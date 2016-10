Nächstes Landes-Duell

Mannheim. Schwaben-Tage für die Badener: Nach dem letztlich klaren Derby-Sieg gegen FrischAuf Göppingen am vergangenen Sonntag steht für die Rhein-Neckar Löwen am Mittwochabend (20.15 Uhr/live bei Sport1) in der Handball-Bundesliga das nächste Baden-Württemberg-Duell an. Der Deutsche Meister ist beim TVB 1898 Stuttgart gefordert.

Die Stuttgarter sind in der vergangenen Saison nur aufgrund der Hamburger Insolvenz in der Liga geblieben, in dieser Spielzeit soll der Klassenerhalt früher eingetütet werden. Nicht zuletzt haben die Schwaben Michael "Mimi" Kraus vom regionalen Konkurrenten FrischAuf Göppingen verpflichtet und ebenfalls Markus Baur überzeugen können, die Verantwortung auf der Trainerbank zu übernehmen. "Das ist eine gute Mannschaft", hat auch Löwen-Coach Nikolaj die Entwicklung in der Landeshauptstadt mit Interesse beobachtet. "Zudem kommt es dann immer noch darauf an, was für einen Tag Jogi Bitter im Tor erwischt", hofft der Trainer der Badener, dass seine Jungs den erfahrenen TVB-Keeper nicht "warm" schießen.

Sollte der Deutsche Meister allerdings an die zweite Halbzeit gegen Göppingen anknüpfen können, dürfte der Sieger schnell feststehen. "Wenn wir mit diesem Druck und dem entsprechenden Tempo auftreten, bin ich zuversichtlich, dass wir in Stuttgart die Punkte holen können", sagt der Däne, der die Favoritenrolle annimmt.

Auch in Stuttgart sind sich die Verantwortlichen über die Kräfteverhältnisse bewusst, wollen sich aber nicht vom Start weg geschlagen geben. "Wenn die Löwen eine Schwäche zeigen, müssen wir da sein", fordert Coach Baur. "Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben und konzentriert und engagiert zu Werke gehen", erwartet der neue TVB-Trainer eine Reaktion seines Teams, das zuletzt in Melsungen beim 25:37 ordentlich unter die Räder kam. Ansonsten kann Stuttgart einen passablen Saisonstart vorweisen, bezwang mit Coburg sowie dem Bergischen HC zwei direkte Konkurrenten und schlug in der nur 2251 Zuschauer fassenden Scharr Arena Hannover klar mit 30:20. th