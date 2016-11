Sprung an die Spitze

Von unserem Redaktionsmitglied

Marc Stevermüer

Minden. Nach dem Schlusspfiff wurde Patrick Groetzki von der frohen Kunde der Tabellenführung überrascht. "Echt? Das war mir gar nicht bewusst, ist jetzt aber auch nicht so wichtig", sagte der Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen nach dem 33:23 (16:13)-Sieg in der Handball-Bundesliga bei GWD Minden. Trainer Nikolaj Jacobsen konnte sich aber zumindest ein bisschen freuen: "Es ist immer schön, auf Platz eins zu stehen."

Die Löwen, bei denen der mazedonische Linksaußen Dejan Manaskov kurzfristig mit einer Grippe ausfiel, erwischten in der Deckung keinen guten Start in die Begegnung. Viel zu passiv und ohne die notwendige Kompromisslosigkeit verteidigte der Meister in seiner 6:0-Formation, weshalb er sich ein Tor nach dem anderen fing. Dafür war aber wie schon zuletzt gegen Berlin auf ein Trio in der Offensive Verlass. Gudjon Valur Sigurdsson nutzte jede seiner Chancen von der Außenposition, aus dem Rückraum trafen Kim Ekdahl du Rietz und Alexander Petersson. Trotzdem stand es nach 14 Minuten nur 7:7, weil die Badener eben nach jedem eigenen Treffer postwendend wieder den Ausgleich kassierten.

Trainer Jacobsen hatte von diesem Torfestival schon zu diesem Zeitpunkt genug und legte die Grüne Karte. Die Abwehrarbeit, das stand außer Frage, gefiel ihm überhaupt nicht. "Mir hat der Biss gefehlt", sagte Jacobsen. Er stellte auf die 5:1-Variante mit Hüne Hendrik Pekeler auf der Spitze um - und wie schon so oft in den vergangenen Wochen erwies sich diese taktische Maßnahme als goldrichtig. Mit ihrer offensiven Deckungsvariante stoppten die Löwen den Mindener Spielfluss, dem Aufsteiger fehlten nun die Ideen, um sich klare Chancen zu erarbeiten. Prompt mussten sich die Ostwestfalen schwierige Würfe nehmen, die im badischen Block landeten.

Nun hatten die Löwen genau das Spiel, das sie wollten, das sie lieben - und das sie so überragend beherrschen. Nach Ballgewinnen schaltete der Meister blitzschnell um und kam über die zweite Welle und den Gegenstoß immer wieder zu einfachen Treffern über die pfeilschnellen Patrick Groetzki und Sigurdsson. Sagenhafte sechs Minuten reichten den Badenern, um aus einem 7:7 ein 12:7 (20.) zu machen. Danach ergab sich sogar die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Doch Mads Mensah Larsen scheiterte im Angriff zwei Mal, Petersson traf den Pfosten und Sigurdsson produzierte einen technischen Fehler.

Minden nutzte diese Schwächephase und stellte sich nun auch besser auf die 5:1-Abwehr der Löwen ein, beim 14:12 (28.) war der Vorsprung des Meisters auf zwei Treffer zusammengeschmolzen. Doch immerhin nahmen die Badener ein 16:13 mit in die Pause.

Andy Schmid prägte die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel. Der Schweizer, der zuletzt überraschend mit Toren geizte, besorgte direkt nach dem Seitenwechsel das 17:13 und das 18:14 (34.). "Er hat den Schlüssel zum Tor wiedergefunden", frotzelte Groetzki.

Torwart Mikael Appelgren war jetzt mehrfach zur Stelle, auch der Pfosten half einmal dem Meister. Tormaschine Sigurdsson, seit Wochen in bestechender Verfassung, besorgte die erstmalige Sechs-Tore-Führung (20:14/37.) - und von nun an ging es um die Tabellenführung, für die der Meister einen Erfolg mit zehn Treffern Differenz benötigte. Jacobsen verfolgte dieses Ziel indes nicht mit letzter Konsequenz, Leistungsträger Petersson bekam zum Beispiel im kompletten zweiten Durchgang eine Pause und wurde durch Harald Reinkind ersetzt, der zuletzt wenig Einsatzzeit erhielt. Außerdem schonte der Trainer in der Schlussphase seine Stammkräfte Appelgren, Groetzki und Schmid - für Platz eins vor dem THW Kiel reichte es dank der besseren Tordifferenz trotzdem.