Der nächste Abschied eines Meisterhelden

Hendrik Pekeler spielt seit 2015 für die Rhein-Neckar Löwen und wurde gleich im ersten Jahr mit den Badenern deutscher Meister. © Binder

Mannheim. Viele Stunden verbrachte Hendrik Pekeler gestern auf der Autobahn. Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen machte sich auf den Weg ins ostwestfälische Lemgo, um sein neues Auto abzuholen. 400 Kilometer hin - und wieder zurück. Es gibt wahrlich bessere Beschäftigungen an einem schönen Wintertag, doch immerhin musste der 25-Jährige nicht bis nach Kiel. Den Trip an die Ostsee tritt der Europameister erst im Sommer 2018 an - und dann gibt es auch keine Rückreise mehr. Pekeler wird in Norddeutschland bleiben, beim THW Kiel hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Rückkehr in die Heimat

"Es gab nur einen Verein, für den ich die Löwen verlassen hätte - und genau der hat mir ein Angebot gemacht", sagte der Kreisläufer dieser Zeitung: "Trotzdem ist es mir schwer gefallen, diese Entscheidung so zu treffen. Wir haben eine tolle Mannschaft, mit Nikola Jacobsen einen Top-Trainer. Es gab eigentlichen keinen Grund, etwas zu ändern." Aber wenn der THW anfragt, ergreift fast jeder Handballer diese einmalige Chance - zumal für Pekeler noch persönliche Gründe für einen Wechsel hinzukamen.

Hendrik Pekeler Hendrik Pekeler wurde am 2. Juli 1991 in Itzehoe geboren. Gemeinsam mit Freundin Johanna hat er Tochter Fine Sophia. Vereine: ETSV Fortuna Glückstadt, MTV Herzhorn, Bramstedter TS (alles Jugend), THW Kiel (2008-2010), Bergischer HC (2010-2012), TBV Lemgo (2012-2015), Rhein-Neckar Löwen (seit 2015). Erfolge: Deutscher Meister mit den Löwen 2016, Europameister 2016, Olympia-Bronze 2016. Nationalmannschaft: Für die deutsche Auswahl erzielte er bisher 93 Tore in 64 Einsätzen.

Der Europameister wurde in Itzehoe geboren, wuchs 75 Kilometer entfernt von Kiel auf. Seine Eltern leben noch dort, mit seiner Freundin Johanna und Tochter Fine Sophia wird er bald in die Heimat zurückziehen. "Es war unser Wunsch, zurück in den Norden zu gehen", sagte Pekeler, der seine ersten Schritte im Profi-Handball beim THW machte. Als 17-Jähriger ging er 2008 zum Ostsee-Klub, Trainer Alfred Gislason hielt große Stücke auf den 2,03-Meter-Hünen - verzweifelte aber auch an ihm. Der Coach vermisste die richtige Einstellung, 2010 verließ der Kreisläufer den Verein.

Über den Bergischen HC und den TBV Lemgo kam Pekeler 2015 zu den Löwen, längst war er kein schlampiges Talent mehr. Zu einem Weltklassespieler reifte der Rechtshänder aber erst beim amtierenden Meister, was ihn nun wieder für den THW interessant machte. "Ich bin den Löwen dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, international zu spielen", sagte Pekeler, der sich im zweiten Anlauf jetzt auch beim Rekordmeister beweisen will: "Ich habe mich bisher bei jeder Mannschaft durchgesetzt - außer damals beim THW. Ich will allen Kielern zeigen, dass ich es kann."

Für die Löwen ist sein Weggang fraglos der nächste schmerzvolle Verlust eines Meisterhelden von 2016. In diesem Sommer werden die Badener Weltklasse-Rückraumspieler Kim Ekdahl du Rietz verlieren. Der Schwede beendet seine Karriere. Und Erfolgstrainer Nikolaj Jacobsen wird sich ab Sommer 2019 auf das dänische Nationalteam konzentrieren. Während für Ekdahl du Rietz zunächst ein Jahr Momir Rnic (MT Melsungen) als Übergangslösung einspringen und dann vom deutschen Nationalspieler Steffen Fäth (Füchse Berlin) abgelöst wird, sind die Kreisläufer-Planungen noch nicht abgeschlossen. Für diese Position werden die Löwen 2018 möglicherweise sogar doppelt nachlegen, da zu diesem Zeitpunkt auch das Arbeitspapier von Rafael Baena endet. Der Spanier ist dann 36 Jahre alt und ohnehin nur im Angriff einsetzbar - das spricht nicht für eine Vertragsverlängerung.

Kohlbacher soll kommen

Nach Informationen dieser Zeitung sind die Badener schon kurz davor, einen neuen Kreisläufer zu präsentieren. Wie bereits berichtet, steht Europameister Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar vor einem Wechsel zum Meister. Der in Birkenau-Reisen aufgewachsene und in Bensheim geborene 21-Jährige ist der Senkrechtstarter schlechthin und gerade in der Offensive wohl der beste deutsche Kreisläufer.

"Er hat die Möglichkeit, Weltklasse zu werden. Jannik hat auch in der Abwehr einen Riesenschritt nach vorne gemacht", sagte zuletzt Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Für den Mittelblock reichen die Defensivleistungen des Kraftpakets momentan aber noch nicht aus - in seinem Alter ist das aber keinesfalls dramatisch.