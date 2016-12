Aus Liebe zur Heimat

Mannheim. Das handballverrückte Heimatland rief seinen Namen - und Nikolaj Jacobsen sagte zu. Der Erfolgstrainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen wird ab dem 1. August 2017 in einer Doppelfunktion auch die dänische Nationalmannschaft betreuen. Ab Sommer 2019 wird sich der 45-Jährige dann ausschließlich um den Olympiasieger kümmern. Er nutzt eine Vertragsoption und steigt ein Jahr früher aus seinem Kontrakt bei den Badenern aus, der ursprünglich bis Juni 2020 gelaufen wäre. Bei den Dänen folgt er auf Ex-Löwen-Trainer Gudmundur Gudmundsson. Der Isländer sieht seine Mission nach Olympia-Gold als beendet an und beklagte zuletzt ein paar atmosphärische Störungen innerhalb des Verbandes.

Wird Jens Bürkle neuer Coach?

"Ich bin sehr stolz, neuer dänischer Nationaltrainer zu werden. Gleichzeitig war es für mich keine Option, die Löwen schon im kommenden Sommer zu verlassen. So hätte es der dänische Verband gerne gehabt. Aber ich habe dem Verein mein Wort gegeben, dass ich hier bleibe, auch weil viele Spieler wegen mir ihren Vertrag verlängert haben oder zu uns kommen wollen. Bis 2019 möchte ich mit den Löwen noch einige Erfolge feiern", sagt Jacobsen, für den die Badener nun einen Nachfolger suchen müssen. Zum Beispiel Jens Bürkle, der bei der TSV Hannover-Burgdorf einen exzellenten Job macht und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Praktischerweise endet der Vertrag des gebürtigen Schwaben bei den Niedersachsen im Sommer 2019 . . .

Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann lobt im Gespräch mit dieser Zeitung zumindest schon einmal die Arbeit des TSV-Coaches. "Jens Bürkle macht einen ausgezeichneten Job in Hannover. Aber da gibt es nicht nur in der Bundesliga noch eine ganze Reihe anderer Trainer", sagt die Managerin, die gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Oliver Roggisch und auch Jacobsen den neuen Trainer suchen wird. "Ich möchte betonen, dass die Entscheidung von Nikolaj für uns nicht überraschend kommt. Wir konnten uns schon gut darauf vorbereiten", sagt Kettemann, die bei der Trainersuche auch die Meinung des Aufsichtsrates einholen will und nicht abschätzen kann, wann der neue Coach feststeht: "Da setzen wir uns keine Frist." Sie sieht auch keinen Zeitdruck, da Jacobsen in die Planungen des Vereins über das Jahr 2019 hinaus eingebunden sei.

Der Löwen-Trainer hatte bereits nach Gudmundssons verkündetem Abschied Interesse am Nationalmannschaftsjob bekundet. Und das aus gutem Grund: Die Aufgabe hat für den 45-jährigen Dänen verständlicherweise einen ganz besonderen Reiz. "Den Wunsch von Nikolaj, die Auswahl seines Heimatlandes und damit eines der weltbestenTeams zu trainieren, wollen und können wir ihm nicht verwehren", sagt Kettemann und bestätigt Informationen dieser Zeitung, dass sich Jacobsen bei seiner Vertragsverlängerung die Zusicherung vom Klub hatte geben lassen, bei einer Anfrage Coach der Dänen zu werden: "Schon damals war ein mögliches Engagement als Nationaltrainer denkbar."

Oliver Roggisch sieht in Jacobsens Verantwortung für zwei Teams kein Problem. "Einige Klubtrainer betreuen ebenfalls ein Nationalteam. Mit Gudmundur Gudmundsson hatten die Löwen schon einen Coach, der in Doppelfunktion auch für die isländische Auswahl zuständig war", sagt der Sportliche Leiter. Allerdings legte Gudmundsson dieses Amt 2012 auch auf Drängen des Vereins nieder. Ex-Löwen-Manager Thorsten Storm meinte damals: "In den wenigen spielfreien Phasen ist es für einen Bundesliga-Trainer wichtig, einmal durchzuschnaufen." Bei anderen Vereinen in ganz Europa wird eine Doppelfunktion aktuell ebenfalls kritisch gesehen.

HC Zagreb, am Donnerstag noch siegreich gegen die Löwen in der Chamions League, trennte sich vor wenigen Wochen von Veselin Vujovic, der im Sommer die slowenische Auswahl bei den Olympischen Spielen betreut hatte und in Zagreb während der Saisonvorbereitung fehlte. Prompt erwischte der kroatische Serienmeister einen Fehlstart in die Champions League. "Jetzt sieht man, wie schlecht es war, dass das Team ganze drei Monate ohne seinen Trainer auskommen musste, als Veselin zu den Olympischen Spielen nach Rio gefahren war", fand Manager Ante Ancic nach der Trennung und auf dem Höhepunkt der Krise deutliche Worte: "Wir benötigen einen Trainer, der uns 24 Stunden zur Verfügung steht."

"Man sollte das nicht machen"

Und Dagur Sigurdsson, scheidender Coach der deutschen Nationalmannschaft und einst für ein Jahr parallel für die Füchse Berlin tätig, sagte im "Tagesspiegel" über seine Doppelfunktion: "Ich würde das generell niemandem empfehlen. Jemand, der den ganzen Tag an einer Tankstelle arbeitet, sollte sich nicht noch einen Nebenjob bei einer anderen Tankstelle suchen. Das ist doch klar, oder? Es ist keine optimale Situation für mich, man wird im Kopf ein wenig verrückt. Nein, man sollte das wirklich nicht machen."

Bei den anderen beiden deutschen Spitzenklubs fiel die Bewertung einer Doppelfunktion zuletzt ähnlich aus. Thorsten Storm, mittlerweile Manager des THW Kiel, schloss eine Nebentätigkeit von THW-Coach Alfred Gislason als Trainer des deutschen Nationalteams kategorisch aus: "Bundesligatrainer ist ein Vollzeitjob bei uns." Genauso äußerte sich im Sommer sein Flensburger Kollege Dierk Schmäschke, der seinem Trainer Ljubomir Vranjes eine Tätigkeit als schwedischer Nationalcoach untersagte: "Aufgrund der Vielzahl an Spielen ist das nicht machbar. Die Arbeit bei der SG ist ein Vollzeitjob."