Angefangen hat damals alles am Alsenweg

Die Region war und ist reich an guten Fußballern, deren Bekanntheitsgrad weit über die lokalen Grenzen hinaus geht. Anfang der 1990er Jahre sorgte der Heppenheimer Thomas Franck für Furore, als er sechs Jahre lang mit Borussia Dortmund große Erfolge feierte.

Angefangen hatte jedoch alles am Alsenweg: Nach Einsätzen in der Jugend-Nationalmannschaft, der Teilnahme an der U-16-EM in Frankreich 1987, feierte der Südhesse im Herbst 1989 für den SV Waldhof im Spiel gegen den 1. FC Köln sein Bundesliga-Debüt. Franck wurde Stammspieler bei den Mannheimern und erzielte am 24. Februar 1990, seinem 19. Geburtstag, gleich zwei Tore beim 4:0-Derbytriumph über den 1. FC Kaiserslautern. Aber die Klatsche, die der SVW dem ungeliebten Rivalen verpasste, war ein Pyrrhussieg - denn danach gewannen die Waldhöfer kein Spiel mehr und stiegen ab.

Meister-Doppel 1995 und 1996

Als die Blau-Schwarzen in der Zweiten Liga einen Neuanfang wagten, spielte Franck schon in Dortmund. Seine erfolgreichste Zeit hatte er beim BVB: 1992 wurde er Vizemeister im Jahr darauf spielte der Heppenheimer im unvergessenen Uefa-Cup-Endspiel 1993 gegen Juventus Turin - das allerdings mit 1:6 verloren ging.

Als die Borussia nach und nach Italien-Legionäre wie Andreas Möller, Jürgen Kohler und Matthias Sammer zurückholte, nahmen Francks Einsatzzeiten ab. "Michael Schulz' Prognose traf 1993 leider haargenau zu. Wir spielten mit unserer Endspielteilnahme im Uefa-Cup das große Geld ein, mit dem letztlich andere Spieler verpflichtet wurden", blickt Franck zurück.

Zu den Dortmunder Meisterschaften in den Jahren 1995 und 1996 trug Franck dennoch bei. Matthias Sammer und Stefan Reuter waren im April 1996 verletzt. Also musste Franck als Libero ran. Der Hesse machte seine Sache gut, in Köln und gegen Schalke stand hinten die Null.

Erinnerungen ans Südweststadion

Danach heuerte er beim 1. FC Kaiserslautern an, der gerade in die Zweite Liga abgestiegen war. Doch nach 14 Spieltagen verletzte sich Franck und wurde danach fast mehr in Arztpraxen gesichtet, als auf dem Fußballplatz. "Zehnmal wurde mein Knie operiert, was auch einen 13 Monate langen Reha-Aufenthalt in der Schweiz nach sich zog", lernte Franck die Schattenseiten des Fußballgeschäfts kennen. FCK-Trainer Otto Rehhagel plante nicht mehr mit dem Defensivmann, der nach einem erneuten Gastspiel beim Waldhof (1999/2000) im Jahr 2002 bei Darmstadt 98 seine Karriere wegen eines Knorpelschadens beendete.

Fußball spielt mittlerweile nicht mehr die Hauprolle in Francks Leben, sondern der Job in der Buchhaltung eines Kreditkartenunternehmens in Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Aber so ganz ohne Fußball geht es auch nicht. Seine Söhne Luca (14) und Timo (7) spielen bei der JSG Mitlechtern/Lörzenbach. Thomas Franck schaut gerne zu, trainiert im Vertretungsfall auch mal den F-Nachwuchs, will aber nicht reinreden. "Das wäre nicht korrekt, aufs Dorf zu gehen, um den Messias zu spielen", übt sich der Ex-Profi in Zurückhaltung.

Seine eigene Meinung über den kleinen und inzwischen temporeichen großen Fußball hat der 45-Jährige dennoch. Darüber diskutiert er gerne mit den Brüdern Markus und Harald, einem Stützpunkttrainer mit DFB-Lizenz: "Wahnsinn, wie Harald ein Spiel analysieren kann. Das hat er schon beherrscht, als er erst 14 war und mir in Dortmund zugeschaut hat."

Der Familienzusammenhalt ist im Hause Franck sehr stark ausgeprägt. Ingrid und Heinz Franck, die Eltern der drei fußballbegeisterten Söhne, haben den sportlichen Werdegang ihrer Rasselbande immer intensiv begleitet. Das weiß auch Thomas, der bei Mutter Ingrids Fahrten zu Waldhof-Spielen ins Ludwigshafener Südweststadion unzählige Male auf dem Beifahrersitz Platz nahm, im Nachhinein noch aufs Höchste zu schätzen. atth/ü