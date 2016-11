Alles richtig gemacht

Harald Reinkind erzielte sieben Tore für die Löwen. © dpa

Skopje. Mads Mensah Larsen hatte es eilig. Schnellen Schrittes kam er aus der Umkleidekabine und hetzte zunächst durch den modernen Sportcenter Jane Sandanski und dann durch den strömenden Regen in Richtung Mannschaftsbus. "Ich habe keine Lust, zu spät zu kommen und eine Strafe zu zahlen", sagte der dänische Handball-Olympiasieger und schaute mit einem Lachen auf seine Armbanduhr. Drei Minuten blieben ihm noch bis zur geplanten Abfahrt, doch die reichten, um den gleichermaßen unerwarteten wie überragenden Auftritt der Rhein-Neckar Löwen beim 29:26 (15:15)-Auswärtssieg über Vardar Skopje in der Champions League zumindest ein bisschen zu erklären.

"Wir haben richtig stark gespielt im Sieben gegen Sechs. Und die 5:1-Abwehr mit Hendrik Pekeler auf der Spitze hat dem Gegner große Probleme bereitet", sagte der wurfgewaltige Rechtshänder, der ebenso wie Harald Reinkind sieben Treffer erzielte und sich letztendlich doch nicht so beeilen musste. Denn Trainer Nikolaj Jacobsen fehlte.

"Unsere letzte Chance genutzt"

Skopje: Sterbik (bis 25. und 39. bis 50. Minute), Milic - Stoilov, Ferreira Morales 2, Maqueda, Dereven, Karacic 1, Duschebajew 4, Abutovic, Canellas 6, Cindric 2, Cupic 1, Dibirow 3, Shiskarew, Borozan 6, Marsenic 1 Löwen: Appelgren, Bauer (n.e.) - Sigurdsson (2), Baena (2), Steinhauser (4) - Mensah Larsen (7), Schmid (4), Reinkind (7) - Guardiola (1), Pekeler (2), Petersson, Ekdahl du Rietz, Groetzki (n.e.), Abt (n.e.). Schiedsrichter: Horacek/Novotny Zuschauer: 5000 Strafminuten: Abutovic (2) - Sigurdsson (2), Reinkind (2), Mensah Larsen (2), Guardiola (2). Beste Spieler: Canellas - Appelgren, Reinkind, Mensah Larsen

Pflichtbewusst saß der Coach noch immer in der Pressekonferenz, obwohl er kein Wort verstand und auch nicht mehr gebraucht wurde. Denn alle Fragen der mazedonischen Journalisten musste sein Vardar-Kollege Raúl González Gutiérrez beantworten. Eine Heimniederlage - das kommt in Skopje nicht so oft vor und sorgt für einigen medialen Wirbel. Er musste also erläutern, warum seine Mannschaft gegen diese taktisch und personell perfekt eingestellten Löwen chancenlos war und weshalb nun auch die Badener bei nur noch einem Zähler Rückstand auf das mazedonische Star-Ensemble wieder um Platz eins spielen.

"Wir mussten hier gewinnen. Das war unsere letzte Chance - und die haben wir genutzt", sagte Jacobsen, nachdem er sich vom Podium verabschiedet hatte. Neben ihm stand Marius Steinhauser - auch der Rechtsaußen war glücklich. Erneut bekam er seine Chance für den geschonten Patrick Groetzki, wieder drängte sich der 23-Jährige mit vier Toren bei vier Versuchen auf.

Keine Frage: Dieser Sieg fühlte sich richtig gut an, zumal der Trainer mit all seinen Entscheidungen richtig lag. Nicht nur bei der Personalie Steinhauser. Im Angriff agierten die Löwen konsequent mit dem siebten Feldspieler und kamen zu vielen klaren Chancen, die sie auch nutzten. Außerdem gönnte Jacobsen den zuletzt überragenden Kim Ekdahl du Rietz und Alexander Petersson eine Pause, ihre Vertreter Mensah Larsen und Reinkind wurden prompt zu Sieggaranten. "Ein bisschen Mut muss man immer haben, wenn man hier gewinnen will", sagte der Trainer und lobte die beiden treffsicheren Rückraumspieler: "Mads hat eine Riesenleistung gezeigt, nicht nur aufgrund seiner Tore. Er hat auch bei seinen Anspielen viele richtige Entscheidungen getroffen. Und Harald hat das ebenfalls sehr gut gemacht. Er ist größer als Petersson und passt deshalb sehr gut zum Spiel Sieben gegen Sechs."

Mit ihren präzisen und harten Würfen ebnete das Duo vor 5000 fanatischen mazedonischen Fans den Weg zum Sieg, wobei besonders die Leistung von Reinkind überraschte. Denn der Norweger war zuletzt nur sporadisch zum Zug gekommen, an seinem Selbstvertrauen nagte das aber offenbar nicht. "Natürlich hat mich meine Situation beschäftigt. Aber daraus habe ich meine Motivation gezogen. Ich wollte einfach diese Chance hier in Skopje ergreifen. Denn auf dem Feld zu stehen, macht mehr Spaß, als auf der Bank zu sitzen", sagte der sympathische Linkshänder, der den mehrfach ein- und ausgewechselten Vardar-Schlussmann Arpad Sterbik zur Verzweiflung trieb. Der spanische Weltklasse-Keeper stand klar im Schatten von Löwen-Torhüter Mikael Appelgren, der wie Reinkind und Mensah Larsen aus einer starken Mannschaft herausragte - insbesondere nach dem Seitenwechsel.

"Das 15:15 nach der ersten Halbzeit war für uns eigentlich zu wenig. Ich habe in der Pause zu meinen Jungs gesagt, dass wir besser im Tor, in der Abwehr und im Angriff sind und dass sie so weitermachen sollen, denn dann gewinnen wir dieses Ding", berichtete Jacobsen von seiner Kabinenansprache, der ein fulminanter zweiter Durchgang samt 10:4-Lauf zum 25:19 (49.) folgte.

Das nächste dicke Ausrufezeichen in der Königsklasse nach dem Auswärtssieg bei Titelverteidiger Vive Tauron Kielce war somit gesetzt und im Gegensatz zu den vorangegangenen beiden Jahren sorgen die Löwen jetzt auch auf europäischer Bühne für Furore. "Wir steigern uns ständig. Manchmal wird vergessen, dass Spieler wie Reinkind, Mensah Larsen und Steinhauser zwischen 23 und 25 Jahre alt sind", sagte ein stolzer Trainer Jacobsen und scherzte: "Vielleicht liegt das daran, dass wir so oft gewinnen."