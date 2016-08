Nächster Titel soll her

Der Einsatz von Löwe Alexander Petersson ist fraglich. © dpa

Stuttgart. Die Handball-Bundesliga-Saison beginnt erst am Wochenende, doch in Stuttgart wird am Mittwoch (20.15 Uhr/live auf Sport1) bereits der erste Titel vergeben. Im prestigeträchtigen Supercup treffen die Rhein-Neckar Löwen als deutscher Meister auf den nationalen Pokalsieger SC Magdeburg.

"Für uns hat der Supercup eine große Bedeutung und wir sind sehr stolz, dass wir aus eigener Kraft dabei sind", sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. 2007 spielte ihr Verein als damals unterlegener Pokalfinalist schon einmal um die Trophäe, weil der THW Kiel in diesem Jahr Meistertitel und DHB-Pokal gewonnen hatte. Gegen die Norddeutschen verloren die Badener allerdings 31:41.

Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen erwartet die Magdeburger, die am Samstag (15 Uhr) in der SAP Arena auch Gegner seiner Mannschaft zum Bundesliga-Auftakt sind, in dieser Saison unter den ersten fünf, sechs Mannschaften: "Der SCM hat sich mit Christian O'Sullivan und Mads Christiansen sehr clever verstärkt." In der Tat haben die Bördeländer mit diesen beiden Transfers Qualität für den Rückraum geholt, mit Daniel Pettersson kam zudem ein Rechtsaußen, der dem gesetzten Robert Weber Druck machen soll.

Die Magdeburger bangen vor dem Duell um die Einsätze des dänischen Olympiasiegers Jannick Green (Rückenblockierung) und des deutschen Bronzemedaillengewinners Finn Lemke (Knie). Bei den Löwen dürfte Harald Reinkind nach überstandenem Kahnbeinbruch wieder im Kader stehen, das Mitwirken von Alexander Petersson (Jochbeinbruch) ist fraglich. (mast)