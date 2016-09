Ein ungewollter Spannungsbogen

Auch Kapitän Andy Schmid weiß, dass die Löwen noch etwas Luft nach oben haben. Dennoch will der Schweizer nicht "das Haar in der Suppe suchen".

Frankfurt/Mannheim. Wer sich zuletzt ein Ticket für Spiele mit Beteiligung der Rhein-Neckar Löwen gesichert hatte, durfte sich zumindest über eines freuen: Es wird spannend. Dem 25:24 in Leipzig folgte der 28:28-Krimi zum Champions-League-Auftakt in Szeged und am Mittwochabend erneut in der Königsklasse ein 31:30-Erfolg gegen RK Celje. Mit der Ausbeute aus diesen drei Auftritten waren die Löwen zwar durchaus einverstanden, in der Meister-Form des Vorjahrs sind die Badener allerdings noch nicht.

"Die letzten drei Spiele waren alle sehr eng und manchmal enger als nötig. Wir müssen es mal wieder schaffen, besser in der Defensive zu stehen, um dann über die erste und zweite Welle zu den einfachen Toren zu kommen", macht sich etwa Nationalspieler und Abwehrspezialist Hendrik Pekeler seine Gedanken zur aktuellen Verfassung der Löwen. So holte der Bundesligist auch in der Begegnung gegen die Slowenen den Gegner in der Hauptsache selbst zurück in die Partie. Weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit konnten die Gelbhemden einen Fünf-Tore-Vorsprung dazu nutzen, um entscheidend davonzuziehen. Eine Unbeherrschtheit von Abwehrchef Gedeón Guardiola und die daraus resultierende Vier-Minuten-Zeitstrafe gegen den Spanier ermöglichte Celje im zweiten Durchgang einen 5:0-Lauf und dann sogar die Drei-Tore-Führung, über die gesamte Spielzeit taten den Löwen aber vor allem die acht (!) Gegentreffer in ihr entblößtes Tor weh. So war die Variante mit dem siebten Feldspieler sicher nicht geplant.

Trainer Nikolaj Jacobsen sieht sein Team mit Blick auf die neuen taktischen Möglichkeiten dennoch auf einem guten Weg. "Wir sind da schon sehr weit und haben mit Andy Schmid einen Spielmacher, der einen guten Überblick hat und die richtigen Entscheidungen trifft", meint der Däne. "Wir haben uns so auch viele Möglichkeiten herausgespielt, aber eben leider ein paar zu viele vergeben, was vielleicht mit den drei harten Spielen in sechs Tagen zusammenhängt."

"Dann siehst du eben schnell blöd aus", spricht Löwen-Kapitän Schmid selbst von "einem zweischneidigen Schwert". Dass der Schweizer das dynamisch-luftigere Spiel im Sechs-gegen-Sechs dem etwas statischeren Handball-Schach mit einem Feldspieler mehr vorzieht, ist kein Geheimnis, doch im Spitzenbereich führt wohl kein Weg an dieser neuen Möglichkeit vorbei - vor allem wenn man wie derzeit die Löwen mit den vorhandenen Kräften haushalten muss.

"Wir haben jetzt zwei Spiele mit nur vier Rückraumspielern absolvieren müssen. Das geht schon an die Substanz", verweist Schmid auf den Ausfall von Mads Mensah Larsen. "Deshalb müssen wir jetzt auch nicht das Haar in der Suppe suchen. Es ist noch alles im grünen Bereich", betont der Kapitän, der sich wie der Rest Mannschaft auf ein freies Wochenende freuen darf. So sollen die Badener den Kopf für die nächste Aufgabe am kommenden Mittwoch in Gummersbach freibekommen. Und die wird bei den ebenfalls mit 8:2-Punkten stark gestarteten Oberbergischen schließlich anspruchsvoll genug.

(Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Hof)