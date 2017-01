Durchwachsener Masters-Auftakt für SV Waldhof

Mannheim. Der SV Waldhof ist mit einem 3:1-Sieg gegen den TSV Neckarau ins MorgenMasters-Finale in der GBG Halle gestartet. Unser Bild zeigt Torschütze Morris Nag (l.) beim zweiten SVW-Treffer, Neckaraus Lukas Foltin (r.) kommt zu spät. Im zweiten Vorrunden-Spiel setzte es für den Fußball-Regionalligisten dann eine überraschende 2:3-Niederlage gegen den B-Ligisten Ladenburger SV. Am Samstag kämpfen 20 Teams um den Titel beim AH-Turnier, ehe das Masters-Endturnier am Sonntag in die entscheidende Phase geht. Der SV Waldhof bestreitet gegen den FC Türkspor (10 Uhr) und SC Käfertal (11.48 Uhr) seine abschließenden Partien in der Gruppe A. Das Viertelfinale beginnt um 15.20 Uhr, die Vorschlussrunden-Begegnungen sind für 16.55 Uhr und 17.10 Uhr geplant. Das Finale wird um 18.25 Uhr angepfiffen. /Bild: Nix jb