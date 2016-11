Der Mann, der die Hoffnung nimmt

Kim Ekdahl du Rietz in Jubelpose - ein häufiges Bild bei den Löwen. © Binder

Mannheim. Am Ende konnten sie einem einfach nur leidtun. Tapfer versuchten die Abwehrspieler von GWD Minden diese Handball spielende Maschine namens Kim Ekdahl du Rietz zu stoppen. Doch es gelang ihnen einfach nicht. Der Schwede warf, der Schwede traf - und unterstrich beim 33:23-Erfolg der Rhein-Neckar Löwen in Ostwestfalen einmal mehr seine Bedeutung für den Handball-Bundesligisten. Seine Dynamik ist einfach unwiderstehlich, sein Durchsetzungsvermögen unnachahmlich. Und was die Mindener vielleicht ein bisschen tröstet: Am schwedischen Modellathleten sind in den vergangenen Wochen schon Mannschaften ganz anderen Kalibers verzweifelt. Praktisch seit Saisonbeginn walzt sich Ekdahl du Rietz seinen Weg durch die gegnerischen Abwehrreihen frei, der 27-Jährige befindet sich in absoluter Weltklasse-Form. Oder wie Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sagt: "Er spielt wie ein junger Gott."

Viele und wichtige Tore

Warum das so ist, weiß der Mann mit den konstant überragenden Leistungen selbst nicht so genau. "Ich habe echt keine Ahnung, ich fühle mich einfach gut", sagt der Rückraummann, der vor Spielfreude sprüht und die Löwen in dieser Saison schon mehr als einmal gerettet hat. Beim Unentschieden in Szeged sicherte er in letzter Sekunde einen Zähler, gegen Celje drehten seine Treffer in der Schlussphase die Begegnung.

"Wenn Andy Schmid den Ball hergibt, kann ich auch mal mehr Verantwortung übernehmen", scherzt der Schwede in Richtung des Spielmachers, der Ekdahl du Rietz immer wieder glänzend in Szene setzt. So wie zuletzt gegen Berlin oder Minden - und in vielen Begegnungen davor. Der 27-Jährige trifft und trifft und trifft - erzielt aber nicht nur viele Tore, sondern häufig auch die entscheidenden.

Lange sprach Trainer Nikolaj Jacobsen im Sommer mit Ekdahl du Rietz über dessen Spielweise. Der Coach sah noch mehr Potenzial in diesem Ausnahmekönner, in einem der Garanten für die Meisterschaft in diesem Jahr. Er forderte vom Schweden, sich mehr zuzutrauen, häufiger aus der Distanz zu werfen, nicht mehr so viel ins Eins-gegen-Eins zu gehen und variabler zu werden. Der Spieler hörte aufmerksam zu - und erfüllte die Wünsche des Trainers. "Kim hat einen guten Stemmwurf, kann aus der zweiten Welle mit Power kommen. All das setzt er jetzt um", freut sich Jacobsen.

Ekdahl du Rietz räumt ein, diese Facetten in der Vergangenheit selbst von sich gefordert zu haben. "So habe ich früher auch gespielt. Da habe ich sogar eher nur geworfen, dann bin ich seit meinem Wechsel zu den Löwen viel ins Eins-gegen-Eins gegangen. Es hat ein bisschen gedauert, zu kapieren, dass ich auch noch werfen kann", scherzt der stets lächelnde Rechtshänder: "Vielleicht habe ich den Druck von Nikolaj ein wenig gebraucht." Auf jeden Fall ist jetzt es so, dass Ekdahl du Rietz "seinen Sprung und seinen Wurf gefunden hat", wie es Rechtsaußen Patrick Groetzki sagt. Oder anders ausgedrückt: Das Selbstvertrauen, der Rhythmus, das Timing - alles passt.

Wenn die Löwen am Samstag (17.30 Uhr) bei Vardar Skopje in der Champions League gefordert sind, werden sie auf jeden Fall wieder ihren Halblinken in Topform brauchen. Den einen oder anderen Gala-Auftritt hat der Schwede in dieser Saison schon auf europäischer Bühne gezeigt, bei den Badenern hat nur Andy Schmid in der Königsklasse mehr Treffer erzielt. Bereitet Ekdahl du Rietz die Königsklasse etwa besonders viel Vergnügen? "Nein, das nicht", sagt der Schwede und lacht: "Ich habe einfach mal Lust, dieses Final Four in Köln zu spielen. Außerdem habe ich mir gedacht: Wir bestreiten jetzt seit Jahren in jeder Saison gefühlt 1000 Spiele in diesem Wettbewerb, gurken durch ganz Europa und am Ende ist nie etwas Großes daraus geworden. Jetzt machen wir das mal richtig."

"Ein verdammt geiler Typ"

Zweifelsohne wird Ekdahl du Rietz eine Schlüsselrolle zukommen, wenn die Löwen in den Kampf um die europäische Krone eingreifen wollen. Möglicherweise ist der Champions-League-Triumph sogar sein letztes großes Ziel mit den Badenern. Der Rechtshänder denkt daran, 2017 aus seinem Vertrag auszusteigen und auf Weltreise zu gehen. Das klingt verrückt angesichts seines Alters und seiner Klasse. Aber der authentische Schwede hatte schon immer klare Pläne und verweigert mit einem sympathischen Lächeln vorerst jeden weiteren ausführlichen Kommentar zu diesem Thema.

Klar ist lediglich: Ekdahl du Rietz meint es ernst. Denn er machte nie einen Hehl daraus, dass ihm die Balance zwischen Handball und seinem restlichen Leben sehr wichtig ist. Für ihn gibt es nicht nur Sport. "Kim ist ein etwas anderer Profi", lacht und lobt sein Löwen-Kollege Andreas Palicka: "Er und ich kennen und seit Jahren. Kim ist ein Bohème, will viele Sprachen und Kulturen kennenlernen und auf Reisen gehen. Der ist kein normaler Schwede, aber ein verdammt geiler Typ." Und ein Weltklasse-Handballer noch dazu.