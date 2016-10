Hendrik Pekeler versucht hier mit allen Mitteln Kielces Uros Zorman am Wurf zu hindern. © dpa

Diese Handball-Festung ist eigentlich uneinnehmbar. Die Hala Legionow, sie steht ganz unscheinbar in einem Wohngebiet, sie ist das Zuhause von Champions-League-Sieger KS Vive Tauron Kielce - und in dieser europaweit gefürchteten Arena 180 Kilometer südlich von Warschau war auch am Sonntagabend wieder die Hölle los. Laut und emotional ging es zu, 4200 fanatische Fans unterstützten ihre Mannschaft bedingungslos, als es in der Königsklasse gegen die Rhein-Neckar Löwen ging. Oder anders ausgedrückt: Sie verschafften ihrem Team das, was der Deutsche Meister bei seinen vom europäischen Verband EHF erzwungenen "Heimspielen" in Frankfurt eben nicht hat: einen Heimvorteil.

Doch in dieser hitziger Atmosphäre blieben die Badener ganz cool und abgezockt, sie spielten so, wie es ein Deutscher Meister eben macht: Im Stile einer Spitzenmannschaft. Und so waren sie es, die für Stille in der Hala Legionow und Schockstarre beim Gastgeber sorgten. Denn ihnen gelang mit einem überraschenden 34:26 (16:15)-Sieg der Coup von Kielce. "Die Mannschaft hat Großes geleistet", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Umstellungen zahlen sich aus

Jacobsen hatte seine Mannschaft zu Beginn umgekrempelt, die zuletzt nicht so viel eingesetzten Mads Mensah Larsen, Harald Reinkind, Dejan Manaskov und Marius Steinhauser durften von Beginn an ran, im Angriff kam Rafael Baena konsequent für Hendrik Pekeler - und diese Umstellungen zahlten sich aus. "Es war mutig so anzufangen, aber jeder hat funktioniert und seine Aufgabe perfekt erfüllt", freute sich Roggisch.

Der zuletzt seine Form ein wenig suchende Mensah Larsen schwang sich in Halbzeit eins zu einem echten Aktivposten auf. Er strahlte Torgefahr aus, glänzte mit feinen Anspielen und holte Zeitstrafen heraus. Er war die prägende Figur im Rückraum zusammen mit Andy Schmid, der immer wieder den siebenfachen Torschützen Baena prächtig bediente. Den spanischen Koloss am Kreis bekamen die Polen überhaupt nicht in den Griff, Manaskov brachte seine Mannschaft mit 4:3 (8.) in Führung. Keine Frage: Jacobsen hatte das richtige Gespür für die richtigen Leute - auch bei der Torwart-Entscheidung. Diesmal spielte Mikael Appelgren, nach acht Minuten hatte sich der starke schwedische Schlussmann mit acht Paraden schon in den Köpfen der Polen festgesetzt.

Im Angriff machten die Löwen fast aus jeder Möglichkeit ein Tor, früh nahm Kielces Trainer Talant Duschebajew beim 8:8 (16.) eine Auszeit. Doch seine Ansprache und seine radikalen Umstellungen verpufften komplett, vielmehr wurden die Badener immer stärker. Nach 21 Minuten führte der Deutsche Meister 13:10 (21), dem spielerisch erschreckend schwachen Champions-League-Sieger fiel erstaunlich wenig ein. Im Angriff waren es nur noch Einzelaktionen des wurfgewaltigen Ex-Löwen Karol Bielecki, der seine Mannschaft im Spiel hielt und sie bis zur Pause auf 15:16 heranführte, weil die Badener gegen Ende des ersten Durchgangs ein paar Chancen zu viel ausließen.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Löwen eine ihrer besten Halbzeiten der jüngeren Vergangenheit, auf jeden Fall ihre beste in dieser Saison. Der Deutsche Meister stand nun auch in der Abwehr bombensicher, dahinter wurde der ohnehin starke Appelgren noch besser. Nach einem Blitzstart führte der Bundesligist 21:16 (37.), die Verzweiflung wurde bei Kielce immer größer und der frustrierte Trainer Duschebajew stauchte den nun auch nicht mehr erfolgreichen Bielecki lautstark zusammen.

Die Konsequenz: Wenige Augenblicke später passte der verunsicherte Halblinke den Ball ins Aus, die Badener hatten den Gegner endgültig geknackt und bleiben mit 7:3 Punkten im Rennen um den Gruppensieg hinter Kielce und Vardar Skopje (jeweils 8:2 Punkte).