Beim großen Finale wollen es alle wissen

Cem Islamoglu, Trainer des SV Südwest Ludwigshafen (links), tritt in Gruppe D an, Viernheim mit Nico Beck (rechts) versucht sein Glück in Gruppe C. © Nix

MANNHEIM. Jetzt geht es ans Eingemachte: Heute Abend startet in der GBG Halle das Finalturnier des MorgenMasters. 20 Teams kämpfen um den Siegerpokal. Das Eröffnungsspiel bestreiten um 17.45 Uhr Rekordsieger SV Waldhof und der TSV Neckarau. Am Sonntag beginnt der zweite Teil der Finalveranstaltung um 10 Uhr. Um circa 18.50 Uhr wird der Sieger der diesjährigen Auflage feststehen. Ob die Hallenfußballer von Fortuna Heddesheim ihren Titel verteidigen können?

Mit zwei Turniersiegen in der Qualifikation hinterließ die Mannschaft des Mitveranstalters jedenfalls einen ganz starken Eindruck. "Die Jungs haben am Mittwochabend noch einmal eine Schippe draufgelegt. Wir haben in den K.o-Spielen gezeigt, dass man uns nie abschreiben darf. Dass wir das zweite Turnier innerhalb von wenigen Tagen gewinnen, ist schon eine starke Leistung", freute sich Co-Trainer Melvin Faust über den Coup.

Starke Konkurrenz für Fortuna

Anpfiff heute um 17.45 Uhr Das Final-Turnier des MorgenMasters 2017 startet am Freitagabend in der GBG Halle am Herzogenried um 17.45 Uhr mit dem Eröffnungsspiel SV Waldhof gegen TSV Neckarau. Die Vorrunde wird am Sonntag ab 10 Uhr fortgesetzt. Dann trifft der SVW auf den FC Türkspor. Die Organisatoren bitten die Zuschauer auch mit Rücksicht auf die Anwohner, den Großparkplatz am Herzogenriedbad anzusteuern, da Parkplätze in unmittelbarer Nähe der GBG Halle kaum vorhanden sind. Auch am Samstag wird am Herzogenried Fußball gespielt. 20 AH-Mannschaften spielen dann um den GBG-Cup. th

Beim Finalturnier trifft die Fortuna in der Gruppenphase allerdings auf starke Gegner. Los-"Fee" Othmar Pietsch zog am Mittwochabend direkt im Anschluss an das Finale des letzten Qualifikationsturniers die Heddesheimer in den Pool mit dem gesetzten VfR Mannheim, Verbandsligakonkurrent TSV Amicitia Viernheim, Qualifikationsturnier-Sieger Spvgg 06 Ketsch und Rot-Weiß Rheinau.

Auf dem Papier scheint der C-Pool die schwerste Vorrundengruppe des Finalturniers zu sein. "Klar ist", sagt Melvin Faust, "die Belastung war in den beiden Qualifikationsturnieren schon sehr groß. Gerade muskulär hat der eine oder andere Akteur schon Probleme. Wer beim Finalturnier alles spielt, ist noch nicht sicher. Wir starten in der nächsten Woche ja mit der Vorbereitung auf die Feldrunde. Aber: Wir werden wieder eine starke Truppe ins Rennen schicken."

Neben Torhüter Daniel Tsiflidis war beim MorgenMasters-Sieger 2016 Brandon Wiley, der beide Turniere für die Fortuna spielte und zwölf Treffer erzielte, auffälligster Akteur. In der Torschützenliste belegt er damit Platz fünf. "Im vergangenen Jahr haben wir den Pokal sensationell gewonnen. Der SV Waldhof, Sandhausen II, VfR Mannheim und Arminia Ludwigshafen sind die Favoriten. Wir wollen versuchen, ein gutes Turnier zu spielen", sagt Faust.

In der Gruppe A ist der SV Waldhof klar favorisiert und wird vornehmlich mit Spielern aus dem Regionalliga-Kader antreten. "Einige Spieler sind momentan etwas angeschlagen, und wir haben am Samstag auch das Testspiel in Regensburg - aber wir werden eine schlagkräftige Truppe aufstellen und wollen das Turnier gewinnen", unterstreicht Trainer Gerd Dais die Ambitionen des SVW. Auch dass einige der Neuzugänge am Ball sind, schließt Dais nicht aus. Er wird das Team in der GBG Halle selbst coachen.

Der Regionalligist hat aber mit dem FC Türkspor einen unangenehmen Vorrundengegner. Der TSV Neckarau, SC Käfertal und die LSV Ladenburg sind dagegen nur krasser Außenseiter. Im Pool B trifft die U 23 des SV Sandhausen auf den FC Turanspor Mannheim, FK Sribija, TV Lampertheim und die Sportfreunde Heppenheim. Die Gruppe D ist praktisch die Pfälzer Gruppe. Mit Arminia Ludwigshafen, Phönix Schifferstadt und Südwest Ludwigshafen stehen sich gleich drei Teams von links des Rheins gegenüber. Der FSV Riedrode und die zweite Mannschaft der Spvgg 06 Ketsch komplettieren den Pool D.