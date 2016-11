Taleski erfüllt sich Traum

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben wie erwartet den mazedonischen Nationalspieler Filip Taleski verpflichtet. Gestern bestätigte der deutsche Handball-Meister den Transfer, über den der "Mannheimer Morgen" bereits zuvor exklusiv berichtet hatte. Der 20-Jährige wird spätestens 2018 zum Bundesligisten wechseln, bis dahin steht er noch bei Metalurg Skopje unter Vertrag.

Möglicherweise kommt Taleski auch schon zur kommenden Saison. Die Badener haben bereits Gespräche mit Skopje aufgenommen, um den Halblinken früher nach Deutschland zu lotsen. Bei den Löwen erhält der wurfgewaltige Rückraumspieler und aktuelle Metalurg-Kapitän ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2021.

"Jeder junge Handballer träumt von der Bundesliga. Und mit den Rhein-Neckar Löwen gehe ich nicht nur zum besten Klub in Deutschland, sondern zu einem der Topvereine in Europa", sagte der Rechtshänder, der in der laufenden Champions-League-Saison für Furore sorgt. Er hat bereits 38 Tore erzielt, darunter 13 Treffer gegen Elverum (Norwegen) und zuletzt zehn Tore am vergangenen Wochenende gegen Tatran Presov (Slowakei).

"Wir freuen uns, dass sich Filip für uns entschieden hat. Er ist ein großes Talent und will bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", sagte Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen. Auch Geschäftsführerin Jennifer Kettemann freut sich über den Neuzugang: "Filip gehört die Zukunft." (mast)