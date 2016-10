Gewichtheber unter Schock

Leimen. Bundestrainer Oliver Caruso war erst einmal geschockt, der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG), Christian Baumgartner, reagierte mit harschen Worten. Was war passiert? Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte in einem Interview laut darüber nachgedacht, dopingverseuchte Sportarten eventuell nicht mehr fördern zu wollen.

"Wenn eine Sportart ,verseucht' ist, dann liegt es auch daran, dass unsere Bundesregierung bislang nichts getan hat, um dies zu verhindern bzw. die bekannten Probleme zu bearbeiten und zu lösen", schrieb Baumgartner an den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes Alfons Hörmann. Baumgartner sei "erstaunt über so ein hohes Maß an Unkenntnis und Dickfelligkeit". Die Förderung einzustellen, hieße nichts anderes als: "Wir kapitulieren! Ich weiß nicht, was sich ein Innenminister bei solchen Aussagen denkt."

Der frühere Weltklasse-Heber Caruso kann seinem Präsidenten nur zustimmen. "Diese Äußerung ist für mich nicht nachvollziehbar. Eigentlich gibt es keine andere Erklärung dafür, als dass der Innenminister von seinen Beratern falsch informiert worden ist", mutmaßt der 42-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. "Um ehrlich zu sein, haut mich das gerade um." Angesichts der Erfahrungen, die der Bronzemedaillengewinner 1996 in Atlanta gesammelt hat, ist das ein Statement.

"Es kann doch nicht sein, dass wir für Vergehen bestraft werden, die namentlich bekannte Nationen immer wieder gemacht haben. Wir in Deutschland können nicht mehr tun." Wenn man de Maizières Gedanken weiterspinnt, bliebe den deutschen Schwerathleten nur eines übrig - Caruso spricht die Absurdität aus: "Wir müssten dann auch dopen, um gefördert zu werden. Das ist doch grotesk." Falls die Bundesregierung künftig zwischen "guten und bösen Sportarten unterscheiden will, dann diskriminiert sie nicht nur die Leistungssportler in Deutschland, sondern auch die Hobby- und Freizeitsportler", ergänzte Baumgartner.

"Sind nicht gegen Reformen"

Kopfschütteln hat de Maizière auch bei den Athleten ausgelöst. "Wir werden im Wettkampf beschissen, weil wir gegen die Gedopten keine Chance haben. Jetzt will man uns doppelt und dreifach bestrafen und uns auch noch die Förderung wegnehmen" klagte Almir Velagic, Olympia-Neunter in Rio.

Am Beispiel seines Kollegen vom AV Speyer, Jürgen Spieß, wird das Dilemma besonders deutlich: Der Sportsoldat hatte bei den Spielen in Peking Rang neun belegt. Acht Jahre später wird er mittlerweile in den Ergebnislisten als Sechster geführt, weil bei Nachtests immer wieder Dopingsünder überführt worden sind. Für Spieß und den BVDG besonders bitter: Als Neunter fiel der "Capitano" aus der Förderung, die ihm und dem Verband als Sechstem zugestanden hätte. Dem Bundestrainer ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass sich die Gewichtheber nicht gegen die angestrebten Reformen der deutschen Spitzensportförderung sperren: "Diese Neuordnung ist nachvollziehbar, die getroffenen Aussagen sind es nicht."