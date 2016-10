Die Guardiolas – als Gegner vereint

Immer für einen Spaß zu haben: Die Zwillinge Gedeón (links) und Isaías Guardiola als spanische Toreros beim Saisonabschluss der Rhein-Neckar Löwen im Juni 2013. © Binder

mannheim. Als die sonnenverwöhnten spanischen Zwillingsbrüder Isaías und Gedeón Guardiola im Sommer 2012 zu den Rhein-Neckar Löwen wechselten, hatten sie vor allem eines: Angst vor dem deutschen Winter. Doch längst machen ihnen die kalten Temperaturen nichts mehr aus. Im Gegenteil. "Deutschland ist perfekt für uns", sagt Rückraummann Isaías, der mittlerweile für den Bundesligarivalen HC Erlangen spielt und heute (19 Uhr) mit den Franken im DHB-Pokal-Achtelfinale auf die Löwen mit seinem Zwillingsbruder trifft. "Zum ersten Mal spielen wir in Deutschland gegeneinander, das wird ein ganz spezielles Duell", glaubt der drei Minuten ältere Kreisläufer Gedeón, der Nachholbedarf in der Erfolgsbilanz gegen seinen Bruder sieht: "In Spanien sind wir ein paar Mal aufeinandergetroffen, meistens hat Isaías gewonnen. Das muss sich jetzt ändern."

Freude mit dem Bruder

Gleich in ihrem ersten Jahr bei den Badenern gewann die beiden sympathischen Spanier den EHF-Pokal. "Ein besonderes Erlebnis war das, denn noch nie hatten wir zusammen einen Titel geholt", erinnert sich Gedeón, der drei Jahre später mit den Löwen auch noch Meister wurde. "Ich habe mich unglaublich für ihn gefreut und hatte im Saison-Endspurt immer Angst, dass es noch schiefgeht", sagt Isaías, der 2014 das Drama von Gummersbach als Löwen-Spieler miterlebte. Damals fehlten den Badenern zwei Treffer zur Meisterschaft. "Es tat weh, das nicht geschafft zu haben. Dieser Titel wäre ein absolutes Wunder und ein schöner Abschluss gewesen", blickt Isaías ein wenig wehmütig zurück.

Keine Frage: Die verpasste Meisterschaft war ein Nackenschlag und ein trauriges Ende seiner Zeit beim badischen Bundesligisten, doch danach lief es für den Linkshänder noch schlechter. Beim dänischen Erstligisten Aalborg löste der heute 32-Jährige im Februar 2015 seinen Vertrag auf. "Aalborg war keine gute Erfahrung für mich: Ich hatte Knieprobleme, doch mir wurde nicht geholfen. Es gab keinen Arzt, keinen Physio. Ich wurde alleingelassen und habe mich letztendlich in Spanien behandeln lassen", berichtet Isaías, der im Sommer 2015 trotz seiner langen Pause einen neuen Verein in Frankreich fand und zu Pays d'Aix UC ging.

"Dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, war ein großes Glück für mich. Ich denke, dass der Klub und auch ich profitiert haben", sagt der Linkshänder, der allerdings nur ein halbes Jahr in der Provence blieb. Denn als Telekom Veszprém im Februar 2016 rief, konnte er nicht "Nein" sagen. Der ungarische Spitzenverein suchte für ein halbes Jahr einen Vertreter für den verletzten Christian Zeitz.

"Bei einem so großen Klub mit so vielen tollen Handballern spielen zu können, war wirklich eine Ehre", blickt Isaías zurück. Einziges Manko: Der Wechsel war erst nach dem Ende der Meldefrist für die Champions League perfekt, in der Königsklasse durfte der Spanier deswegen nicht spielen und von der europäischen Bühne ist er jetzt auch mit dem HC Erlangen weit weg. Doch das stört ihn nicht weiter, der Aufsteiger verfolgt schließlich ganz andere Ziele, steht im Kampf um den Klassenerhalt aber bislang gut da.

Wem drückt der Papa die Daumen?

"Auf so ein Angebot wie von Erlangen habe ich zwei Jahre gewartet", gibt Isaías zu, zumal er zuletzt aufgrund der Entfernung nur wenig Gelegenheit hatte, seinen Bruder zu sehen. Doch heute sind sie wieder vereint, wenn auch als Gegner. Und nach Möglichkeit soll es nicht das letzte Duell gewesen sein. "Deutschland ist einfach perfekt für mich als Spieler und als Mensch. Ich möchte hier länger bleiben", sagt Isaías, der momentan fleißig dabei ist, sein "Deutsch zu renovieren" und der für das Engagement beim Aufsteiger aus dem Frankenland sogar ein Angebot von Naturhouse La Rioja, dem spanischen Champions-League-Teilnehmer aus Logroño, ausschlug.

Wenn er dann heute auf seinen Zwillingsbruder Gedeón trifft, wird in Petrer, dem Geburtsort der Guardiolas 40 Kilometer nordwestlich von Alicante, die ganze Familie mitfiebern. "Wenn es sich Papa einfach machen will, drückt er Gedeón die Daumen", scherzt Isaías mit Blick auf die Favoritenrolle der Löwen. Sein Bruder Gedeón ist allerdings davon überzeugt, dass die Familie Neutralität walten lässt: "Ihnen wird wichtig sein, dass sich keiner verletzt."