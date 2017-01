Enges Rennen um die letzten Tickets

Mannheim. Die Qualifikation für das MorgenMasters-Endturnier geht auf die Zielgerade. Bislang stehen als Teilnehmer neben den vier gesetzten Teams SV Waldhof, SV Sandhausen II, Arminia Ludwigshafen und VfR Mannheim auch die Spvgg 06 Ketsch, FC Türkspor Mannheim, FSV Riedrode sowie Titelverteidiger Fortuna Heddesheim fest. Am Dienstag und Mittwoch findet das abschließende fünfte Qualifikationsturnier in der GBG Halle am Herzogenried statt. Dort werden die letzten Tickets ausgespielt. Der Turniergewinner qualifiziert sich direkt, die anderen freien Plätze werden über die Punktewertung vergeben.

Der FC Turanspor kann sich gute Chancen auf die zweite Teilnahme am Endturnier ausrechnen. Am Sonntag hatte der Mannheimer Kreisligist Titelverteidiger Heddesheim im Finale am Rande einer Niederlage. Letztlich verlor das Team von Coach Mehmet Ali Topal mit 3:4 nach Verlängerung. Auf dem Spielfeld überzeugte die Turanspor-Elf mit guten Kombinationen. Allerdings: Nach der Partie zeigten sich die FC-Akteure als schlechter Verlierer, machten ihren Ärger lautstark gegenüber Schiedsrichter und Turnierorganisation Luft.

Turanspor mit guten Chancen

Joachim Fellhauer, der am Sonntag moderierte, wollte sich das nicht bieten lassen. "Fairness und Umgangsformen spielen bei diesem Turnier eine große Rolle. Natürlich kann man sich über eine Niederlage ärgern, aber diese Art und Weise, wie die Mannschaft von Turanspor hier auch persönliche Beleidigungen abgelassen hat, geht gar nicht. Wir beobachten das", sagte der Mann von der Turnierorganisation.

Zur Siegerehrung kamen die Turanspor-Akteure immerhin auf das Spielfeld. "Jeder Zweikampf wurde gegen uns gepfiffen und plötzlich hat das Kampfgericht auch noch die Zeit gestoppt, obwohl der Schiedsrichter das nicht angezeigt hatte. Da verliert man dann schon einmal die Lust", echauffierte sich FC-Coach Topal direkt nach der Partie.

Doch nachdem der Trainer mitbekommen hatte, dass sein Team mit den 70 Punkten aus der Finalteilnahme nun gute Chancen auf das Endturnier hat, gab er sich besänftigt: "Für uns wäre es eine tolle Sache, wieder bei diesem Wettbewerb auf dem Feld zu stehen. Wir wollen einfach Farbe in diese Veranstaltung bringen."

Heute Abend trifft Turanspor, bei dem die beiden Cahanoglu-Brüder Hakan (Bayer Leverkusen) und Muhammed (Gümüshanespor) sowie Mikail Erdem (FK Pirmasens) spielten und das seitdem als Talentschmiede gilt, in der Vorrundengruppe B auf den VfL Kurpfalz Neckarau, Phönix Schifferstadt, TV Lampertheim und SSV Vogelstang.

Das Eröffnungsspiel bestreitet heute um 18 Uhr der TSV Amicitia Viernheim, der sich ebenfalls noch Chancen auf das Finalturnier ausrechnet, gegen den FV Malsch.

Der 1. FC Wiesloch, VfB Gartenstadt und Hochstätt Türkspor komplettieren die Gruppe A. Mit dem FC Türkspor und Fortuna Heddesheim treffen im Pool C zwei Qualifikationssieger im direkten Duell aufeinander. Der SC Käfertal, Mitveranstalter LSV Ladenburg und FK Bosna i Hercegovina Mannheim sind die Gegner der beiden Favoriten.

TSV Neckarau so gut wie durch

In der Punktewertung führt aktuell der TSV Neckarau (120 Zähler) vor Südwest Ludwigshafen (100) und RW Rheinau (90). Dann kommt der FC Turanspor, der wie die Sportfreunde Heppenheim 70 Zähler aufweist. 60 Punkte haben der TSV Amiictia Viernheim, TV Lampertheim und FK Srbija gesammelt. Phönix Schifferstadt, VfR Bürstadt und die Spvgg 06 Ketsch I stehen bei 50 Punkten. Der VfL Kurpfalz Neckarau (30) kann heute und morgen genauso wie der SC Käfertal noch in die Final-Ränge rutschen.

Am Mittwoch wird das 5. Qualifikationsturnier um 17.30 Uhr fortgesetzt. Das Finale ist für 21.45 Uhr vorgesehen. Direkt danach findet die Auslosung der Gruppen des Endturniers statt, das am Freitag beginnt. (bol)