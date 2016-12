Psycho-Kniffe vor dem Gipfel

Das letzte Duell zwischen Kiel und den Löwen liegt fast ein Jahr zurück. Damals unterlagen Kim Ekdahl du Rietz und Kollegen mit 20:31 in der Ostseehalle. © Binder

Mannheim/Kiel. Wenn es in den sogenannten "Vier-Punkte-Spielen" ums Ganze geht, ist es gute Tradition, sich gegenseitig die Favoritenrolle zuzuschieben. Es gehört eben zum Geschäft, mit ein paar Psycho-Spielchen auch noch die letzten paar Prozentpunkte beeinflussen zu wollen, die so ein Aufeinandertreffen direkter Konkurrenten auf Augenhöhe entscheiden können. Das Gipfeltreffen am Mittwoch in der Handball-Bundesliga zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen (18.30 Uhr/Sport1), bei dem der Tabellenzweite Kiel auf den punktgleichen Verfolger aus Mannheim trifft, macht da keine Ausnahme.

"Es wäre mit Blick auf den Heimvorteil des THW sicher die größere Überraschung, wenn wir in Kiel gewinnen, als wenn der THW sein Heimspiel gegen und erfolgreich gestaltet", sieht etwa Löwen-Spielmacher Andy Schmid den Druck bei den erfolgsverwöhnten Nordlichtern, die im vergangenen Jahr ohne Titel blieben und nun natürlich wieder etwas holen wollen. THW-Manager Thorsten Storm, von 2007 bis 2014 Geschäftsführer bei den Badenern, spielte diesen Ball im Interview mit dieser Zeitung aber schon zurück. "Die Löwen sind der aktuelle Meister und Titelverteidiger. Da kann man sich nicht immer zum Außenseiter runterreden."

"Diese Spiele entscheiden"

Und so ganz klein machen wollen sich die Löwen vor dem Spitzenspiel auf gar keinen Fall. "Wir müssen nicht den besten Tag der Saison erwischen, um Kiel zu schlagen, sondern einen richtig guten", sagt Löwen-Kapitän Schmid mit dem Selbstbewusstsein eines Meister-Teams. "Wir fahren da nicht mit der Fasnachtskappe hoch, sondern wollen gewinnen. Aber der THW entscheidet natürlich auch ein bisschen mit, was man dort holen kann."

Die Vorfreude auf den Spitzentanz ist jedenfalls vorhanden, auch Kreisläufer Hendrik Pekeler fiebert dem Vergleich entgegen: "So wie sich die Tabelle momentan darstellt, entscheiden diese Spiele am Ende wohl das Titelrennen, weil bis auf Kiel in Wetzlar bislang noch keiner aus dem Trio an der Spitze ausgerutscht ist."

Nicht zuletzt deshalb ist Kiel fast schon in der Pflicht, alle seine Heimspiele erfolgreich zu gestalten. Und über die Bedeutung des Spiels muss auch an der Ostsee nicht lange diskutiert werden. "Es sind diese Partien wie gegen die Löwen, die bei der Betrachtung einer ganzen Saison den Unterschied ausmachen können", sagt beispielsweise Rechtsaußen Niclas Ekberg, der wie der Rest seiner Kollegen vor allem auf dem Heimvorteil setzt. "Wir brauchen einen richtigen Kieler Hexenkessel, der den Gegner beeindruckt und uns Rückenwind verleiht."

Wichtiges Torhüter-Duell

Einer der weiß, wie laut es in der mit 10 285 Fans schon lange ausverkauften Ostseehalle werden kann, ist Löwen-Torwart Andreas Palicka, der von 2008 bis 2015 sieben Jahre beim THW spielte. "Natürlich werde ich alles dafür tun, um etwas Zählbares mitzunehmen. Aber ich kenne den THW und weiß genau, dass es unheimlich schwer werden wird und dass wir vor einer fantastischen Kulisse spielen werden", sagt Palicka.

Nicht zuletzt das Torhüter-Duell zwischen Palicka/Mikael Appelgren (Löwen) und Andreas Wolff/Niklas Landin (Kiel) wird das Gipfeltreffen mitentscheiden. Mit Blick auf die jüngste Liga-Partie gegen Erlangen, als den Löwen-Schlussleuten insgesamt nur vier Paraden gelangen, ist hier noch jede Menge Luft nach oben. "Wir wissen, das alles passen muss, wenn wir etwas mitnehmen wollen", betont deshalb Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, der seine Psychologie-Lektionen aber ebenfalls gelernt hat. "Die Liga ist so eng, dass du eigentlich kein Spiel verlieren darfst - schon gar nicht zuhause", formuliert der Coach seine Grüße gen Norden. (th)