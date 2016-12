Favoritenbürde in der Halle eine echte Last

Wer tritt aus dem Schatten von Titelverteidiger FV Fortuna Heddesheim? Am Abend des 22. Januar steht der Sieger des 23. MorgenMasters fest. © Nix

Mannheim. Gesetzte Favoriten gegen ambitionierte Qualifikanten, A-Klasse gegen Regionalliga - bei der 23. Auflage des MorgenMasters sind es wie immer gerade diese Vergleiche, die den Reiz des rasanten Spektakels unter dem Hallendach ausmachen. Und wie um diese Tatsache zu untermauern, konnte sich in den beiden vergangenen Jahren kein Team aus dem Kreis der gesetzten Mannschaften durchsetzen, sondern mit dem TSV Amicitia Viernheim und dem FV Fortuna Heddesheim machten zwei Klubs das Rennen, die schon in den Qualifikationsturnieren auftrumpften und beim Final-Turnier entsprechend eingespielt waren.

"Das ist natürlich ein Faktor, die gesetzten Mannschaften finden sich oft erst für das Final-Turnier zusammen und wegen der kurzen Spielzeit sind da immer wieder Überraschungen drin", hat Mitorganisator Erwin Prudlik beobachtet, dass die höherklassigen Teams beim Masters keinen Freifahrtschein haben - und die siegreichen Mannschaften den Schwung oft in die Freiluft-Saison mitnehmen. "Besonders Viernheim und dann auch Heddesheim haben nach dem Masters-Sieg jeweils eine herausragende Rückrunde gespielt. So ein Erfolgserlebnis kann Selbstvertrauen geben", meint Prudlik: "Und dass sich nicht immer die Favoriten durchsetzen, ist schließlich das Salz in der Suppe des Sports."

Auf ein entsprechend würziges Turnier hoffen die Organisatoren nun auch bei der 23. Auflage, die am 3./4. Januar traditionsgemäß mit dem ersten Qualifikationsturnier in Ketsch startet. Danach geht es in vier weiteren Qualifikationsturnieren nicht nur um die Prämien für den Tagessieg, sondern vor allem um die Plätze beim großen Final-Turnier am 20. und 22. Januar in der Mannheimer GBG Halle.

Die Sieger der Turniere in Ketsch, Lampertheim und der drei Quali-Wettbewerbe in der Mannheimer GBG Halle sind dirket qualifiziert, über die Punktewertung können allerdings noch elf weitere Mannschaften den Sprung ins Feld der erneut 20 Teams im Masters-Finale machen. Die restlichen vier Plätze sind den vier gesetzten Top-Teams SV Waldhof, VfR Mannheim, Arminia Ludwigshafen und SV Sandhausen II vorbehalten, die im Final-Turnier zugleich die vier Gruppenköpfe bilden.

Gespielt wird wie gehabt um den großen Wanderpokal und die Siegerprämie von 2500 Euro, im Mittelpunkt soll neben dem Spaß am Hallenfußball aber vor allem das faire Miteinander stehen. Auch der Badische Fußballverband (bfv) setzt hier auf die Vorbildfunktion des MorgenMasters, bei dem mit besonderen Regeln gespielt wird, um Technik statt Physis zu belohnen.