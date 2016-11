„Der Ivano hat mich irgendwie gemocht“

Mannheim/Zagreb. Beim sensationellen EM-Triumph der deutschen Handball-Nationalmannschaft in diesem Jahr gehörte er zu den Leistungsträgern - und ab 2018 wird Steffen Fäth für die Rhein-Neckar Löwen spielen. Der Handball-Bundesligist bestätigte gestern den Transfer, den diese Zeitung bereits zuvor exklusiv vermeldet hatte. Ausgeschlossen scheint momentan noch, dass der 26-Jährige schon 2017 von den Füchsen Berlin zum Meister kommt. Denn dann wäre eine Ablösesumme fällig. "Stand heute gehen wir davon aus, dass Steffen 2018 zu uns wechselt", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann gestern Abend in Zagreb, wo die Löwen heute (19 Uhr) in der Champions League am Ball sind.

Berlins Manager Bob Hanning schließt einen vorzeitigen Transfer bislang kategorisch aus. Und auch Fäth spricht davon, "die nächsten eineinhalb Jahre weiterhin alles für die Füchse zu geben, damit wir unsere Ziele erreichen und erfolgreich sind". Möglicherweise ändern sich die Pläne aber, wenn Kim Ekdahl du Rietz bei den Löwen seinen Vertrag nicht bis 2018 erfüllt und schon im nächsten Sommer seine Karriere beendet, um auf die ersehnte Weltreise zu gehen.

Eine deutlich preiswertere Alternative wäre für den Meister allerdings ein vorzeitiger Transfer von Filip Taleski, der ebenfalls spätestens 2018 zum Bundesligisten wechselt und momentan noch für Metalurg Skopje spielt. Die Badener haben mit Taleskis aktuellem Klub schon Gespräche aufgenommen, um den Rückraumspieler früher zu holen.

Fäth, der in der vergangenen Woche noch die Berichterstattung dieser Zeitung und der "Wetzlarer Neuen Zeitung" über einen Wechsel zu den Löwen dementierte ("Was in den Zeitungen geschrieben wird, ist nicht wahr") und einen Vertrag bei den Badenern bis Juni 2021 erhält, verlässt den Hauptstadt-Klub aus persönlichen Gründen, da es in seiner Familie einen schweren Krankheitsfall gibt. "Ich bin bei den Löwen wieder näher an meiner Heimat und kann bei meiner Familie sein", sagt der gebürtige Frankfurter, der sowohl auf der halblinken Rückraumposition als auch als Spielmacher agieren kann und somit nicht nur der Nachfolger von Ekdahl du Rietz sein wird, sondern auch Spielmacher Andy Schmid entlasten kann. Kein Wunder, dass sich Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen auf die Zusammenarbeit mit Fäth freut: "Steffen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Spieler in der Bundesliga entwickelt."

Von 2008 bis 2009 war er schon einmal beim Meister, damals mit einem Doppelspielrecht ausgestattet. Als jungem Kerl blieb ihm vor acht Jahren im badischen Star-Ensemble aber der große Durchbruch versagt. "Ich verspüre jetzt aber nicht den Drang, bei den Löwen etwas beweisen zu müssen. Damals war ich 18 Jahre alt", sagt Fäth, der über eine Ausleihe zum VfL Gummersbach (2009-2010) bei der HSG Wetzlar landete und dort mit Trainer Kai Wandschneider einen großen Förderer fand. Außerdem profitierte Fäth extrem von der Zusammenarbeit mit dem kroatischen Superstar Ivano Balic, der seine schillernde Karriere bei den Mittelhessen ausklingen ließ. "Ich habe ganz viel gelernt, indem ich einfach nur zugeschaut habe, was Ivano macht. Er hat mich außerdem oft zur Seite genommen, mir Situationen im Spiel erklärt und aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben", sagte Fäth zuletzt im "Spiegel" und meinte: "Der Ivano hat mich irgendwie gemocht."

Prompt wurde aus dem wurfgewaltigen Rechtshänder mit der Zeit auch ein spielstarker Rückraumspieler, der Wechsel zum EHF-Cup-Starter Berlin in diesem Jahr war ein logischer Schritt. Doch in der Hauptstadt überzeugte er bislang nicht. "Ich war mit meiner Leistung in den vergangenen Monaten nicht zufrieden, aber diese Eingewöhnungszeit in Berlin hatte keinerlei Einfluss auf meine Entscheidung", beteuert der Nationalspieler, der sich auf die Zeit bei den Badenern freut: "Die Löwen gehören zu den Bundesliga-Spitzenklubs und werden mir mit großer Sicherheit die Möglichkeit bieten, in der Champions League zu spielen." Vielleicht ja doch schon in der nächsten Saison . . .