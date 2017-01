Ketsch nutzt Heimvorteil, SV Waldhof II strauchelt

Ketsch. Wer folgt auf Fortuna Heddesheim, den amtierenden Titelträger der Morgen-Masters-Turnierserie? Nach dem ersten Tag des ersten Qualifikationsturniers in Ketsch muss sich der SV Waldhof Mannheim II, immerhin als Mitfavorit gestartet, von diesem Ziel wohl verabschieden: Zum Auftakt trennte sich die Regionalliga-Reserve von der zweiten Mannschaft der Spvgg 06 Ketsch 2:2, es folgten Niederlagen gegen den TSV Wiesental (1:2) und den KSC Schwetzingen (1:2). Dementsprechend niedergeschlagen zog Waldhof-II-Coach Musie Sium sein Zwischenfazit: "Das waren unglückliche Auftritte. Wir treten zwar nicht in Bestbesetzung an, aber diejenigen, die da sind, haben es nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Wir müssen froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt haben."

Die TSG Eintracht Plankstadt, letztjähriger Gewinner in der Ketscher Neurotthalle, und die Spvgg 06 Ketsch haben dagegen einen Start nach Maß hingelegt. Eine Demonstration war das Ketscher 6:2 gegen den Debütanten FC Mannheim Scharhof (Bild). Der zweite Turniertag beginnt heute um 17 Uhr mit dem Duell Ketsch II gegen Wiesental. Das Finale des Turniers ist für 21.50 Uhr terminiert. (mjw)