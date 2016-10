Die Furcht vor den Langzeitfolgen

Kein Durchkommen für Alexander Petersson gegen die massive weißrussische Abwehr. © Monz

Brest. In der Nacht von Samstag auf Sonntag endete eine vollkommen verkorkste Dienstreise nach Weißrussland auf dem Mannheimer Flughafen. Müde und enttäuscht kehrten die Rhein-Neckar Löwen von der 28:30 (12:17)-Niederlage in der Champions League bei Meshkov Brest zurück, den Trip nach Osteuropa hatte sich der deutsche Handball-Meister ganz anderes vorgestellt. Schließlich möchten die Badener in der Vorrundengruppe B so lange wie möglich um die ersten beiden Plätze spielen, um sich eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale zu verschaffen.

Mittwoch gegen Kristianstad

"Wenn man Erster oder Zweiter werden will, darf man wohl nicht in Brest verlieren", sagte Trainer Nikolaj Jacobsen und fürchtete, dass der Auftritt in Weißrussland Langzeitfolgen haben könnte und in der Endabrechnung noch schmerzen wird.

Brest: Pesic, Mijatovic - Rutenka (3), Babichev, Kristopans (6), Nikulenkau (1), Stojkovic (7/3), Tioumentsev, Atman (4), Shumak, Vukic (1), Prodanovic, Razgor (1), Ostroushko (1), Jamali (4), Shylovich (2). Löwen: Appelgren, Palicka (ab 25. Minute) - Sigurdsson (2), Pekeler (3). Groetzki (2) - Ekdahl du Rietz (11), Schmid (6/1), Petersson (3) - Guardiola (1), Reinkind, Mensah Larsen, Steinhauser (n.e.), Abt (n.e.), Manaskov (n.e.). Schiedsrichter: Jiri Opava/Pavel Valek. Zuschauer: 2000 - Strafminuten: Shumak (4), Kristopans (2) - Pekeler (2) - Beste Spieler: Kristopans, Pesic - Ekdahl du Rietz.

Andererseits wollte er nach der dritten von insgesamt 14 Vorrundenpartien auch nichts ausschließen: "Das war unsere erste Niederlage in der Champions League. Es gibt also keinen Grund, jetzt schon aufzugeben." Vielmehr werde man versuchen, schon am Mittwoch (18.30 Uhr) in Frankfurt gegen den schwedischen Meister IFK Kristianstad wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. "Wir müssen unsere Aufgaben lösen und dann schauen wir mal, was die Konkurrenz so macht", sagte der Trainer, der immer das eigene Programm im Blick hat: "Hinter uns liegen schwere Spiele in Gummersbach und Brest. Und es kommen weitere harte Wochen auf uns zu. Das ist eine Herausforderung mit diesem kleinen Kader."

In Weißrussland verteilte Jacobsen die Einsatzzeit im rechten Rückraum auf Harald Reinkind und Alexander Petersson nahezu gleichmäßig, auf der linken Halbposition spielte der überragende elffache Torschütze Kim Ekdahl du Rietz mehr oder weniger den Alleinunterhalter und unterstrich erneut seine tolle Verfassung. "Kim ist richtig gut drauf. Wir haben in der Saisonvorbereitung darüber gesprochen, dass er mehr aus dem Rückraum abschließen muss und nicht mehr nur ins Eins-gegen-eins gehen soll. Das macht Kim hervorragend, er kommt in der zweiten Welle mit Power und auch sein Stemmwurf ist klasse", freut sich Jacobsen über das Formhoch des Schweden, der zuletzt nur wenige Verschnaufpausen bekam.

Sein Vertreter Mads Mensah Larsen fiel mit einer Schulterverletzung aus, außerdem machten dem Dänen die Strapazen bei den Olympischen Spielen spürbar zu schaffen. "Bei Mads sieht man deutlich, dass er nicht frei im Kopf ist. Er wurde Olympiasieger, musste bei uns dann sofort spielen und war dann verletzt - das ist alles nicht so einfach für ihn und irgendwie auch normal. Wir müssen ihm jetzt helfen, damit er wieder zu seinem Spiel findet. Und ich bin mir sicher, dass uns das gelingt", sagte Jacobsen, der nicht von einer vermeidbaren Niederlage in Brest sprechen wollte: "Es war aber sicherlich unnötig, dass wir mit einem Fünf-Tore-Rückstand in die Pause gingen." Nach einem 11:11 (22.) stand es plötzlich 12:17. "Ein 1:6-Lauf in einer so kurzen Periode darf uns einfach nicht passieren", übte auch Rechtsaußen Patrick Groetzki Kritik.

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Löwen zwar dank eines starken Torhüters Andreas Palicka auf 17:20 (38.) heran, "in dieser Phase haben wir aber zu viele einfache Fehler gemacht", ärgerte sich Jacobsen über ausgelassene klare Torchancen durch Groetzki und Hendrik Pekeler. Wenngleich der Angriff nicht unbedingt das Problem des Meisters war. "Normalerweise haben wir in der Offensive Verbesserungspotenzial und können uns auf die Defensive verlassen. Diesmal war es umgekehrt", sagte der Trainer nach einem "beschissenen Spiel", wie es Ekdahl du Rietz nannte: "Wir hätten hier gewinnen müssen, haben in der ersten Halbzeit aber zu viele Tore kassiert und nach der Pause zu viele Fehler gemacht, als wir näher herangekommen sind. So kann man kein Spiel drehen."