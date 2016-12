Daniel Hopp: „Vor der Quadratur des Kreises“

Daniel Hopp ist von den neuen Handball-Terminen nicht begeistert. © Binder

Mannheim. Herr Hopp, ist die Planungssicherheit der einzige Vorteil, den die neuen Anwurfzeiten in der Handball-Bundesliga mit sich bringen?

Daniel Hopp: Wir kennen das ja aus der Deutschen Eishockey Liga, die mit dem Freitag und dem Sonntag eine klare Spieltagszuordnung hat. In dieser brauchen wir aber eine gewisse Flexibilität in der Ausgestaltung. Wir müssen mal einen Tag vor oder zurückgehen können. Falls das nicht möglich sein sollte, stehe ich als Betreiber einer Multifunktionsarena vor einer Buchungssituation, die nicht so leicht zu handhaben ist.

Ist es möglich, die Arena nach einem Konzert am Samstagabend für ein Handballspiel am Sonntag um 12.30 Uhr umzubauen?

Daniel Hopp Geboren wurde Daniel Hopp am 10. Oktober 1980 in Sinsheim.

wurde Daniel Hopp am in Sinsheim. Der Sohn von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist Geschäftsführer der SAP Arena sowie Gesellschafter und Geschäftsführer der Mannheimer Adler in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

sowie und Geschäftsführer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 36-Jährige ist zudem Hauptgesellschafter des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen sowie seit Juli 2014 unter Franz Reindl Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

(DEB). Hopp ist verheiratet und hat zwei Söhne (Jonas und David).

Hopp: Nein. Eine Anwurfzeit um 12.30 Uhr bedeutet ja, dass wir die Halle schon um 10.30 Uhr öffnen. Da stelle ich mir schon die Frage, was wir um diese Uhrzeit beispielsweise unseren VIPs zum Essen servieren sollen. Dieses Problem würden wir natürlich irgendwie lösen - das mit der Umbauzeit nach einer großen Produktion am Vortag ist da schon eine andere Hausnummer. Mit dem Rückbau der Arena sind wir zwar zwischen 6 und 7 Uhr fertig, dann liegt aber noch kein Handball-Boden in der Halle. Selbst wenn dieser fertig montiert ist, muss er zwei Stunden ausliegen, damit die Wellen aus dem gelagerten Boden gehen.

Wie groß ist das Problem?

Hopp: Wir stehen vor einem großen und kniffligen Puzzle. Sonntagsspiele der Rhein-Neckar Löwen würden auch mit Eishockey-Terminen kollidieren. Wenn ich vorschlage, dass die Adler künftig nur noch freitags ihre Heimspiele austragen, dann steigen mir die anderen DEL-Klubs zurecht aufs Dach, denn auch für sie ist das der lukrativste Spieltag.

Wie beurteilen Sie die Kommunikation der neuen Anwurfzeiten in der Handball-Bundesliga?

Hopp: Wir wurden nicht vorab informiert und zu diesem Thema auch nicht gehört. Klar ist: Als noch in Hamburg, Köln, Berlin und teilweise sogar in Hannover zwei Sportmannschaften in einer Halle gespielt haben, war dieses Problem noch intensiver vorhanden. Aber Mannheim ist ja kein Einzelfall, in Nürnberg teilen sich die Ice Tigers und Erlangen die Arena. Ich hoffe sehr auf eine flexible Umsetzung. Ansonsten stehen wir vor der Quadratur des Kreises, weil der neue Fernsehpartner Telekom künftig auch mehr Flexibilität von den DEL-Klubs verlangen wird.

Wie gehen Sie in den kommenden Wochen weiter vor?

Hopp: Die Löwen als Mieter sind unser Ansprechpartner. Mir wurde zugerufen, dass es zumindest in der nächsten Saison eine flexible Handhabung gibt.