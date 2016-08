„Das nervige Gerede hat ein Ende“

Daumen hoch! Trainer Nikolaj Jacobsen will auch in der neuen Saison mit den Löwen Erfolge feiern. © dpa

Mannheim. Nikolaj Jacobsen hatte einen entscheidenden Anteil am größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Der Trainer führte die Rhein-Neckar Löwen zur ersten deutschen Handball-Meisterschaft. Vor dem Supercup am Mittwoch (20.15 Uhr) in Stuttgart und dem Liga-Start am Samstag (15 Uhr) - jeweils gegen Pokalsieger SC Magdeburg - blickt er im Interview mit dieser Zeitung auf die neue Saison.

Herr Jacobsen, welche Rolle spielt die Meisterschaft noch?

Nikolaj Jacobsen: Diesen Erfolg können wir nicht einfach so an die Seite schieben und ausblenden. Wir werden ja überall als deutscher Meister begrüßt (lacht). Und vergessen werde ich diesen wunderbaren Titelgewinn sowieso nicht. Warum auch? Das war ein schönes Erlebnis. Wenn ich irgendwann ein alter Mann bin, lehne ich mich genüsslich zurück und sage mir: Ich war dabei, als die Löwen zum ersten Mal die härteste und schwierigste Liga der Welt gewonnen haben - und das in einer Saison, in der das von uns nicht unbedingt erwartet wurde.

Nikolaj Jacobsen Nikolaj Jacobsen wurde am 22. November 1971 in Viborg geboren. Der Däne ist seit dem 1. Juli 2014 Trainer des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen und wurde mit dem Klub 2016 Meister. Er ist vertraglich bis 2020 an die Badener gebunden. Mit Aalborg gewann er 2012 völlig überraschend die dänische Meisterschaft. Als Spieler wurde Jacobsen mit dem THW Kiel drei Mal deutscher Meister (1999, 2000, 2002) und zwei Mal Pokalsieger (1999, 2000).

Ist es nach diesem Schlüsselerlebnis leichter, Titel zu gewinnen?

Jacobsen: Es wird sicherlich nicht einfacher für uns, aber wir können befreiter aufspielen. Denn das nervige Gerede, dass wir niemals etwas gewinnen, hat jetzt endlich ein Ende. Genau das immer und immer wieder zu hören, hat mich irgendwie auch runtergezogen - obwohl ich erst seit zwei Jahren hier bin und nicht verantwortlich für das bin, was davor passiert ist.

Mit welchen Zielen gehen die Löwen in die neue Saison?

Jacobsen: Wir wollen um die Meisterschaft spielen und versuchen, nach 34 Spieltagen Erster zu sein. Es wird einen Dreikampf zwischen Flensburg, Kiel und uns geben. Für die Flensburger spricht, dass sie eingespielt sind und über einen sehr großen Kader verfügen. Das hat ihnen im Endspurt der vergangenen Saison geholfen. Flensburg verlor Anfang Dezember gegen uns - und dann gar nicht mehr. Geht es allein nach Zahlen, ist Kiel der Favorit. Der THW liegt im Etat klar vor uns. Da reden wir nicht von 300 000 Euro, sondern von drei Millionen Euro (Der Löwen-Etat beläuft sich auf geschätzte 5,5 bis 6 Millionen Euro, offizielle Angaben macht der Verein nicht: Anmerkung der Redaktion). Melsungen, Magdeburg und Berlin sind beim Etat näher an uns dran als wir an den Kielern.

Trotzdem wurden die Löwen Meister...

Jacobsen: Wir haben auch eine starke Mannschaft - und das sollten wir genießen. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Letztendlich kommt es bei uns darauf an, ob wir von Verletzungen verschont bleiben. Denn im Gegensatz zu Flensburg und Kiel können wir nicht jeden Spieler adäquat ersetzen und auch nicht einfach mal einen neuen Spieler kaufen, wenn jemand ausfällt. Sonst hätten wir das jetzt vielleicht bei den Verletzungen von Harald Reinkind und Alexander Petersson getan. Aber diese Zeiten sind hier längst vorbei, was natürlich Konsequenzen bei einem größeren Verletzungspech haben könnte. Denn dann wäre es möglich, dass wir auch mal nicht um die Meisterschaft spielen.

Sie haben beim erfolgsverwöhnten THW gespielt, in der vergangenen Saison holten die Kieler erstmals seit 13 Jahren keinen Titel. Was bedeutet das für diesen Verein?

Jacobsen: Das haben wir doch mit der Transferoffensive des THW gesehen. Nach Niklas Landin spielt jetzt auch Andreas Wolff in Kiel, der THW hat das mit Abstand beste Torwartduo der Welt. Davon werden die Kieler sehr profitieren, denn beide können ein Spiel alleine entscheiden. Außerdem wurde viel in die Breite investiert. Die Kieler Kader nimmt ja mittlerweile die Dimensionen eines Eishockey-Kaders an (lacht). Da stehen mehr Linkshänder im Aufgebot, als wir Rückraumspieler haben. Das sagt doch schon alles. Der THW wird um jeden Preis versuchen, sich diese Meisterschaft zurückzuholen. Aber: Die neuen Spieler müssen auch erst einmal alle eingebaut werden.

In der Vorbereitung hat man bei den Löwen auch mal Superhirn Andy Schmid in der Abwehr gesehen.