Das große Trainer-Karussell

Alle Bilder anzeigen Nikolaj Jacobsen (gr. Bild) ist heißer Anwärter auf den Posten als dänischer Nationaltrainer. DHB-Coach Dagur Sigurdsson (kl. Bild, links) geht wohl nach Japan, Gudmundur Gudmundsson (kl. Bild, rechts) wäre als Nachfolger verfügbar. © dpa

Mannheim. Diese Nachricht überraschte - und sie zeigte Wirkung bis zu den Rhein-Neckar Löwen. "Schuld" daran ist ihr Ex-Trainer: Gudmundur Gudmundsson. Völlig unerwartet gab der Isländer bekannt, dass er im Sommer 2017 sein Amt als Coach der dänischen Handball-Nationalmannschaft aufgeben wird. "Ich habe spannende Zeiten erlebt, zuletzt den Olympiasieg, was das Größte überhaupt ist", sagte der 55-Jährige, der es mit dem Gold-Triumph von Rio allen Kritikern im handballverrückten Dänemark gezeigt hat.

Nach Bekanntgabe dieses unerwarteten Abgangs dauerte es logischerweise nicht lange, bis die Diskussion über den Nachfolger entflammte. Und überall in Dänemark fällt ein Name: Nikolaj Jacobsen, der Erfolgscoach der Rhein-Neckar Löwen. "Er wäre zweifelsohne die beste Wahl und bringt alle Qualifikationen für dieses Amt mit. Er muss der Topfavorit auf diesen Posten sein, alles andere würde mich sehr überraschen", betonte Thomas Kristensen, ausgewiesener Kenner der dänischen Handball-Szene und Journalist bei "TV2 Sport": "Ich glaube aber nicht, dass Nikolaj seinen Job bei den Löwen aufgeben wird. Die große Frage ist also, ob der dänische Handball-Verband damit leben kann, keinen Vollzeittrainer zu bekommen. Das ist eigentlich nicht üblich."

Jacobsen hat erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag bei den Löwen bis Juni 2020 verlängert, die neuen und vor allem unvorhersehbaren Entwicklungen in seiner Heimat lassen ihn aber nicht unberührt. "Es ist als Däne natürlich interessant, Trainer der dänischen Nationalmannschaft zu sein. Das ist eine attraktive Aufgabe - und zwar für jeden Trainer. Denn diese Mannschaft gehört zu den besten der Welt ", sagte der 44-Jährige gestern Abend gegenüber dieser Zeitung und ergänzte: "Wenn ich diesen Job machen soll, geht das aber nur in einer Doppelfunktion. Denn ich habe einen Vertrag bei den Löwen."

Sollte der dänische Verband mit einer Teilzeitlösung leben können, stellt sich allerdings immer noch die Frage, ob solch eine Variante auch für den Bundesligisten akzeptabel ist. Neu wäre sie für den Meister auf keinen Fall. Die Ex-Trainer Ola Lindgren und Gudmundsson betreuten während ihrer Zeit bei den Badenern die schwedische (Lindgren) und isländische (Gudmundsson) Nationalmannschaft. Allerdings hörte Gudmundsson 2012 als Trainer der isländischen Auswahl auf - übrigens auch auf Druck der Löwen, die diese Doppelrolle zunehmend kritisch sahen. "In den wenigen spielfreien Phasen ist es für einen Bundesliga-Trainer wichtig, auch einmal durchzuschnaufen", sagte der damalige Manager Thorsten Storm, der nun für den THW Kiel arbeitet und genau aus diesem Grund auch seinem Coach Alfred Gislason einen "Nebenjob" als deutscher Bundestrainer eher nicht erlauben wird - sofern der isländische Trainer das überhaupt möchte. "Ich habe momentan andere Sorgen", sagte Gislason zuletzt den "Kieler Nachrichten", als er mit dem Bundestrainer-Posten konfrontiert wurde. Außerdem ist er bis 2019 vertraglich an den THW gebunden.

Mit Gudmundsson ist nun aber ein verfügbarer Trainer als Nachfolger von Dagur Sigurdsson, der den DHB ziemlich sicher Richtung Japan verlassen wird, auf dem Markt. "Im Sommer läuft mein Vertrag (als dänischer Nationaltrainer: Anmerkung der Redaktion) aus und ich habe meine Pläne geändert", sagte Gudmundsson gestern - ohne seine Pläne genau zu verraten. Denkbar wäre auch ein Engagement beim französischen Nobelklub Paris Saint-Germain, wo im Sommer das Arbeitspapier des mittlerweile 66-jährigen Zvonimir Serdarusic endet.

Zwölf DHB-Kandidaten

Laut Sport-Informations-Dienst ist ohnehin Ljubomir Vranjes der Favorit des Deutschen Handball-Bundes. Der langjährige Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt war schon 2014 die Nummer zwei auf der Wunschliste des Verbandes, der dann aber mit Sigurdsson die erhoffte Nummer eins bekam. Allerdings ist Vranjes ebenfalls bis 2020 an seinen Klub gebunden, in einer Doppelfunktion betreute er 2013 für fünf Monate auch die serbische Auswahl.

DHB-Vize Bob Hanning erklärte, dass zwölf Namen auf seiner Liste stünden - an einen Verbleib von Sigurdsson glaubt auch er kaum noch. "Wenn er Japan macht, ist das eine Sache der Lebensphilosophie. Dann wird es schwer für uns", sagte Hanning dem "SID". Er geht nicht von einem Abschied Sigurdssons in Richtung eines zahlungskräftigen europäischen Klubs aus: "Wenn ich wüsste, dass wir gegen Veszprém oder Paris antreten, hätten wir eine realistische Chance, den Kampf zu gewinnen. Wenn aber der Sport und der finanzielle Aspekt nicht im Mittelpunkt stehen, sind uns die Hände gebunden."