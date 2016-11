Bali statt Balingen, Mexiko statt Minden

Kim Ekdahl du Rietz (rechts) gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei den Rhein-Neckar Löwen. © dpa

Mannheim. Vor sechs Wochen machte in den innersten Zirkeln der ohnehin manchmal sehr kleinen Handball-Welt ein Gerücht die Runde: Bei einem Topklub der Handball-Bundesliga wird zur neuen Saison ein Platz im linken Rückraum frei, weil dort ein Spieler auf Weltreise gehen möchte. Das klang verrückt - und man traute so einen Schritt einzig Kim Ekdahl du Rietz von den Rhein-Neckar Löwen zu. Wenn überhaupt. Eine Bestätigung, eine zweite Quelle für diese Geschichte gab es damals allerdings nicht. Seit dem Wochenende allerdings schon. "Es stimmt, Kim ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, zum Ende der Saison aus seinem Vertrag auszusteigen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dieser Zeitung.

Abschied 2017 nur gegen Geld

Der Rückraumspieler, der am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war, ist noch bis 2018 an den deutschen Meister gebunden. Eine Vertragsoption eröffnet ihm allerdings die Möglichkeit, nach dieser Saison den Klub zu verlassen. In diesem Fall müsste allerdings Geld fließen. Und da Ekdahl du Rietz zu keinem anderen Klub wechseln möchte, der eine Ablösesumme für ihn zahlt, müsste er sich selbst aus dem Vertrag kaufen.

"Wir alle wissen, was Kim für ein Mensch ist. Deswegen war uns klar, dass so etwas irgendwann passieren kann. Bei unserem letzten Gespräch habe ich schon gemerkt, dass er es ernst meint", sagte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen.

In der Tat ist Ekdahl du Rietz kein ganz gewöhnlicher Handball-Profi, sondern eine authentische Persönlichkeit - und gerade das macht ihn so extrem sympathisch. Der Rückraumspieler fährt im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen keine teure Nobelkarosse, sondern einen Kleinwagen. Statussymbole sind ihm unwichtig, lieber schaut er über den Sport hinaus und ist stets bemüht, seinen Horizont zu erweitern. Oder anders ausgedrückt: Für ihn gibt es noch etwas anderes als Handball, das hat er immer betont. Nicht umsonst hat Ekdahl du Rietz vor ziemlich genau 25 Monaten als damals 25-Jähriger voller Überzeugung seinen Rücktritt aus der schwedischen Nationalmannschaft erklärt.

"Das war sicherlich eine meiner schwierigsten, aber eben auch eine meiner besten Entscheidungen", sagte der Olympia-Zweite von 2012 vor etwa einem Jahr, als er diesen Schritt rückwirkend bewerten sollte: "Es ging darum, die richtige Balance zwischen Handball und meinem restlichen Leben finden." Bereut hat er seinen Entschluss danach nie. "Es ist ganz schön, eine Europameisterschaft vom Sofa aus zu verfolgen", sagte der Schwede noch im Februar gegenüber dieser Zeitung.

Studium, Sprachen, Segelschein

Durch den Rücktritt wurden die Strapazen kleiner, seine Knieprobleme zwangsläufig auch. Ekdahl du Rietz ist seit zwei Jahren verletzungsfrei, in seiner Heimat kam seine Entscheidung natürlich trotzdem nicht gut an. Er habe den Handball nie geliebt, hieß es in den Medien. Auch Ex-Nationaltrainer Ola Lindgren hatte nur bedingt Verständnis.

All das war dem geradlinigen Schweden aber mehr oder weniger egal. Plötzlich hatte der Weltklassespieler auch mal Freizeit, weil er eben nicht von einer Halle in die nächste hetzte. Ekdahl du Rietz nahm ein Psychologiestudium auf, machte zuletzt einen Segelschein. Er liebt es, neue Sprachen, Länder und Kulturen kennenzulernen. Und er war es auch, der am Tag nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft nicht am Empfang für die Mannschaft im Mannheimer Rathaus teilnahm. Der 27-Jährige weilte bereits im Urlaub - und nun möchte er auf Weltreise gehen.

Ob er das auch wirklich darf? "Wir respektieren seinen Wunsch. Aber das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen", sagte Roggisch: "Wir hoffen, dass er zumindest bis 2018 bleibt." Und das hat nicht nur damit zu tun, dass "Kim zurzeit wie ein junger Gott spielt", so Kettemann angesichts der überragenden Leistungen des Rechtshänders. Sondern auch die Suche nach einem Nachfolger ist nicht ganz so einfach. "Wir müssen erst einmal jemanden auf ähnlichem Niveau finden", sagte die Geschäftsführerin.

2018 wäre Nationalspieler Julius Kühn vom VfL Gummersbach ablösefrei zu haben, der 21-jährige schwedische Senkrechtstarter Simon Jeppsson (LUGI HF) möchte schon zur neuen Saison in die Bundesliga wechseln. In den vergangenen Wochen habe man "mit jedem Halblinken gesprochen, der zu haben ist", verrät Roggisch. Nach Informationen der "Wetzlarer Neuen Zeitung" und dieser Zeitung ist der deutsche Nationalspieler Steffen Fäth der favorisierte Nachfolger von Ekdahl du Rietz.

Von 2008 bis 2009 stand der gebürtige Frankfurter bereits bei den Löwen unter Vertrag, als 18-Jähriger war der Sprung zu einem Spitzenklub aber zu groß. Über den VfL Gummersbach landete er bei der HSG Wetzlar, wo Fäth zu einem der besten Bundesligaspieler und zu einer Stütze in der DHB-Auswahl reifte. Seit diesem Sommer spielt der wurfgewaltige Rechtshänder in Berlin, sein Vertrag endet im Sommer 2018. Die Badener wären sogar in der Lage, ihn ein Jahr früher zu holen und eine Ablöse zu zahlen. Denn ohne finanzielle Entschädigung werden sie Ekdahl du Rietz im Sommer 2017 nicht ziehen lassen.