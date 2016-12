Nur der Abschluss geht daneben

Enttäuschung bei den Löwen nach der Niederlage in Magdeburg. © Popova

Mannheim. Keine 24 Stunden nach dem misslungenen Jahresende mit den Rhein-Neckar Löwen beim SC Magdeburg saß Nikolaj Jacobsen bereits mit seiner Familie im Flugzeug. Das Ziel war nicht die kalte dänische Heimat, sondern die warme thailändische Urlaubsinsel Phuket. Temperaturen um die 30 Grad sind für die nächsten Tage vorausgesagt - und unter der Sonne Asiens will der Trainer des Handball-Bundesligisten nach einem ereignis- und erfolgreichen Jahr 2016 dann auch endlich zur Ruhe kommen.

Ein paar fette Ausrufezeichen

"Natürlich nervt die Niederlage in Magdeburg und ich bin auch nicht zufrieden mit unserer Leistung", sagte er noch am Montag nach dem 32:35 in der Bördelandhalle, doch schon auf der Busfahrt zurück ins Badische wollte er den phasenweise konfusen Auftritt vergessen und nicht mehr allzu sehr mit dem kollektiven Kollaps beim SCM hadern. Den ersten Schritt Richtung Entspannung machte er sogar noch in Magdeburg, indem Jacobsen seinen Blick zurückwarf.

Zum Thema Rabenschwarzer Weihnachtstag

"Ich möchte nicht, dass eine Niederlage in einem schweren Auswärtsspiel jetzt alles überlagert. Wenn man einen Strich zieht, können wir sehr glücklich sein. Wir haben in der Bundesliga nur vier Minuspunkte auf dem Konto, aber schwere Auswärtsspiele in Kiel, Magdeburg, Melsungen und Leipzig schon hinter uns", sagte der Trainer und verwies darauf, dass seine Mannschaft in dieser Saison außerdem den Supercup gewonnen und das Final Four im Pokal erreicht habe: "Außerdem stehen wir in der Champions League besser da als vor einem Jahr." In der Tat setzten die Löwen ein paar fette Ausrufezeichen mit nicht alltäglichen Auswärtssiegen in der Königsklasse und in der Bundesliga, sie triumphierten in Kielce, Skopje und Kiel. Zu solch außergewöhnlichen Leistungen sind in Europa vielleicht vier, fünf Mannschaften in der Lage.

Die Löwen gehören zu diesem erlauchten Kreis. Was aber letztendlich fehlte, war das perfekte Ende eines überragenden Jahres, in dem die Badener 27 (!) von 31 Liga-Spielen gewannen. "Wenn man zum Abschluss zwei Spiele in Kiel und Magdeburg hat, wäre man vorher sicherlich mit zwei Punkten zufrieden gewesen. Aber nach dem Sieg beim THW wollten wir nachlegen, weshalb die Enttäuschung jetzt zunächst groß ist", sagte Spielmacher Andy Schmid, der "2016 in Super-Erinnerung" behalten wird: "Wir haben die Meisterschaft gewonnen und diese Leistung danach bestätigt. Vier Minuspunkte zum jetzigen Zeitpunkt sind okay und mit ein paar Tagen Abstand werden wir sehen, dass wir bislang eine gute Runde gespielt haben. Wir können einen Sieg in Kiel richtig einordnen - aber auch eine Niederlage in Magdeburg."

Das Erlebnis in der Bördelandhalle dürfte der Meister schnell abhaken, denn es klappte praktisch gar nichts: In der ersten Halbzeit fingen sich die Löwen durch überhastete Torabschlüsse einen Gegenstoß nach dem anderen, während sie selbst ihre wenigen eigenen Konter nicht nutzten. Das größte Problem gab es allerdings in der Defensive: 55 Minuten lang bekamen die Torhüter Mikael Appelgren und Andreas Palicka kaum einen Ball zu fassen, die häufig nur zuschauende anstatt zupackende Abwehr half ihnen allerdings auch nicht sonderlich viel. Ein Trend, der sich abgesehen vom Coup in Kiel übrigens schon in den vorangegangenen Partien andeutete und nun vom SCM bestraft wurde. "Hier in Magdeburg muss man sehr gut spielen, um zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen. Viele sind nicht an ihr Leistungslimit herangekommen", räumte Rechtsaußen Patrick Groetzki ohne Umschweife ein.

Für Mads Mensah Larsen galt das indes nicht. Mit neun Treffern war er bester Löwe, vom dänischen Olympiasieger und insbesondere auch von Harald Reinkind, der in Magdeburg wegen einer Bauchmuskelzerrung fehlte und eine verkorkste Hinrunde hinter sich hat, erhoffen sich die Badener 2017 noch mehr Entlastung für ihre Stammkräfte Kim Ekdahl du Rietz und Alexander Petersson, die zuletzt neben dem ohnehin unersetzlichen Andy Schmid das Angriffsspiel prägten.

"Ich finde, die Mannschaft hat sich sehr positiv entwickelt. Nach unserer Niederlage gegen Flensburg (Mitte September: Anmerkung der Redaktion) haben wir vielleicht sogar den besten Handball gespielt, seit ich hier Trainer bin", sagte Jacobsen, der schließlich auch schon wieder scherzen und lachen konnte: "Niederlagen gehören zum Sport. Aber Gott sei Dank gewinnen wir ja meistens." (mast)