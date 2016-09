„Das entspricht   nicht der   Wahrheit“

Hendrik Pekeler gehört bei den Rhein-Neckar Löwen zu den Stützen - das soll er auch morgen beim schweren Auswärtsspiel in Melsungen zeigen. © Binder

Mannheim. Europameister, deutscher Meister, Olympia-Bronze, Supercup-Gewinner - für Kreisläufer Hendrik Pekeler von den Rhein-Neckar Löwen lief das Jahr 2016 bislang optimal. Mit dem Handball-Bundesligisten ist er morgen (19 Uhr) im schweren Auswärtsspiel bei der MT Melsungen gefordert. Zuvor nahm sich Titelsammler Pekeler Zeit für ein Interview.

Herr Pekeler, Ihre Tochter Fine Sophia ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Haben Sie die ganzen Erfolge für sie aufgezeichnet?

Hendrik Pekeler: Nein, aufgezeichnet habe ich nichts. Aber von jedem besonderen Ereignis habe ich mir jeweils mein Trikot von den Mitspielern unterschreiben lassen. Die Medaillen gibt es auch noch. Das werde ich alles zusammen aufhängen. All das, was seit Fine Sophias Geburt passiert ist, verbinde ich auch mit ihr. Denn seitdem sie auf der Welt ist, hat das mit den ganzen Erfolgen erst angefangen.

Hendrik Pekeler Hendrik Pekeler wurde am 2. Juli 1991 im schleswig-holsteinischen Itzehoe geboren. Seit Juli 2015 spielt der Kreisläufer für den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Zuvor war er für den TBV Lemgo, den Bergischen HC und in jungen Jahren für den THW Kiel aktiv. Pekeler holte 2016 mit der deutschen Nationalmannschaft Olympia-Bronze und EM-Gold, mit den Löwen gewann er in diesem Jahr die Meisterschaft und den Supercup.

Was haben die ganzen Titel mit Ihnen als Sportler gemacht?

Pekeler: Wenn man mit so einer Titelsammlung angefangen hat, möchte man dieses Gefühl immer wieder erleben. Ein großer Erfolg macht Lust auf mehr. Für eine Mannschaft gibt es nicht Schöneres, als gemeinsam einen Titel zu feiern. Ich denke, da sind wir bei den Löwen auf den Geschmack gekommen. Und wenn ich an unsere Meisterfeier denke, ist da bei dem einen oder anderen noch Luft nach oben, was das Feiern angeht. Es sind noch nicht alle so im Rhythmus (lacht).

Was hat die Meisterschaft in emotionaler Hinsicht ausgelöst?

Pekeler: Es war meine erste Meisterschaft und ich habe mich riesig gefreut. Aber ich habe auch gemerkt: Für die Jungs, die 2014 und 2015 so knapp gescheitert sind, war diese Meisterschaft noch emotionaler.

Die Deutschen haben ein starkes Olympia-Turnier gespielt. Woher kommt diese neue Souveränität?

Pekeler: Unser Selbstverständnis ist seit der EM ein anderes. Es ist unser Anspruch, Mannschaften wie Polen, Katar, Schweden, Slowenien zu besiegen. Wir wissen: Rufen wir unsere normale Leistung ab, sind wir besser als diese Gegner, die wir mit unserem Potenzial einfach besiegen müssen. Dieses Selbstbewusstsein haben wir. Für die Weltspitze, also in Spielen gegen Frankreich, Spanien, Dänemark und Kroatien, muss es bei jedem von uns passen, da muss jeder sein Optimum erreichen, damit wir gewinnen. Wenn das gelingt, läuft es wie bei der EM. Passiert das nicht, geht das Spiel so aus wie bei Olympia gegen Frankreich (Deutschland scheiterte im Halbfinale mit 28:29 an den Franzosen: Anmerkung der Redaktion).

Wie haben Sie die Olympischen Spiele an sich wahrgenommen?

Pekeler: Ich war sehr enttäuscht. Die Zimmer waren eher spartanisch eingerichtet, aber das war noch okay. Wenn allerdings nur alle zwei, drei Tage ein Fünfer-Appartement sauber gemacht wird, finde ich das schon schwierig. Das Essen war ein noch größeres Problem, ich habe vier Kilo abgenommen. Da muss ich zusehen, dass ich die wieder draufkriege.

Wie erging es Ihnen in der Halle?

Pekeler: Die Future Arena war gut, die Stimmung meistens auch. Aber bei mir verfestigte sich der Eindruck, dass es dem IOC nicht in erster Linie um den Sport ging. Ähnliches hat ja schon Fabian Hambüchen gesagt. Die Einhaltung von Vorschriften stand meiner Meinung nach zu oft an oberster Stelle.

Wie meinen Sie das?

Pekeler: Auf den Socken steht der Name unseres Ausrüsters zwei Mal, er durfte aber nur einmal zu sehen sein. Also wurden wir angewiesen, den Schriftzug mit einem Tape zu verdecken. Auf unseren Trikots war in den Rückennummern das DHB-Logo zu sehen, auch das mussten wir mit einem Tape überkleben. Der Handball geriet irgendwie ins Hintertreffen, die Regularien waren wichtiger als der Sport - und das fand ich schade.

Umso sensationeller war der TV-Auftritt des Nationalteams im ZDF nach dem Medaillengewinn.

Pekeler: Wir lassen uns eben immer etwas einfallen (lacht). Wenn ich da zum Beispiel an unseren Empfang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel denke, als Uwe Gensheimer und Johannes Sellin die legendäre Merkel-Raute gezeigt haben. Jetzt kam dieser sensationelle Auftritt hinzu. Ich denke, jeder sieht, dass wir eine lustige Truppe sind, der man sowas - sofern es jemandem nicht gepasst hat - auch verzeihen sollte.

Die Sport-Bild hat berichtet, dass Ihr Wechsel zum Bundesliga-Rivalen THW Kiel im Jahr 2018 schon feststeht.

Pekeler: Ich hörte davon. Was dort geschrieben wurde, entspricht aber nicht der Wahrheit. Es ist richtig, dass ich mit den Löwen in Kontakt stehe, was meine Zukunft angeht. Und es ist richtig, dass Kiel angefragt hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist rein gar nichts entschieden. Es gibt auch überhaupt keinen Grund dazu, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Denn es gibt keine zeitliche Notwendigkeit. Mein Vertrag bei den Löwen ist ja noch zwei Jahre gültig.