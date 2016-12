„Der Fußball verdrängt alles“

Thorsten Storm weilte im Sommer in Tokio, um für den THW Kiel zu werben. © Klahn

Kiel. Rekordmeister gegen Titelverteidiger: Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch (18.30 Uhr) elektrisiert ganz Handball-Deutschland. Thorsten Storm kennt beide Vereine. Von 2007 bis 2014 war er Manager der Löwen, jetzt hat der 52-Jährige beim THW als Geschäftsführer das Sagen.

Herr Storm, die Löwen wurden 2016 erstmalig Meister. Auch wenn Sie jetzt in Kiel sind: Haben Sie sich ein bisschen gefreut?

Thorsten Storm: Die Löwen haben eine tolle Saison gespielt und sind deshalb auch verdient Meister geworden. Trainer Nikolaj Jacobsen hat sicher einen großen Anteil an diesem Titel. Ich habe vor allem an den Mannschaftsbetreuer Conny Hoffmann gedacht, der sein ganzes Leben für diesen Klub gearbeitet hat.

Thorsten Storm Thorsten Storm wurde am 6. Oktober 1964 in Kellinghusen geboren und spielte als Rechtsaußen für Flensburg und Kiel. Der gelernte Werbekaufmann arbeitete nach seiner aktiven Zeit als Marketingleiter beim THW. 2002 wechselte Storm zum Ligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt, wo er Geschäftsführer wurde. 2004 gewann die SG die Meisterschaft mit ihm. Von 2007 bis 2014 war Storm Manager der Rhein-Neckar Löwen. Seit dem 1. November 2014 ist er Geschäftsführer des THW und wurde mit den Norddeutschen 2015 Meister.

Der Stamm der Meistermannschaft wurde von Ihnen verpflichtet. Fühlen Sie sich auch ein bisschen als Meister oder im Nachhinein in Ihrer Arbeit bestätigt?

Storm: Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren wieder für den THW Kiel. Und es ist - wie es in Flensburg oder Mannheim auch war - immer und jeden Tag mein Anspruch, immer alles zu geben und zu 100 Prozent für den Erfolg zu arbeiten. Diese Jungs (die Löwen-Spieler: Anmerkung der Redaktion) sind alles gute Typen und sehr gute Handballer. Sie haben es gemacht. Nicht ich.

Umgekehrt bedeutete die Löwen-Meisterschaft für den THW die erste Saison ohne Titel seit 13 Jahren. Wie sehr hat dieses Erlebnis das Kieler Selbstverständnis gestört?

Storm: Der THW Kiel ist der erfolgreichste und beste Handballklub Deutschlands, auch wenn in dieser Zeit des großen Umbruchs einmal kein Titel gewonnen wurde. Es war die zurückliegenden Jahre zwischen Mannheim, Flensburg und unserem THW schon immer sehr knapp. Jetzt arbeiten wir daran, dass wir mit dieser neuen jungen Mannschaft perspektivisch wieder die Nase vorne haben. Aber es stimmt, der Anspruch ist nach all den vielen Erfolgen enorm. Das weiß allerdings jeder Spieler, wenn er zu diesem Verein kommt.

Am Mittwoch treffen der THW und die Löwen aufeinander. Ist es das Duell der Titelanwärter oder ist Flensburg der große Favorit?

Storm: Die Löwen sind der aktuelle Meister und Titelverteidiger. Da kann man sich nicht immer wieder zum Außenseiter runterreden. Flensburg, die Löwen und wir haben sicher allesamt die gleichen Saisonziele. Und Flensburg haben ja alle Experten zum großen Favoriten gestempelt. Das hat aber nichts mit diesem Spiel zu tun.

