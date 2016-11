Zwangspause zur Unzeit

Unter der Woche hatte der SV Waldhof mit "Green Buzz Liquids" noch einen neuen Partner für die Rasenpflege vorgestellt, doch das Geläuf im Carl-Benz-Stadion war nach dem nasskalten Regenwetter der vergangenen Tage auch vom besten Greenkeeper nicht in einen spieltauglichen Zustand zu bringen. Die Regionalliga-Partie gegen die Stuttgarter Kickers, es wäre das dritte Heimspiel des SVW innerhalb von drei Wochen gewesen, musste deshalb abgesagt werden.

"Ich habe den Rasen am Freitag gesehen und gerade vor der Gegentribüne sind einige Stellen doch sehr überflutet", berichtete Waldhof-Sprecher Domenico Marinese. Am Samstagmorgen entschloss sich die zuständige Spielkommission um Sascha Döther vom Badischen Fußballverband nach einer Inspektion im Benz-Stadion zur Absage wegen Unspielbarkeit des Platzes.

Für den SV Waldhof kommt die Zwangspause ein wenig zur Unzeit. Denn zum einen hatten die Mannheimer nach wettbewerbsübergreifend fünf Siegen in Serie gerade einen richtigen Lauf, zum anderen droht jetzt im ohnehin vollgepackten Spielplan bis zur Winterpause ein noch intensiveres Programm. Denn der SVW möchte die Begegnung gegen die Kickers am liebsten noch in diesem Jahr nachholen und hat dabei Samstag, 17. Dezember, ins Auge gefasst. Die letzte Entscheidung liegt allerdings bei Spielleiter Jürgen Radeck, auch die Polizei und die Kickers müssen dem neuen Termin zustimmen.

Das würde bedeuten, dass die Elf von Gerd Dais im Jahresendspurt innerhalb von nur vier Wochen insgesamt sechs Spiele bestreiten müsste. An den nächsten beiden Spieltagen stehen zunächst zwei richtungsweisende Auswärtspartien gegen direkte Konkurrenten um den Aufstiegsrelegationsplatz an: Der SVW reist nacheinander zur Torfabrik der TSG 1899 Hoffenheim II (19. November) und zu Herbstmeister SV Elversberg (25. November), der den Verfolger aus Mannheim mit einem Sieg schon ein gutes Stück distanzieren könnte. Nach dem kleinen Derby gegen den FCK II (2. Dezember) geht es im Halbfinale des Badischen Verbandspokals zur SG Heidelberg-Kirchheim (10. Dezember), bevor die Regionalliga-Duelle beim FC Homburg (13. Dezember) und möglicherweise gegen die Stuttgarter Kickers (17. Dezember) eine äußerst anstrengende erste Jahreshälfte beschließen - 24 von 38 Spieltagen wären dann, wenn es keine weiteren Absagen gibt, absolviert. "Das hätte man gewiss auch ein bisschen entzerren können", hatte SVW-Coach Dais vor kurzem leise Kritik an diesem Mammutprogramm geäußert. Der 53-Jährige wird in den kommenden harten Waldhof-Wochen auch in Sachen Belastungssteuerung gefordert sein.