Der neue Hang zur Dramatik

Wuppertal. Mit einem gequälten Lächeln schritt Andy Schmid aus der Kabine. "Man kommt schon mit einem komischen Gefühl in diese Halle. Und am Ende war es dann auch wie immer", sagte der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen nach dem 26:24 (17:12)-Erfolg des deutschen Handball-Meisters beim Abstiegskandidaten Bergischer HC, mit dem die Badener in den vergangenen Jahren immer ihre Probleme hatten. Diesmal sah es zwar lange nach einem ungefährdeten Sieg aus, doch in der Schlussphase wurde es wieder einmal unnötig eng. Nicht zum ersten Mal passierte das den Löwen in dieser Saison, sie haben den Hang zur Dramatik entdeckt - was Hendrik Pekeler ärgerte. "Es ist dumm von uns, dass wir es immer wieder spannend machen. In dieser Häufigkeit ist es dann auch kein Zufall mehr", sagte der Kreisläufer, der mit den Löwen dennoch weiterhin im Rennen um die Meisterschaft ist.

"Das ist natürlich zu wenig"

Nach der gestrigen Niederlage der SG Flensburg-Handewitt beim THW Kiel hat jeder der drei Titelkandidaten (Flensburg, Kiel, Löwen) zwei Minuspunkte auf dem Konto. "Wenn Flensburg auch noch in Kiel gewonnen hätte, wäre es schwer gewesen, diese Mannschaft noch von Platz eins zu verdrängen", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Drei "Miese" stehen in der Bilanz der Berliner Füchse, die am nächsten Sonntag (15 Uhr) in Mannheim antreten. "Mit einer Leistung wie beim BHC werden wir weder gegen die Füchse noch am Donnerstag in der Champions League gegen Vardar Skopje bestehen", sprach der Sportliche Leiter Oliver Roggisch Klartext.

Bergischer HC: Gustavsson, Rudeck - Hoße (2), M. Herrmann (4), N. Artmann, Gunnarsson (3/1), Oelze, J. Artmann, A. Herrmann (6), Babak (2), Gutbrod (2), Vilovski (3), Jonovski, Criciotoiu (2). Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka (n.e.) - Sigurdsson (7), Pekeler (2), Groetzki (2) - Ekdahl du Rietz (1), Schmid (4/2), Petersson (6) - Guardiola (1), Mensah Larsen (3), Baena (n.e.), Reinkind, Steinhauser (n.e.), Manaskov (n.e.), Abt (n.e.). Schiedsrichter: Hartmann/Schneider Zuschauer: 2865 Strafminuten: Jonovski (4), Criciotoiu (2) - keine Beste Spieler: Gustavsson, A. Hermann - Petersson, Sigurdsson

Die Schlussphase seiner Mannschaft beim Auftritt in Wuppertal missfiel ihm, auch die Anfangsphase war nicht berauschend. Trainer Jacobsen legte schon nach zwölf Minuten die Grüne Karte. Bei einem 5:6-Rückstand mahnte er mehr Tempo in der Offensive an und stellte die Abwehr um. Pekeler verteidigte nun offensiver - und diese Maßnahme griff. Der Meister drängte den Aufsteiger immer wieder ins Zeitspiel, die logische Folge: Ballgewinne. Nun lief die Begegnung so ganz nach Jacobsens Geschmack. Dank starker Abwehrarbeit kamen die Löwen immer wieder in den Gegenstoß über Gudjon Valur Sigurdsson und zu Toren über die zweite Welle. "Diese Treffer brauchten wir hier, weil auch der BHC eine gute Abwehr gestellt hat", sagte Schmid, der mit seiner Mannschaft eine 17:12-Führung mit in die Pause nahm.

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Löwen allerdings Chancen im Minuten-Takt. BHC-Schlussmann Björgvin Gustavsson wurde immer stärker, Pfosten und Latte halfen dem Abstiegskandidaten ebenfalls. Doch da die Badener weiterhin gut verteidigten, schienen sie einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern. Unglaubliche acht Minuten blieben sie ohne eigenen Treffer, trotzdem kam der BHC zunächst nicht heran und erst Mads Mensah Larsen beendete mit seinem Tor zum 23:18 (47.) das Warten des Meisters. Auch die nächsten beiden badischen Treffer gingen auf das Konto des Dänen, zwei Minuten vor dem Abpfiff hatte sich der Bergische HC aber auf 23:25 herangekämpft. Doch dann kam Sigurdsson vom linken Flügel Richtung Tor geflogen und besorgte für seine Mannschaft die beruhigende Drei-Tore-Führung. "Er war unser bester Mann, Mads hatte auch ein paar gute Aktionen. Aber das ist natürlich zu wenig, wenn nur der Linksaußen gut spielt und der Halblinke ein paar Minuten aufdreht", versteckte Jacobsen seinen Ärger über den Rest der Mannschaft nicht.

Freuen dürfte er sich hingegen darüber, dass die Löwen nach Informationen dieser Zeitung den Mazedonier Filip Taleski unter Vertrag nehmen werden. Der 20-jährige Halblinke von Metalurg Skopje soll spätestens 2018 zu den Badenern kommen. Möglicherweise wird er aber auch schon 2017 ein Löwe, falls Kim Ekdahl du Rietz dann schon tatsächlich den Klub verlässt.