„Türkspor ein Favorit für die Endrunde“

MANNHEIM. Der FC Türkspor Mannheim wurde seinen Vorschusslorbeeren gerecht. Der Fußball-Kreisligist gewann am Samstagabend das 3. Qualifikationsturnier beim MorgenMasters. Die Mannschaft von Coach Feytullah Genc besiegte im Finale den pfälzischen Bezirksligisten Südwest Ludwigshafen mit 5:2.

Es war ein eindrucksvoller Auftritt des FC Türkspor. In der Gruppenphase startete der Dritte des Sparkassen-Cups in Ketsch mit einem 3:1 über den ESC Blau-Weiß Mannheim. Anschließend gab es gegen den späteren Finalgegner Südwest Ludwigshafen ein 1:1. Doch mit zwei souveränen Erfolgen über den VfB Gartenstadt II (4:0) und VfR Mannheim II (4:2) machte der aktuelle Spitzenreiter der Kreisliga Mannheim den Einzug in die Runde der letzten Acht perfekt. Und in der K.o.-Phase drehte die Truppe von Coach Genc, der die Partien seiner Mannschaft auf der Tribüne verfolgte, so richtig auf.

Im Viertelfinale schlug Türkspor den SV Waldhof II mit 3:1. Im Halbfinale gab es ein 5:2 gegen den TSV Neckarau und fünf Treffer erzielte der FC dann auch im Finale beim zweiten Aufeinandertreffen mit Südwest Ludwigshafen. Vor allem Murat Efe, der sieben Tore erzielte, und Hamza Ibrahim, der sechsmal traf, glänzten beim Turniersieger.

"Ich habe den FC Türkspor in Ketsch gesehen, dort haben sie mich schon beeindruckt. Und auch hier haben sie wirklich sehr guten Hallenfußball gespielt. Die Siege in der Finalrunde waren souverän", staunte auch Erwin Prudlik vom Masters-Organisationsteam, der von einem sehr fairen dritten Qualifikationsturnier sprach. "In dieser Form ist Türkspor für mich auch ein Favorit beim Endturnier."

Auch wenn Südwest Ludwigshafen das Finale verlor. Die Pfälzer wirkten mit Platz zwei hochzufrieden. Spielertrainer Cem Islamoglu verriet: "Ich wollte eigentlich gar nicht auf dem Feld stehen. Aber bei uns sind kurzfristig zwei Spieler ausgefallen. So waren wir nur sechs Leute. Dass wir in dieser Konstellation bis ins Endspiel kommen würden, hätte ich nicht gedacht. Um so größer ist die Freude über Platz zwei." Gestern wirkte Südwest bei den Stadtmeisterschaften in Ludwigshafen mit. Deshalb musste am Samstag kurzfristig der Spielplan geändert werden. Eigentlich wären Islamoglu und Co. nämlich erst am gestrigen Sonntag dran gewesen. Aber die DJK Phönix Schifferstadt tauschte freundlicherweise mit Südwest ihren Startplatz.

Auch Südwest im Finale dabei

Mit Nauwid Amiri, der 13 Mal traf, stellte Südwest zugleich den besten Torjäger des Turniers. Südwest machte mit der Finalteilnahme auch das Ticket für das Endturnier klar. Denn beim 1. Qualifikationsturnier in Ketsch hatte Ludwigshafen schon das Viertelfinale erreicht. In der Punktwertung rückte Südwest am Samstag mit 100 Zählern zunächst mal auf Rang zwei - hinter dem TSV Neckarau (120 Punkte), der nach Rang zwei in Ketsch am Samstag in der GBG Halle Vierter wurde und damit erneut überraschte.

Südwest-Coach Islamoglu freut sich schon auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub SV Waldhof beim Final-Turnier. "Die Stadtmeisterschaften in Ludwigshafen sind ein Höhepunkt, aber die Masters-Endrunde wird sicher ebenfalls ein ganz besonderes Erlebnis", sagte der 37-Jährige, der in Ludwigshafen wohnt und klar machte: "Südwest ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich habe bereits eine weitere Saison verlängert."