Alte Rolle in einem neuen Amt

mannheim. Ein wenig Abbitte hat er bei seinem Vorgänger als Mannschaftskapitän der Rhein-Neckar Löwen schon geleistet. "Im Nachhinein merke ich, wie viel Uwe Gensheimer in den vergangenen Jahren auf sich genommen und was er alles gemacht hat. Da musste ich mich zuletzt fast ein bisschen bei ihm entschuldigen", sagt Andy Schmid, der neue Anführer des Handball-Bundesligisten, der Gensheimer in den vergangenen Jahren immer wieder aufzog: "Ich habe früher zu ihm gesagt, dass er doch gar nicht so viel zu tun habe. Da hat er sich schon ein paar Sprüche von mir anhören müssen. Jetzt weiß ich, dass ich komplett falsch lag."

Interviewanfragen, Sponsorenbesuche, Autogrammstunden - bis zum vergangenen Sommer erledigte das in schöner Regelmäßigkeit Gensheimer persönlich. Der Linksaußen verkörperte den Verein wie kein anderer, er war der König der Löwen. Doch seit Juli spielt Schmids Kumpel für Paris Saint-Germain - und nun liegt es an seinem Nachfolger, in diese Rolle zu schlüpfen. "Am Anfang war es speziell, in den ersten Wochen hatte ich extrem viele Termine. Aber das gehört dazu und war mir auch vorher bewusst", sagt der Schweizer, der seit 2010 das gelbe Trikot trägt und auf dem Feld in den vergangenen Jahren sowieso schon die zentrale Figur war.

Heute in Zagreb

Als Spielmacher traf er die Entscheidungen, gewann manch eine Partie für die Löwen im Alleingang - und genau deshalb war seine Ernennung zum Gensheimer-Erben eine durch und durch logische Entscheidung, wenngleich Schmid sein neues Amt nicht überbewerten mag: "Natürlich sage ich etwas und positioniere mich in bestimmten Fällen auch klar." Aber die meisten Dinge bespreche er ohnehin gemeinsam mit seinem Stellvertreter Patrick Groetzki, dem Sportlichen Leiter Oliver Roggisch und Trainer Nikolaj Jacobsen, verrät der Mittelmann und lobt seine "pflegeleichten" Mitspieler: "Diese Mannschaft braucht nicht zwingend einen Kapitän, der immer mal wieder auf den Tisch haut. Wenn dem so wäre und hier alle 14 Tage ein Brand gelöscht werden müsste, wäre ich auch nicht der richtige Mann für dieses Amt. So ein Typ bin ich nicht. Aber so einen Typen brauchen wir auch nicht."

Mit ihrer flachen Hierarchie haben es die Löwen in den vergangenen Jahren zweifelsohne weit gebracht. Nach der Meisterschaft 2016 spielt der Bundesligist auch in dieser Saison wieder um den Titel mit, in der Champions League sieht es vor dem letzten Gruppenspiel in diesem Jahr auch gut aus. Mit einem Erfolg heute (19 Uhr) bei HC Zagreb würden die Badener im Rennen um Platz eins bleiben. Beendet der Meister die Vorrunde auf dem ersten Rang, ist er direkt fürs Viertelfinale gesetzt. Klappt das nicht, geht es immer noch darum, mit einer guten Platzierung einem Hammerlos im Achtelfinale aus dem Weg zu gehen.

Wiedersehen mit Gensheimer?

"Wir wollen in dieser Saison nicht schon wieder in der ersten K.o.-Runde ausscheiden. Es ist ein Ziel von uns, in Achtel- und Viertelfinale unsere beste Leistung abzurufen. Wenn uns das gelingt, haben wir eine Chance aufs Final Four - und da wollen wir hin", sagt Schmid, der auf dem Weg zur Endrunde nach Köln nicht unbedingt auf einen Ex-Kollegen treffen möchte. "Ich würde gerne gegen Uwe spielen, aber nicht gegen Paris Saint-Germain. PSG ist echt stark, wahrscheinlich sogar die beste Mannschaft im Wettbewerb." Ein Wiedersehen mit Gensheimer würde allerdings auch die Chance eröffnen, ihm den einen oder anderen Spruch reinzudrücken . . .