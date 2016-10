Raketen aus dem Rückraum, Teil II

Harald Reinkind (links) ist nicht zu stoppen, seine drei Treffer nach der Pause ebneten den Löwen den Weg zum Sieg. © Binder

Marc Stevermüer

Mannheim. Die Köpfe sind leer, die Beine schwer. Anstrengend waren die vergangenen Wochen für die Rhein-Neckar Löwen, in Champions League, Pokal und Bundesliga waren sie gefordert. Spiele im Drei-Tage-Rhythmus, dieser Marathon ging an die Substanz. Doch der deutsche Handball-Meister hielt sich schadlos, auch am Sonntag gegen die HSG Wetzlar. Am Ende feierten die Badener einen ungefährdeten 24:20 (13:10)-Erfolg über die Mittelhessen und liegen in der Tabelle weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt. "Wir können sicherlich besser spielen, auch mit Blick auf das Torverhältnis. Aber diesmal zählten nur die zwei Punkte", sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler und zog vor der Länderspielpause ein kleines Fazit: "Wir sind in der Liga oben dabei, in der Champions League ist auch alles okay und im Pokal warten wir mal die Viertelfinal-Auslosung ab. Ein Auswärtsspiel in Friesenheim wäre schön."

"Ungefährdet durchgekommen"

Schon am Montag macht sich Pekeler auf den Weg zur deutschen Nationalmannschaft. Ob er am Samstag auf seinen Klubkollegen Andy Schmid trifft, steht indes nicht fest. Der Schweizer leidet noch an den Folgen einer Grippe, biss sich aber gegen Wetzlar durch. "Es war kein Leckerbissen. Aber auch solche Begegnungen muss man gewinnen. Wir sind ungefährdet durch das Spiel gekommen, waren trotz der Strapazen zu 100 Prozent konzentriert", sagte Schmid, den vor allem die vergangenen zwei Wochen optimistisch stimmen: "Wir haben das Tal durchschritten und gezeigt, dass wir auch wieder Spiele dominieren können."

So soll es natürlich auch am 10. November weitergehen, wenn die Löwen in der Champions League gegen RK Zagreb gefordert sind. Bis dahin sollen aber erst einmal alle Spieler ihre Köpfe freibekommen. "Die meisten Jungs sind jetzt bei ihren Nationalteams und sehen etwas anderes. Ein paar bleiben hier und werden sich pflegen", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, der dem Team nach dem Erfolg über Wetzlar ein Lob aussprach: "Dickes Kompliment an die Jungs. Sie haben Einsatz und Willen gezeigt."

In der Tat machten die Löwen gegen die HSG "nicht ihr bestes Spiel", wie es Trainer Jacobsen treffend analysierte. Der Meister geriet aber auch zu keiner Zeit in Gefahr, weil er sich - wie schon zuletzt gegen Erlangen - auf seine Distanzschützen verlassen konnte. Bis zum 11:9 (28.) gingen alle Treffer auf das Konto des Quartetts Mads Mensah Larsen, Alexander Petersson, Kim Ekdahl du Rietz und Schmid, punktgenau schlugen ihre Raketen aus dem Rückraum ein. "Jeder von uns hat einen Super-Wurf. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass jeder Ball drin ist. Aber wenn wir uns die Würfe nehmen und Gefahr ausstrahlen, muss die Abwehr herausrücken - und das schafft dann wieder Platz an anderen Stellen", sagte Schmid, dem die "drei Tage im Bett" nicht anzumerken waren. Der Schweizer machte besonders in den ersten 20 Minuten, was er wollte. Oder anders ausgedrückt: Der Rechtshänder zeigte alles, was ihn auszeichnet. Sein Antritt ist unwiderstehlich, seine Eleganz unnachahmlich. Der Stratege traf die richtigen Entscheidungen, führte klug Regie - und war selbst torgefährlich. Mal schaute und täuschte er, bevor er abzog. Mal traf das Superhirn bis zum 13:10-Pausenstand ansatzlos.

Doch neben spielerischer Klasse war gegen Wetzlar auch wieder ganz viel Kampf nötig. Abwehrchef Gedeón Guardiola stand nach überstandenen Leistenproblemen auf der Platte, nach etwas mehr als einer Viertelstunde war der Spanier aber schon mit zwei Zeitstrafen belastet. Eine Disqualifikation drohte, doch Trainer Jacobsen ließ den Defensiv-Hünen auf dem Feld - was bis zur 34. Minute gut ging. Dann war nach der dritten Zeitstrafe Schluss, Ekdahl du Rietz rückte in den Innenblock. "Ich habe das mit Kim schon gegen Erlangen gespielt. Da hat gut geklappt, diesmal war es noch ein bisschen besser", sagte Pekeler.

Und so zogen die Löwen unbeeindruckt von Guardiolas Hinausstellung davon, in der entscheidenden Phase war Harald Reinkind zur Stelle. Der Norweger traf zum 16:12, 17:13 und 18:13 (39.) - und natürlich ist er von Beruf Rückraumspieler.