Auf den Geschmack gekommen

Mannheim. Eine Vitrine fehlt in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar Löwen nach wie vor - obwohl sich diese Investition langsam lohnen würde. Denn nach dem EHF-Pokal-Triumph 2013 und der deutschen Meisterschaft 2016 kam am Mittwoch durch den 27:24 (17:12)-Erfolg über Pokalsieger SC Magdeburg auch noch der Supercup hinzu. Die Badener belohnen sich mittlerweile für die herausragende Entwicklung in den vergangenen Jahren - und es ist nicht ausgeschlossen, dass in naher Zukunft noch weitere Trophäen hinzukommen.

Gegen den SCM zeigten die Löwen vor allem in der ersten Halbzeit, dass auch in der neuen Runde mit ihnen zu rechnen ist. "Die ersten 30 Minuten waren die Krönung einer guten Saisonvorbereitung", sagt der neue Torwart Andreas Palicka: "Der Supercup ist zwar nur ein kleiner Titel, aber er verleiht uns ein gutes Gefühl." Und genau diesen Rückenwind wollen die Badener mitnehmen, wenn sie am Samstag (15 Uhr/SAP Arena) in der Bundesliga erneut auf den SCM treffen.

Im zweiten Duell mit den Bördeländern binnen weniger Tage ist dann auch endgültig die Vorbereitungsphase vorbei, nachdem Nikolaj Jacobsen zuletzt überhaupt kein Erbarmen gekannt hatte. Der Trainer scheuchte seine Mannschaft insbesondere in den ersten Wochen nach der Sommerpause über die Laufbahn. Einige taten sich leicht, andere etwas schwerer. Doch alle wussten in den ersten Tagen der Saisonvorbereitung: Ohne Qualen geht es nicht - und vielleicht springt als Belohnung für die Schinderei im nächsten Jahr der nächste große Titel heraus.

Löwen kompakt Torwart: Mikael Appelgren, Andreas Palicka. Kreis: Gedeón Guardiola, Hendrik Pekeler, Rafael Baena. Linksaußen: Gudjon Valur Sigurdsson, Dejan Manaskov. Rechtsaußen: Patrick Groetzki, Marius Steinhauser. Rückraum links: Mads Mensah Larsen, Kim Ekdahl du Rietz, Michel Abt. Rückraum Mitte: Andy Schmid. Rückraum rechts: Alexander Petersson, Harald Reinkind. Trainer: Nikolaj Jacobsen. Zugänge: Gudjon Valur Sigurdsson (FC Barcelona), Dejan Manaskov (Vardar Skopje), Andreas Palicka (Aalborg Handbold), Michel Abt (eigene zweite Mannschaft). Abgänge: Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain HB), Stefan Kneer (HSG Wetzlar), Stefan Sigurmannsson (Aalborg Handbold), Borko Ristovski (FC Barcelona). Saisonziel: Rang eins bis drei. Etat: geschätzte 5,5 bis 6 Millionen Euro (der Verein macht keine offiziellen Angaben).

Diese Glücksgefühle, diese Freude, diesen Rausch - all das bleibt unvergessen. "Und all das möchte ich noch einmal erleben", sagt der neue Kapitän Andy Schmid. Meisterschaften können eben süchtig machen, Titelfeiern sowieso. Kurzum: Die Löwen sind auf den Geschmack gekommen, auch "wenn es jetzt erst richtig schwer wird", wie Palicka sagt: "So einen Erfolg zu wiederholen, ist die größere Herausforderung. Entspannung gehört in den Urlaub, aber nicht in den Profisport." Der Schwede weiß aus Erfahrung, wie schwer eine Titelverteidigung ist. Mit dem THW Kiel wurde er sechs Mal deutscher Meister.

Klar ist: Die Badener gehen selbstbewusst und auch ein wenig befreiter in die neue Saison. "Es fühlt sich gut an, dass die Schale bei uns ist und die anderen versuchen müssen, uns diesen Titel wegzunehmen", sagt Kim Ekdahl du Rietz, dem es eigentlich egal ist, ob seine Mannschaft als Favorit oder aussichtsreicher Außenseiter im Meisterschaftsrennen gesehen wird.

Der lockere Schwede will einfach nur Handball spielen und gewinnen, während sich Kapitän Schmid schon eher auf eine Rolle festlegt: "Wir sind nicht die Gejagten, nur weil wir einmal Meister geworden sind. Der Gejagte ist immer der Klub mit dem höchsten Etat." Also der THW Kiel mit seinem Neun-Millionen-Euro-Budget.

Den amtierenden Meister schlagen, das will dennoch jeder Gegner. Die Gegenwehr dürfte deshalb noch größer werden, insbesondere auswärts. Das erwartet zumindest Linksaußen Dejan Manaskov, der von Vardar Skopje kam: "Wahrscheinlich müssen wir noch besser und konstanter als in der vergangenen Saison spielen, wenn es wieder mit der Meisterschaft klappen soll."

Noch besser? Noch konstanter? Das ist nicht unmöglich, aber doch schwierig. Denn 2015/2016 spielten sich die Löwen oft in einen Rausch, häufig agierten sie nahe an der Perfektion. Außerdem war auch das Glück endlich einmal auf ihrer Seite. 30 Siege in 34 Bundesliga-Spielen - das muss man erst einmal schaffen mit einer Mannschaft, der es nach wie vor in der Breite an Substanz fehlt und die angesichts der Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Champions League erneut an ihre körperlichen Grenzen oder vielleicht sogar darüber hinaus gehen muss.

"Wenn sich ein, zwei Leistungsträger verletzen, kann es eng werden", weiß Kapitän Schmid, der den Supercup-Sieg gerne mitnahm. "Wir sind noch nicht mit vielen Titeln gesegnet." Für eine Vitrine reicht die kleine Sammlung aber allemal.