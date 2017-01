Neue Ausrichtung beim SVW II

Der SV Waldhof II - hier Trainer Musie Sium - will ab Samstag in der GBG Halle ein neues Gesicht zeigen.

MANNHEIM. Das MorgenMasters 2017 kommt in die GBG Halle am Herzogenried. Am Samstag ab 10 Uhr steigt dort das dritte Qualifikationsturnier. Der VfL Kurpfalz Neckarau bestreitet dann das Eröffnungsspiel gegen den SC Blumenau. Der Fußball-Landesligist ist einer der Mitfavoriten auf den Turniersieg. In der Gruppe A trifft das Team von Coach Richard Weber weiter auf den SV 98 Schwetzingen II, FK Bosna i Hercegovina und den FC Germania Friedrichsfeld.

In der Vorrundengruppe B ist Verbandsligist TSV Amicitia Viernheim Favorit auf den ersten Platz. Die Südhessen spielen gegen die SpVgg 03 Sandhofen, FC Hochstätt Türkspor, KSC Schwetzingen sowie den TSV Neckarau, der beim ersten Qualifikationsturnier in Ketsch den zweiten Rang belegte.

Für den SV Waldhof II ist das Turnier am Samstag quasi schon die letzte Chance, noch den Sprung in die Finalveranstaltung zu schaffen. Beim ersten Qualifikationsturnier schied die Mannschaft bereits in der Vorrunde aus. "Wir hatten ganz unglückliche Auftritte. Natürlich war ich über das schwache Abschneiden in Ketsch sehr enttäuscht", sagt Coach Musie Sium. Am Samstag will der SV Waldhof II aber ein ganz neues Gesicht zeigen. "Es wurde jüngst im Verein intensiv über die Situation der U 23 beraten. Wir werden beim Turnier am Samstag mit einer ganz neuen Mannschaft teilnehmen. Darunter sind Winterneuzugänge sowie Akteure aus der U 19. Das ist schon im Hinblick auf die Zukunft, ich will die Spieler noch besser kennenlernen", sagt Sium.

Dem Coach der U-23-Mannschaft wird ab sofort mit Bernd Helfmann auch ein neuer Spielleiter zur Seite gestellt. Ein Co-Trainer ist ebenfalls im Visier der Waldhof-Verantwortlichen.

"Damit sind die beiden noch fehlenden Puzzleteile im Team um die Mannschaft gefunden. Das hatte ich in der Vorrunde nicht in dieser Form. Ich bin froh, wenn wir hier die Arbeit künftig besser verteilen können", sagt Sium, der zudem von Mike Schüssler Unterstützung bekommen wird. Schüssler arbeitete lange Jahre im Trainerstab und Jugendbereich des SVW, soll bei der U 23 nun in beratender Funktion agieren. In den vergangenen Wochen haben einige Stammspieler den SVW II verlassen. "Es gab viele Abgänge und ich habe Neuzugänge. Aber in der Rückrunde werden auch U-19-Spieler ab und an in der U 23 eingesetzt. Diese Team soll wieder eine solche Mannschaft wie die SVW-Amateure in den 1990er Jahren werden, aus der auch Spieler den Sprung in die Erste Mannschaft des Clubs schaffen können."

"Ich will immer gewinnen"

In der GBG Halle trifft der SVW II in der Gruppe C auf den 1. FC Wiesloch, FC Viktoria Neckarhausen, SC Käfertal und DJK Karlsruhe Ost. "Wiesloch ist eine sehr gute Hallentruppe. Die anderen kenne ich nicht so gut", erklärt Sium: "Die Spieler sollen Spaß haben, aber ich will auch immer gewinnen. Um das Endturnier zu erreichen, müssen wir mindestens ins Finale kommen."

Der FC Türkspor hat in der Gruppe D seinen ersten Turnierauftritt. Nach dem dritten Rang beim Sparkassen-Cup des SV Sandhausen vor einer Woche in Ketsch ist der Kreisligist auch in der GBG Halle ein Kandidat für einen Platz im Halbfinale. "Was Türkspor in Ketsch gezeigt hat, war schon ziemlich beeindruckend. Mal schauen, ob sie das am Samstag wiederholen können", ist Sium gespannt auf die Kicker des Kreisligisten. Türkspor trifft in der Gruppenphase auf Südwest Ludwigshafen, BW Mannheim, Gartenstadt II und VfR Mannheim II. Die Finalrunde startet am Samstag um 17.30 Uhr, das Endspiel steigt um 19.35 Uhr.

Im vierten Qualiturnier am Sonntag, das um 10.30 Uhr startet, gibt es nur drei Gruppen mit 15 Teams. In der Gruppe A startet Fortuna Heddesheim seine Titelverteidigung. Die Gegner sind Phönix Schifferstadt, FK Srbija, Post SG Mannheim und SV Rohrhof. In der Gruppe B kommt es zum Derby zwischen der TSG und RW Rheinau. Auch der TSV Buchen, VfR Mannheim II und der TSV Amicitia Viernheim II kämpfen um den Viertelfinaleinzug. In der Gruppe C stehen sich die Ketsch, Leimen, Vogelstang, Scharhof und Turanspor Mannheim gegenüber.