Mannheim. "In Sydney war alles locker, da gab es den 11. September noch nicht. Athen war südländisch chaotisch", erinnert sich Sebastian Junk an seine ersten beiden Paralympics. Peking mit den von Hand geschnittenen Rasenflächen sei perfektionistisch und "politisch höchst interessant" gewesen. "London war überwältigend, rundum super organisiert und Rio ist eben in Südamerika", erwartet der sehbehinderte Judokämpfer jetzt keine Perfektion.

"Jede Spiele sind anders und genau dadurch spannend. Etwas Abenteuer ist immer dabei. Ich würde mich nie beschweren, wenn nicht alles glatt läuft oder nicht alles sauber ist. Dreck seh' ich eh nicht", scherzt der 32-jährige Sozialpädagoge, der als sehbehinderter Judoka seine fünften Paralympics in der vierten Gewichtsklasse erlebt.

In Sydney 2000 war Junk mit 16 Jahren in der Klasse -66 kg noch unausgereift. Judo hatte der gebürtige Trierer 1994 in einer AG der Blinden- und Sehbehinderten-Schule in Neuwied gelernt, nach Mannheim zu Carmen Bruckmann und Stefan Saueressig wechselte er 2004. Für Athen qualifizierte er sich bis 81 kg, für Peking sogar bis 90 kg, in London bis 73 kg, jetzt wieder bis 81 kg. "Ich nehme das als gutes Omen, denn in Athen habe ich Bronze gewonnen."

Sebastian Junk Sebastian Junk wurde am 29. November 1983 in Trier geboren, lebt in Mannheim, machte 2015 seinen Master an der Hochschule Soziale Arbeit/Sozialpädagogik und arbeitet bei einer Jugendfreizeiteinrichtung in Ludwigshafen sowie im Sportinternat am OSP Rhein-Neckar. Vor seiner Judo-Karriere spielte er Basketball, zwischen seinem 8. und 20. Lebensjahr machte er neben Judo noch Leichtathletik. Junk betreut den Nachwuchs des Judoteams Heidelberg/Mannheim, ist seit 2005 Mentaltrainer und machte 2012 den A-Trainerschein.

Gleichwohl geht der Routinier in Rio bei aller Vorfreude mit großer Gelassenheit auf die Matte. "Der ganz große Druck ist mittlerweile weg, man kennt die Abläufe und vor allem sehr viele Sportler. Sie zu treffen ist immer etwas ganz Besonderes. Schon auf die Einkleidung habe ich mich wie beim ersten Mal gefreut", will Junk die Tage im Olympischen Dorf genießen - ohne natürlich am 8. und 9. September seine Wettkämpfe zu vernachlässigen. "Bis auf London, als ich einen relativ frischen Kreuzbandriss hatte, bin ich nie in der ersten Runde rausgeflogen. Auch in Rio will ich den so wichtigen ersten Kampf überstehen und dann weitersehen."

Die Qualifikation ging über zwei Jahre, herangezogen wurden zwei Weltmeisterschaften, ein Weltcup und die EM im November 2015. "Es war gut, dass ich meinen Startplatz schon mit Platz sieben bei der EM klar gemacht habe - genau an meinem Geburtstag", steckte er auch eine dabei erlittene erneute Kreuzbandverletzung weg. "Es war nur das hintere Band. Das konnte ich konservativ durch intensive Reha gut kompensieren. Ansonsten bin ich einigermaßen fit, leide höchstens unter dem normalen Verschleiß - ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste!"

Seine Erfahrung soll nicht nur Neuling Nikolai Kornhaß zu Gute kommen ("ich werde ihn unterstützen, wo ich nur kann"), sondern auch ihm selbst. "Ich werde jede Sekunde der Eröffnungsfeier in mich aufsaugen. Ich finde es irgendwie irre, dass bei den Olympischen Spielen so viele Athleten alles nur durch Selfies gesehen haben. Ich werde gar nichts filmen."

Dass die Russen ausgeschlossen wurden, "ist mir im Prinzip egal, denn ich profitiere nicht davon. Aber eigentlich wollte ich mit einem Russen bei der Schlussfeier das Trikot tauschen. Das muss ich jetzt wohl auf Tokio verschieben!" Doch ob er, der seit eineinhalb Jahren in einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche in Ludwigshafen und im Sportinternat des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg arbeitet, tatsächlich noch einmal vier Jahre dran hängt, lässt er offen. "Mein Körper braucht Pflege, ich lasse alles auf mich zukommen."

Teil eins der Pflege ist im Anschluss an die Paralympics eine dreiwöchige Rundreise mit seinem langjährigen Reisekumpel durch Uruguay und Argentinien bis ganz in den Süden nach Patagonien.