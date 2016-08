Pokal-Pflicht mit Rückkehrer Reinkind erfüllt

Harald Reinkind (l.) erzielte sieben Treffer in zwei Spielen. © Monz

Ferndorf. Das war leicht, das war locker: Die Rhein-Neckar Löwen stehen im Achtelfinale des DHB-Pokals. Der deutsche Handball-Meister gewann am Samstag zunächst gegen den Drittligisten TV Hochdorf mit 42:19 (26:11) und legte einen Tag später im siegerländischen Kreuztal einen 31:22 (17:10)-Sieg über Zweitligist TuS Ferndorf nach.

"Wir wollten an diesem Wochenende ins Achtelfinale kommen, das haben wir geschafft. Dennoch bin ich nicht ganz zufrieden mit unserem Auftritt heute", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen nach der Begegnung vor 1000 Zuschauern gegen Gastgeber Ferndorf: "Unser Angriffsspiel hat mir nicht gefallen. Wir waren zu langsam auf den Beinen und haben zu viele technische Fehler gemacht."

Immerhin konnte sich der Däne über die Rückkehr von Harald Reinkind freuen. Der Norweger hatte sich kurz nach dem Ende der vergangenen Saison am Kahnbein operieren lassen und lange Zeit war unklar, ob er zu Beginn der neuen Runde schon wieder einsatzbereit ist. Da außerdem Alexander Petersson noch an einem Jochbeinbruch laboriert, stand Jacobsen zuletzt kein gelernter Halbrechter zur Verfügung. Nun könnte aber Reinkind die Kopfschmerzen des Trainers vor den schwierigen Aufgaben in dieser Woche minimieren: Am Mittwoch (20.15 Uhr) treten die Löwen in Stuttgart im Supercup gegen Pokalsieger SC Magdeburg an, drei Tage später (Samstag, 15 Uhr) steht der Bundesliga-Auftakt in der Mannheimer SAP Arena an. Gegner ist dann erneut der kampfstarke SCM.

Gegen Hochdorf war Reinkind drei Mal erfolgreich, im Duell mit Ferndorf gelangen ihm sogar vier Treffer. Ein echter Härtetest waren diese Gegner aber auch für den 24-Jährigen nicht. "Harald wird noch etwas Zeit brauchen, aber es ist schön, dass er uns wieder zur Verfügung steht", warnte Jacobsen vor zu hohen Erwartungen.

Viel ausprobiert

In beiden Begegnungen probierte der Trainer am Wochenende viel aus. Man sah den siebten Feldspieler, in der Abwehr durfte sich - wie schon in den vorangegangenen Testspielen - erneut Kim Ekdahl du Rietz im Mittelblock an der Seite von Gedeón Guardiola versuchen. "Kim hat mir in der Vorbereitung gezeigt, dass er eine Alternative für das Deckungszentrum ist", sagte Jacobsen, der nach dem Weggang von Stefan Kneer einen Plan B hinter dem gesetzten Duo Guardiola/Hendrik Pekeler benötigt.

Erfolgreichste Torschützen gegen Hochdorf waren Gudjon Valur Sigurdsson und Patrick Groetzki mit jeweils sieben Treffern, nach einem 4:4 (5.) zu Beginn nahm die Begegnung gegen die Pfälzer den erwarteten Verlauf. "Wir haben den Gegner ernst genommen und die Partie weiter genutzt, um uns einzuspielen. Es lief schon Vieles sehr gut, aber wir haben auch noch einige Dinge, die wir verbessern können", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Ein paar Startprobleme hatte der Meister auch gegen Ferndorf, nach einem 7:7 (15.) gewann er aber deutlich. Sigurdsson, Andy Schmid und Hendrik Pekeler erzielten jeweils fünf Treffer - am Mittwoch nehmen die Badener nun den Triumph im prestigeträchtigen Supercup ins Visier. Jacobsen: "Wir haben noch nicht so viele Titel gewonnen und gerade deswegen bedeutet uns dieses Spiel sehr viel."