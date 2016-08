Schmid - die logische Lösung

Mannheim. Ein Zauberer auf dem Feld war er schon immer, ein Stratege sowieso. Andy Schmid, er ist bei den Rhein-Neckar Löwen seit Jahren ein Mann für die magischen und entscheidenden Momente. Nicht umsonst wurde das geniale Superhirn des deutschen Handball-Meisters zuletzt drei Mal in Folge zum besten Spielen der Saison gewählt.

Es war auch kein Zufall, dass ausgerechnet er in der vergangenen Runde am vorletzten Spieltag die Verantwortung im schweren Spiel in Wetzlar übernahm und mit sieben Toren in den letzten 15 Minuten den Weg Richtung Meisterschaft ebnete. Schmid überzeugt stets durch Leistung, trifft nervenstark die richtigen Entscheidungen - und ist von nun an auch Mannschaftskapitän der Löwen. Der 32-Jährige folgt auf Uwe Gensheimer, der den Verein nach 13 Jahren Richtung Paris Saint-Germain verlassen hat.

"Er ist unser Anführer"

"Es ist für mich eine Ehre, Kapitän der Löwen zu sein", sagt Schmid, der jetzt also auch auf dem Papier der Chef der Meistermannschaft ist. Auf dem Feld hat er diese Rolle schon vor langer Zeit übernommen. "Er ist unser Anführer, das hat man in den zurückliegenden Jahren gesehen. Andy ist ein toller Kapitän und ich denke, dass wir sehr gut zusammenarbeiten, da er den Verein, die Mannschaft und das Umfeld sehr gut kennt", lobt Trainer Nikolaj Jacobsen den sympathischen Schweizer, der seit 2010 ein Löwe ist und sein neues Amt nicht überbewerten will.

"Viel ändern wird sich nicht. Ich habe schon in der Vergangenheit meine Meinung gesagt, außerdem haben wir eine sehr gute Stimmung innerhalb der Mannschaft", sieht sich Schmid erwartungsgemäß nicht als Alphatier, sondern setzt auf das Kollektiv und den Teamgedanken, was nicht weiter verwundert. Denn gerade der Zusammenhalt zeichnete die Löwen in den vergangenen Jahren aus.

Aufgrund seiner neuen Funktion bei den Badenern geht der Schweizer davon aus, dass nun ein "paar mehr PR-Aufgaben" auf ihn zukommen. Doch auch das sollte für den wortgewandten und witzigen Weltklasse-Spielmacher kein Problem sein, seine flotten Sprüche genießen längst Kultstatus. Keine Frage: Geprägt hat der 32-Jährige den Klub schon immer, auf und neben dem Feld. Nach dem Abschied von Galionsfigur Gensheimer wird Schmid aber nun auch zum neuen Gesicht der Löwen - zusammen mit Rechtsaußen Patrick Groetzki, dessen Wort innerhalb der Mannschaft ebenfalls viel Gewicht hat und der stellvertretender Kapitän sein wird.

Schon am Samstag (17.45 Uhr) im Pokalspiel im siegerländischen Ferndorf gegen den Drittligisten Hochdorf wird Schmid die Mannschaft aufs Feld führen. Läuft alles normal, wird man ihn dort aber weder als Zauber noch als nervenstarken Strategen brauchen. Die Löwen sind der haushohe Favorit und wollen sich mit dem zuletzt lange verletzten Harald Reinkind für den Bundesligastart in der nächsten Woche einspielen.