Waldhöfer kämpfen sich ins Turnier und holen den Pokal

MANNHEIM. Ein Anhänger des FC Türkspor schoss bei der Siegerehrung am Sonntag um 18.52 Uhr noch schnell ein Foto des MorgenMasters-Pokals. In Empfang nahmen die Trophäe dann aber die Spieler des SV Waldhof. Sebastian Gärtner holte den Pokal ab, reckte ihn in die Höhe und auch SVW-Trainer Gerd Dais zeigte sich zufrieden

"Wir sind am Freitag schwer ins Turnier gekommen, aber am Sonntag hat sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel gesteigert. So ein Turniersieg tut immer gut", befand der Coach nach dem neunten Erfolg der Mannheimer bei der größten Hallen-Turnierserie der Region. Der Fußball-Regionalligist setzte sich am Sonntag im Finale in der GBG Halle gegen den FC Türkspor Mannheim souverän mit 4:1 durch. Dritter wurde der FSV Riedrode, der das kleine Endspiel gegen Phönix Schifferstadt mit 4:2 für sich entschied.

Nach nur 20 Sekunden erzielte Gianluca Korte im Finale die Waldhöfer Führung. Sebastian Gärtner erhöhte auf 2:0 (5.). Die Blau-Schwarzen machten die Anspielstationen von Türkspor dicht. Zweieinhalb Minuten vor Schluss kam Murat Efe aber trotzdem zum Abschluss - 1:2 (9.). Doch Waldhof-Neuzugang Dennis Rothenstein stellte mit dem 3:1(10.) schnell den alten Abstand wieder her und Dimitrios Popovits machte mit dem 4:1 den Sack zu.

"Wenn man mit den richtigen Leuten zusammenspielt, gewinnst du so ein Turnier. Gegen Schluss wurde es für uns einfacher, weil die Gegner offener spielen mussten", sagte Korte, der beim 4:0-Halbfinalerfolg gegen den FSV Riedrode mit drei Treffern zum Matchwinner avancierte und einer der auffälligsten SVW-Akteure beim MorgenMasters war.

Türkspor trauert nur kurz

Beim Finalverlierer FC Türkspor herrschte keineswegs Tristesse. "Ich denke, wir haben ein tolles Masters gespielt", sagte FC-Trainer Feytullah Genc. "Wir haben schöne Kombinationen gezeigt und viele Tore geschossen. Im Finale war der SV Waldhof eben cleverer." Mit Murat Efe, der 26 Treffer erzielte, stellte Türkspor den besten Torschützen der Turnierserie.

Nach der Gruppenphase mussten mit dem VfR Mannheim und Arminia Ludwigshafen zwei gesetzte Teams bereits frühzeitig die Segel streichen. Der SV Sandhausen II war mit zwölf Punkten und 21:4 Toren bestes Team in der Gruppenphase. Doch gegen Phönix Schifferstadt war für die Hardtwälder mit 1:2 überraschend im Viertelfinale Endstation. Im ersten Spiel der Runde der besten Acht kam es gleich zum Aufeinandertreffen von Rekordsieger SV Waldhof und Titelverteidiger Fortuna Heddesheim. In einem spannenden Spiel vergab Nelson Nsowah die Großchance für die Fortuna. Besser machte es zweieinhalb Minuten vor dem Ende SVW-Akteur Ilias Tzimanis. "Wir waren eigentlich ebenbürtig, schade. Wenn wir unsere Chancen nutzen, wäre vielleicht eine Überraschung drin gewesen", sagte Fortuna-Trainer René Gölz, der aber mit dem Auftritt seines Teams zufrieden war: "Die zwei Turniersiege in der Qualifikation waren toll. Wenn wir in der Endrunde im Gruppenspiel gegen Ketsch gewinnen, wären wir dem SVW im Viertelfinale vielleicht entgangen."

Das wohl beste Spiel des Finalturniers lieferten sich im zweiten Habfinale Phönix Schifferstadt und der FC Türkspor. Die Pfälzer führten 3:0 und 4:3. Doch 30 Sekunden vor Schluss machte Taner Dönmez das 4:4. Im Neunmeterschießen hielt FCT-Keeper Raul dreimal. Sein Team siegte 6:4 und durfte somit im großen Finale ran.