Spvgg Ketsch beginnt und am 22. Januar mit dem zweiten Spieltag des großen Final-Turniers in der Mannnheimer GBG Halle am Herzogenried endet. Hinter den Kulissen war allerdings wieder jede Menge Arbeit zu leisten, bis die Spielpläne fix waren und auch einige Fragen rund um die Infrastruktur der größten Hallenfußball-Turnierserie der Region geklärt waren.

Neue Herausforderungen

MorgenMasters-Termine 1. Qualifikationsturnier: 3. und 4. Januar: Neurotthalle Ketsch

3. und 4. Januar: Neurotthalle Ketsch 2. Qualifikationsturnier: 4., 6., 8. Januar: Jahnhalle, Lamperteim, TVL-Hallen-Cup

4., 6., 8. Januar: Jahnhalle, Lamperteim, TVL-Hallen-Cup 3. Qualifikationsturnier: 14. Januar: GBG Halle Herzogenried, Mannheim.

14. Januar: GBG Halle Herzogenried, Mannheim. 4. Qualifikationsturnier: 15. Januar: GBG Halle.

15. Januar: GBG Halle. 5. Qualifikationsturnier: 17. und 18. Januar: GBG Halle.

17. und 18. Januar: GBG Halle. Final-Turnier: 20. und 22. Januar: GBG Halle.

So musste beispielsweise eine neue Lagerstätte für die Elemente der Vollbande gefunden werden, die in der GBG Halle um den Kunstrasen aufgebaut werden, und auch den Transport der Holztafeln galt es neu zu organisieren. "Es tauchen eben immer wieder neue Herausforderungen auf - selbst wenn sich viele Abläufe mittlerweile fest eingespielt haben", berichtet Prudlik von den Vorarbeiten, damit ab dem 3. Januar der Ball rollen kann. Modus und Reglement bleiben dagegen unverändert, in fünf Qualifikationsturnieren versuchen die teilnehmenden Teams einen der 16 Plätze im Final-Turnier zu ergattern, für das der SV Waldhof, der VfR Mannheim. Südwest Ludwigshafen und der SV Sandhausen II als Gruppenköpfe gesetzt sind. Auch Titelverteidiger FV Fortuna Heddesheim muss durch die Qualifikation und will erneut beweisen, dass er zu den besten Hallen-Teams der Region gehört.

Erneut haben auch andere höherklassige Teams gemeldet, was den Masters-Machern etwas Sorge bereitet, ist allerdings die Resonanz beim klassischen "Mittelbau" der Mannheimer Kreis- und A-Ligisten. "Hier hören wir immer wieder, dass die Feldrunde Priorität habe", sagt Prudlik, der dieses Argument aber nicht immer nachvollziehen kann.

"Wir bieten hier auf dem Kunstrasen und mit unserem Reglement, das ein allzu körperbetontes Spiel erst gar nicht möglich macht, eigentlich optimale Bedingungen. Zudem bietet sich die Gelegenheit, vor einer stattlichen Kulisse etwas Spaß unter dem Hallendach zu haben", beschreibt Prudlik, was für ihn den Reiz des MorgenMasters ausmacht. Besonders auffällig war der Rückgang der Anmeldezahlen allerdings nicht, lediglich das vierte Qualifikationsturnier wird nun mt 15 statt wie bisher mit 20 Teams gespielt, ansonsten ist das Starterfeld, das um Prämien von insgesamt mehr als 10 000 Euro spielt, gleich geblieben.