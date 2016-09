Angeschlagen und extrem gefährlich

Bekannter aus der Rhein-Neckar-Region: MT-Trainer Michael Roth. © DPA

Kassel. Am Samstagabend redete zunächst der Geschäftsführer, am Sonntagmorgen dann der Trainer. Bei der MT Melsungen gab es nach der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel und der nächsten Blamage gegen einen Aufsteiger erhöhten Gesprächsbedarf. Schon in der Kabine ergriff Manager Alexander Geerken das Wort, das 25:29 beim HC Erlangen sorgte für reichlich Frust: "Ich habe einige Dinge sehr, sehr deutlich angesprochen, die mir aufgefallen sind und die unbedingt abgestellt werden müssen." Am Morgen danach hielt dann Trainer Michael Roth einen "Monolog", wie er selbst sagte: "Jeder muss die Ärmel hochkrempeln. Ich schaue mir genau an, wer mitzieht und wer nicht. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer nur bergauf ging, ist dieser Fehlstart ein echter Rückschlag, mit dem keiner rechnen musste."

MT-Trainer Roth stapelt tief

Keine Frage: Die Rhein-Neckar Löwen treffen am Mittwoch (19 Uhr) in der Kasseler Rothebbachhalle auf einen komplett verunsicherten, aber vielleicht auch gerade deshalb gefährlichen Gegner. Denn gegen den Meister erwartet niemand von den Nordhessen die Wende zum Guten, wenngleich genau das sehr gut möglich ist. "Melsungen gehört zu den besten Teams der Liga", sagt Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen.

In der Tat kommt der Fehlstart der MT überraschend. Denn der Vorjahres-Vierte, der in der vergangenen Saison übrigens als eine von nur vier Mannschaften die Löwen besiegte, hat seinen Kader nicht nur gehalten, sondern auch noch in der Breite mit Gabor Langhans verstärkt. Der Neuzugang ist zurzeit allerdings verletzt, zuletzt fehlten außerdem Ausnahme-Torwart Johan Sjöstrand und Kreisläufer Marino Maric. Beide kehren gegen die Badener möglicherweise zurück in den Kader, auf jeden Fall ist wieder der Heppenheimer Michael Allendorf dabei. Der Linksaußen musste in den ersten beiden Begegnungen wegen eines Muskelfaserrisses passen.

Der langjährige Leutershausener und gebürtige Heidelberger Roth, der einst mit der SG Kronau/Östringen, dem Vorgängerverein der Löwen, in die Handball-Bundesliga aufstieg, ist auf jeden Fall gespannt auf die Reaktion seiner Mannschaft: "Ich werde sehr genau darauf achten, auf wen ich in puncto kämpferischer Einstellung und Leistungsbereitschaft zählen kann. Das bedeutet mir gegen die Löwen viel mehr als letztlich das Ergebnis." (Marc Stevermüer)