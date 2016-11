Ausgeruht nach Pause

Mannheim. Diese Niederlage schmerzte nicht nur, sie tat richtig weh. Im März schieden die Rhein-Neckar Löwen im Achtelfinale der Champions League vollkommen überraschend gegen RK Zagreb aus. Eine 29:31-Heimniederlage warf den Handball-Bundesligisten nach einem 24:23-Hinspiel-Erfolg in der kroatischen Hauptstadt noch aus dem Wettbewerb. "Wir sollten wissen, was auf uns zukommt", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen vor dem heutigen Wiedersehen mit Zagreb in Frankfurt (18.15 Uhr).

Mit Harald Reinkind, Patrick Groetzki, Gudjon Valur Sigurdsson, Dejan Manaskov und Mikael Appelgren waren fünf Nationalspieler in der vergangenen Woche im Doppeleinsatz für ihre Heimatländer. Andy Schmid war nach seiner Grippe nur einmal für die Schweiz aktiv, Mads Mensah Larsen (Schulter), Gedeón Guardiola (Leiste), Andreas Palicka (Knie) und Hendrik Pekeler (Rücken) sagten ihre Länderspieleinsätze verletzungsbedingt ab. "Ihnen hat die Pause gut getan. Nun liegen sieben harte Wochen vor uns", blickt Jacobsen Richtung Jahresendspurt mit vielen schweren Aufgaben.

In der Königsklasse stehen die Löwen mit 7:3 Punkten gut da. Damit es aber mit Platz eins klappt, muss gegen Zagreb ein Sieg her. Die Kroaten trennten sich nach vier Niederlagen in den ersten vier Champions-League-Spielen von ihrem Trainer Veselin Vujovic, für ihn kam Silvio Ivandija. Prompt gewann Zagreb gegen Vardar Skopje. mast