Es ist zuletzt viel über das Thema Belastung diskutiert worden. Mit Hendrik Pekeler und Christian Dissinger lassen nun zwei Spieler die WM aus. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Storm: Wir wissen, dass die körperliche Belastung extrem hoch ist. Das Problem ist, dass es kaum Zeit für die Regeneration gibt. Und wenn die Champions League und die Bundesliga pausieren, gibt es für die Nationalspieler eine WM im Januar, dann ein All Star Game und dann kommen die entscheidenden Wochen in der Rückrunde. Ich kann es verstehen, wenn sich dann der eine oder andere Nationalspieler eine Auszeit nimmt, weil er den Akku wieder aufladen muss.

Sowohl Löwen-Managerin Jennifer Kettemann als auch Sie haben im Sommer nach Ablehnung der "16-Spieler-Regel" die fehlende Solidarität innerhalb der Liga mit den Spitzenvereinen beklagt. Wie kann sich der THW selbst helfen oder wie können die Topklubs ihre Interessen in Zukunft vielleicht gemeinsam besser wahren?

Storm: Solange die Solidarität nur von den Top-Vereinen ausgeht, die unsere Liga ziehen, wird es für deutsche Mannschaften international immer schwieriger mitzuhalten. Aber wir werden die 16-Spieler-Regel wieder beantragen, denn der jetzige TV-Vertrag entsteht ja auch aufgrund der Stars in unserer Liga und der Medienreichweite der Topklubs. Das alles dürfen wir nicht verlieren. Deswegen ist es wichtig, auch die Interessen der Topvereine und Spitzenspieler zu berücksichtigen. Sonst sind die bald alle in Barcelona, Veszprém oder Paris.

Gummersbachs Manager Frank Flatten spricht von Zusatzeinnahmen der deutschen Champions-League-Starter im siebenstelligen Bereich, die seiner Meinung nach auch der THW einfach in die Breite des Kaders investieren könnte.

Storm: Da sollte Herr Flatten mal bei den Löwen nachfragen. Es ist besser, zu Themen nichts zu sagen, wenn man keinen Überblick und keine nachhaltigen Informationen dazu hat. Tatsächlich ist das von Klub zu Klub unterschiedlich. Nur so viel: Ohne eine gute Eigenvermarktung der Vereine selbst und relevante Zuschauer-Einnahmen sprechen wir sicher von ganz anderen Zahlen. Aus dem Wettbewerbssystem der Champions League selbst sind diese Beträge aktuell nicht möglich.

Der THW und die Löwen als zwei der attraktivsten deutschen Vereine haben lange nach einem neuen Hauptsponsor gesucht. Was sagt das über den Handball-Status in Deutschland aus?

Storm: Aktuell verdrängt der Fußball alles. Daher mussten auch wir reichlich akquirieren. Durch den neuen TV-Vertrag mit Sky und den öffentlich-rechtlichen Sendern gewinnen wir alle. Die Qualität der Übertragung, das Schaufenster und die Reichweiten der ARD-Sportschau werden Interesse bei Sponsoren wecken. Der Handball bietet dann eine relevante Reichweite zu bezahlbaren Preisen für mögliche Sponsoren. Das ist der große Vorteil ab kommender Saison gegenüber dem Preis-/Leistungsverhältnis im Fußball.

Inwieweit verändert oder beeinflusst das Mäzenatentum in Kielce, Skopje oder Paris die Transferpolitik des THW?

Storm: Wir haben aktuell Spieler, die zum Teil bewusst auf mehr Geld verzichten, weil sie in dieser Mannschaft, in dieser Liga, vor diesen Fans spielen wollen. Und sie wissen, dass der THW Kiel immer ein Topklub in Europa sein wird: breit aufgestellt mit einer großen Fan-Basis und riesiger Tradition. Allerdings müssen wir insgesamt aufpassen, dass die Belastung für die Nationalspieler in der Bundesliga und die Belastung von Spielern beispielsweise in Kielce oder Veszprém nicht zu weit auseinanderdriftet. Aber dieses Thema hatten wir ja bereits bei der 16-Spieler-Regel.