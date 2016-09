Mission Magdeburg, Teil II

Patrick Groetzki und die Löwen legen heute in der Liga los. © Binder

Marc Stevermüer

Mannheim. Groß gefeiert wurde nicht, den Supercup-Sieg in Stuttgart über den SC Magdeburg hakten die Rhein-Neckar Löwen recht schnell als schönes Erlebnis ab, das ein "gutes Gefühl" (Kapitän Andy Schmid) für den Saisonstart verleiht. In der Handball-Bundesliga ist der Meister am Samstag (15 Uhr/SAP Arena) erstmals im Einsatz, erneut geht es gegen den SCM. "Ich denke nicht, dass sich aus dem Supercup-Spiel viel ableiten lässt", sagt Rechtsaußen Patrick Groetzki und gibt zu, dass seine Mannschaft vor drei Tagen nicht alle Karten auf den Tisch gelegt habe: "Ein paar Sachen haben wir noch in der Schatulle."

Zweite Halbzeit als Mahnung

Richtig stark agierte in Stuttgart fast schon traditionell die Deckung, im Angriff funktionierte vor allem das Kleingruppenspiel zwischen Regisseur Andy Schmid und den Kreisläufern. "Es waren viele gute Dinge dabei", freut sich Kim Ekdahl du Rietz, und Superhirn Schmid meint mit Blick auf die starke erste Halbzeit im Supercup: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so weit sind."

Es gab allerdings auch einen zweiten Durchgang, in dem die Badener es unnötig spannend machten, weil sie zu langsam spielten und ihre wenigen klaren Chancen nicht mehr konsequent nutzten. "Wir haben nach der Pause aufgehört, Handball zu spielen und nicht das gezeigt, was wir können. Eigentlich hätten wir die Begegnung in den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel entscheiden müssen", sagt der neue Torwart Andreas Palicka. Der Schwede weiß: Fehler und Nachlässigkeiten werden in der Bundesliga sofort bestraft.

Allerdings lassen sich die Löwen von Schwächephasen auch längst nicht mehr aus der Ruhe bringen. "Wir haben mit der Meisterschaft bewiesen, dass wir Titel holen und mit Druck umgehen können", sagt Trainer Nikolaj Jacobsen und freut sich auch über das bislang erfolgreiche Jahr von einigen seiner Nationalspieler: "Hendrik Pekeler hat der EM-Titel mit einen Schub gegeben, ich hoffe auf denselben Effekt bei Mads Mensah Larsen nach dem Olympia-Gold mit den Dänen."

Aufseiten des SCM stehen mit Michael Damgaard, Jannick Green und Mads Christiansen sogar drei Olympiasieger im Aufgebot, Jacobsen traut den Bördeländern auch deshalb in der neuen Saison viel zu und warnt seine Mannschaft vor dem heutigen Duell: "Ich erwarte wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben am Mittwoch eine sehr starke erste Halbzeit gespielt. Als wir dann in der zweiten Hälfte einige Fehler gemacht haben, war der SCM sofort wieder im Spiel. Die Magdeburger sind eine Spitzenmannschaft, die jeden kleinen Fehler des Gegner sofort bestraft."