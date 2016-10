Schwierige Mission

In der Champions League steht den Rhein-Neckar Löwen am Sonntag bei Vive Kielce eine extrem hohe Hürde im Weg.

Von unserem Redaktionsmitglied

Thorsten Hof

Mannheim. Nach den beiden klaren Siegen in der Handball-Bundesliga gegen Göppingen und in Stuttgart ist bei den Rhein-Neckar Löwen auf nationaler Ebene wieder alles im Lot. In der Champions League steht den Badenern am Sonntag (19.30 Uhr/live bei Sky) bei Vive Kielce dagegen eine extrem hohe Hürde im Weg.

"Das ist wahrscheinlich die schwierigste Partie", weiß auch Trainer Nikolaj Jacobsen mit Blick auf das Spiel beim Titelverteidiger. "Dennoch werden wir natürlich alles versuchen, dort etwas mitzunehmen", betont der Trainer des deutschen Meisters. Um welchen Preis - das steht aber dagegen auf einem anderen Blatt. "Wir müssen auch auf unsere Ressourcen schauen", sagt Jacobsen und zählt das Programm im Anschluss an die Polen-Reise auf, die heute beginnt.

Am kommenden Donnerstag steht das Pokal-Achtelfinale beim HC Erlangen an, am Sonntag darauf kommt die HSG Wetzlar in die SAP Arena und dann machen sich die Nationalspieler schon wieder auf den Weg Richtung EM-Qualifikation. "Nicht alle werden da die nötigen Pausen bekommen", blickt der Däne sogar schon weiter. "Schließlich stehen dann sechs harte Wochen bis Weihnachten an, in denen wir fast alle drei Tage im Einsatz sind."

Verstärkte Rotation

Die Kräfte auf mehrere Schultern verteilen, heißt deshalb die Devise, weshalb der Löwen-Coach für das Kielce-Spiel beispielsweise auf den Positionen im Rückraum Mads Mensah Larsen und Harald Reinkind mehr Spielanteile in Aussicht stellt. Auf Außen sind Dejan Manaskov und Marius Steinhauser Alternativen. "Wir müssen diese Jungs nun noch intensiver einbinden", sagt Jacobsen und kündigte eine verstärkte Rotation an.

Trotz der personellen Veränderungen haben die Löwen den Kampf um die vorderen Plätze in Gruppe B aber noch nicht aufgegeben. "Fünf Punkte sind im Rahmen - auch wenn die Niederlage in Brest nicht hätte sein müssen. Aber wenn wir tatsächlich noch einmal ganz vorne angreifen wollen, benötigen wir auch mal einen wertvollen Auswärtssieg", beschreibt Rechtsaußen und Nationalspieler Patrick Groetzki die Ausgangslage. Und ein Coup in Kielce würde ganz sicher in diese Kategorie fallen.